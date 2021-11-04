你如何「擁有」一朵鬱金香？ 談區塊鏈、虛擬貨幣、NFT與元宇宙

文：Happy Lee 李昆謀

你買了一朵鬱金香，你拿走它，你帶回家，你很知道你擁有了一朵鬱金香。

但在虛擬的世界，你在線上的虛擬世界了裡買了一朵鬱金香（虛擬物品），你覺得你擁有了一朵鬱金香，但總覺得不是很踏實。

就像在線上遊戲裡，你花了時間，打了怪，課了金，買了一套神級裝備，但萬一遊戲伺服器崩潰了，或者更慘了，遊戲公司倒了，這套裝備可能就會不見了。

在現代的網路世界裡，你在線上的虛擬世界買了一朵鬱金香，但你其實並不真正的擁有他。

以中心化伺服器為網路基礎的世界，你「擁有」的是一段帳號密碼，而且你常常因為「忘記密碼」，你就幾乎以為要失去他。

然後「區塊鏈」的技術來臨了，徹底改變了虛擬世界關於「擁有」這件事情的本質，於是我們很快迎來了 NFT、元宇宙的世界。

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區塊鏈對於交易資料所帶來的「永遠存在」、「不可串改」、「共識機制」等等的本質，在虛擬世界重新定義了「擁有」的意義，進一步取代了「帳號密碼」。

原來有了區塊鏈，其實你根本不需要帳號密碼。

你的密碼不是你的密碼

事實上，在中心化的網路世界，你並不真的擁有自己的帳號密碼。

在真實世界裡，你「擁有」了自己的保險櫃鑰匙，你把鑰匙放在放在你的身邊，你會很理所當然的擁有它。你擁有自己的鑰匙，不需要有第三人來幫忙比對你擁有這個鑰匙。你把他握在自己的手上。

但在中心化的網路世界，你並不「擁有」自己的帳密。你的「帳密」其實不是放在你身邊，而是放在網站伺服器的資料庫上，需要你輸入帳號密碼去比對，向伺服器證明你是你自己。

而且，你常常會忘記自己的密碼，你記得你把他記在電腦裡的某個檔案，而駭客可能比你還更知道放在哪裡。

而在區塊鏈的世界，你不需要帳密，你需要的是「錢包」，而你「擁有」錢包的私鑰，你就是錢包的主人，你不需要跟任何網路伺服器輸入帳密，來證明你是你自己。

擁有一個「虛擬貨幣錢包」，就跟你擁有一個真的保險櫃鑰匙一樣自然，錢包讓你真實擁有虛擬的資產。

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在接下來的世界，區塊鏈裡的「Wallet」、「Address」，會比現在的任何「帳號密碼」「Email」都還重要，他會讓你去「擁有」元宇宙裡的那些虛擬的東西，包含最重要「幣」和「資產」。

你的錢不是你的錢

在真實世界，你的口袋、你的錢包裡的硬幣與鈔票，是你真實「擁有」這些錢。你不需要向任何伺服器輸入帳號密碼，才能證明你擁有這些錢。

但銀行的出現，透過資訊時代帶來的資訊系統創造的中心化帳本，在中心化的網路銀行世界，你並不真實「擁有」自己的錢。

你擁有的，其實是一段帳戶號碼（存摺帳號、信用卡號），而這段號碼在伺服器紀錄了你有多少錢，而這個紀錄放在銀行的中央伺服器上。你擁有的是傳統的實體存摺，是唯一可以放在身邊，拿在手上，證明你有多少資產的東西。

而純網銀的出現，卻更進一步消滅了實體存摺，讓擁有資產變得更加「虛擬」（虛無？），最後你擁有的只剩下一段「帳密」，而如同上述，你甚至不算真的擁有這些「帳密」。純網銀的出現，讓擁有財產變成虛上加虛。

而在區塊鏈的世界，你「擁有」自己的虛擬貨幣錢包，你就擁有屬於你的資產，而且你不需要任何中心伺服器來證明你擁有這些錢，透過區塊鏈的技術，這些資產「永遠存在」「不可修改」，就如同你在實體世界手上握著真實的鈔票一樣。

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就像回到貨幣的根本，貨幣的發行本來就是都是「去中心化的」。

你需要的也許不是另一間銀行

你手上拿了鈔票，你就是擁有它，不需要靠任何的存摺去證明你擁有錢，不需要任何中心化的帳本來記錄你擁有這些錢。

貨幣的鑄造、鈔票的印刷，貨幣與鈔票的流通，在傳統的時代裡，這些拿在手上的鈔票與貨幣，我們拿來交易商品，一手交錢一手交貨，這些鈔票與這些交易，原本都是「去中心化的」。

銀行的出現，你把錢存入銀行，你的錢變成一段數字，變成一筆紀錄，存在資訊系統的帳本上。你需要靠銀行的系統，來證明你擁有這些錢。

銀行的出現，把貨幣的流通與交易變成了「中心化」。中心化帶來了高效率的方便性，卻帶來了治理與集中性的風險。

接著VISA、MasterCard等組織的出現，創造了「信用」，這些超過你實際擁有的錢，但你卻可以花費他。銀行與銀行之間串聯成網路，他們會透過某個「神秘」的計算方法，來決定你的「信用額度」。

你必須犧牲你的隱私，提供許多你的個資，曝露你的財產狀況，銀行社群之間還會互相交換你的資料，最後再用「神秘」的計算方法，他們會決定出你的信用額度。

區塊鏈的技術把一切帶回到貨幣的根本，你可以擁有貨幣，不需要任何銀行來證明，你可以擁有自己的交易紀錄，創造自己的信用。而且這一切的權益，都不需要以犧牲任何個人隱私為代價。

消費者用犧牲隱私換來的會員權益

回到零售業（對了，畢竟這裡還是「零售的科學」），品牌會設計各式各樣的會員制度，為了吸引消費者加入會員，總會提供許多的會員福利。

而身為消費者，想要獲得這些品牌的優惠，通常會願意加入，卻是透過犧牲很多個人隱私，來取得品牌的會員資格。

為了換取品牌的會員優惠，你會需要填很多的個人資料，而品牌會把這些你的個人資料，放在他們的中央伺服器裡，如果沒有得到好的保護，接下來你收到的可能不是品牌的優惠訊息，反而是詐騙集團的詐騙電話。

但在區塊鏈的世界，加入一個品牌的會員，你不需要透露任何的個資，你需要的只是你的虛擬貨幣錢包，然後授權品牌查看某些訊息就可以了，包含你的消費紀錄。

在區塊鏈的世界，你甚至可以擁有自己的消費紀錄。而且你本來就應該擁有自己的消費紀錄。

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擁有自己的消費紀錄可以做什麼？品牌為了區分VIP，通常需要消費者用消費來證明自己。品牌會詳細紀錄會員的消費紀錄，來計算會員等級（或者發放紅利點數）。

如果你第一次加入某個品牌的會員，你必須用許多的消費來證明你自己值得，讓品牌給你更多的優惠。但假使，你擁有自己的完整消費紀錄，但只是在許多其他品牌消費，但你可以授權品牌查看，讓品牌自行評估願意給你的優惠，就算你是第一次與他做交易，品牌可能都願意給你很好的優惠。

區塊鏈會讓一個優質的消費者，取得真正對品牌的交易籌碼。而且讓品牌認識你，願意給你優惠，你完全不用犧牲自己的個資，你只要授權你的錢包就可以。

區塊鏈（或者元宇宙？）會改變很多現在零售業的遊戲規則。而他正在以指數型的方式加速發生。

本文經零售的科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航