育嬰假為什麼不能以「小時」請？育兒需求零碎且多變，應完整照顧到子女滿八歲

文：黃喬鈴（彭婉如文教基金會專員）

「你聽過彈性育嬰假嗎？」台灣的育嬰假制度如何加速改革，跟上國際腳步？

你對育嬰假的想像是什麼？「多半是媽媽請」、「一請不是半年（六個月），就是一年」。那你有沒有想過，育嬰假以「小時」請領？

育兒媽媽一聽到「如果育嬰假可以小時請」迫不及待的許願：

我要晚兩個小時上班，早兩個小時下班，現在我們每天最晚早上七點半，必須把小孩挖起來，餵奶、換尿布、換衣服、大人也要整理，但小孩常常睡超過八點，老公趕不及九點上班，所以超常請假一、兩個小時，小孩很可憐，睡眠時間對他們非常重要。傍晚我五點半下班，六點半可以接到小孩，托嬰中心收托到六點半其實已經很佛心，但很多家長都超過六點接送，以至於老師們也好辛苦。

相信這樣的育兒日常，對許多家庭來說心有戚戚焉，有了二寶勢必更加慘烈，每天出門像打戰，下班只有慌亂。一旦育嬰假請假單位縮小，將可替家長撐出多一點餘裕與空間，選擇最適合自己與配偶的工作時間、孩子托育的時間及家庭生活需求的安排，這正是育嬰假彈性化的具體作法。

育嬰假彈性化早已是國際趨勢，瑞典是世界上首先實施育嬰假的國家，更被聯合國報告點名，育嬰假時間最具彈性。對此，立法委員、民間團體也大力倡議，呼籲政府必須加快腳步，修法改革育嬰假，切實回應現代育兒家庭兼顧工作與照顧的需求。

縮小育嬰假請假單位，政府規劃與民眾期待有落差

過去育嬰留職停薪期間以「不少於六個月」為原則，雖然勞動部已於今年（2021）6月4日發布修正「育嬰留職停薪實施辦法」改為可以「不低於30日」，兩次為限。但，這樣就夠彈性了嗎？

我們發現，勞動部2020年度僱用管理就業平等概況調查即新增問項，詢問受僱者「育嬰留職停薪期間是否有需要縮短？」結果顯示，無論男女，皆有超過五成的人認為育嬰假期間需縮短，且男性比例高於女性，男性高達61.2％。無論性別，需要縮短的主因都是「才可以更彈性的運用，以利照顧孩子」。

可惜的是，勞動部的問項僅以「月」為單位，大大限縮民眾對育嬰假的想像。詳細問項為：「你認為，現行育嬰留職停薪應放寬為不少於幾個月？」、「你同不同意申請期間以，不少一個月為原則？」直接引導了民眾的回應。

實際上，今年4月《今周刊》的調查顯示，有更多民眾期待育嬰假效仿瑞典國家，允許家長選擇全職、半天、四分之一或八分之一工時，以利兼顧工作與育兒需求。其中需求較強烈的兩群人，第一是單身受訪者，顯示育嬰假做得好，真的可能讓年輕人「願意生」；第二群人是30-39歲的受訪者，他們正值婚育階段，更是未來職場高階主管的儲備人才。這些人因為生育，離開職場，或因為想維持工作，而選擇不生育，都是國家、社會、企業的損失。

以上顯見，勞動部的修法還不夠到位，廣大育兒家長要的是更彈性多元的育嬰假。

現行育嬰假塊狀請領，不友善勞資雙方，請假單位縮小，共創多贏局面

除此之外，台灣的育嬰假制度對勞資雙方都不夠友善，塊狀的請假單位，員工必須育兒工作二選一，選擇育兒，等於中斷就業在家全職育兒。雇主擔心工作崗位人力替代問題，員工擔心長期中斷工作後的復職問題，員工之間更容易對彼此感到抱歉。

我們都知道，現代社會的趨勢是，家庭要雙薪才養得起兩個孩子，女性需要、也想要維持就業，送托就學的孩子需要每天例行的接送與照顧。一旦育嬰假請假單位縮小，讓家長選擇以「小時」、「半日」、「日」或「月」為請假單位，對勞資雙方帶來的好處是，對勞工來說，育兒更彈性、更能兼顧工作與家庭。

在性別平等的目標上，國際研究發現，性別間的休假方式不同，女性往往請連續假期，男性較常彈性使用、且休較短的時間，顯示化整為零的育嬰假可激勵男性請領，支持不分性別共同分擔育兒責任。對資方來說，更是穩定優質勞動力，尤其是女性勞動力，也將支持年輕家庭再生產下一代勞動力。

據勞動部2020年育嬰留職停薪期滿復職關懷調查，問及「育嬰留職停薪期滿，未返回原單位的主要原因」？撇除因為家庭因素自願離職者，有14％的女性和13％的男性，未回原單位的原因是「期待從事工時較短或較彈性的工作」；同樣各有10％的男性及女性，未回原單位的原因是「期待轉換離家近的工作」。

若今天育嬰假更彈性，前述加起來4成多的人，不必離開職場，只要透過育嬰假制度的調整，就可以緩衝上下班與接送托育的時間，企業將可留下更多珍貴且熟習原職場的勞動力。

育兒需求零碎且多變，應完整照顧到子女滿八歲

育嬰假的名稱與概念也應再翻轉，因為育兒不只嬰幼兒時期，當孩子送托保母、就讀幼兒園、國小低年級上半天班的各階段，仍有照顧需求，對應實際需求，育嬰假也該改名為「育兒假」或是「親職假」。

此外，育兒需求零碎且多變，家長最苦惱的是幼兒生病發燒、學校因腸病毒停課，須以「天」為單位請假，每日例行性的工作與托育接送，則需以「小時」為單位。

在使用年限上，現行育嬰假可使用到子女滿三歲。但根據國際趨勢，2019年歐盟的工作與生活平衡指令，即要求會員國利用三年時間，達到「讓家長能更彈性安排工作，以利照顧八歲之前的幼童」。瑞典不但已經達成，更走在最前端，將育嬰假的使用時間延長至子女滿12歲前。完整涵蓋子女有照顧需求的年紀，才能夠真正支持家長育兒。

彈性育嬰假，支持女性就業、支持男性共同育兒，提振台灣生育率

「育嬰假請假單位縮小至小時、申請年齡延長至子女滿8歲」對整體台灣社會的效益是增加女性勞動力也提升生育率！彈性育嬰假支持媽媽兼顧工作和育兒，也鼓勵爸爸共同育兒。

有位育兒爸爸就分享：「育嬰假請假單位化整為零，且是國家負擔，我就會比較敢請，一來，對老闆沒有虧欠；二來，以小時請也不會造成同事極大困擾。」

最後，根據已開發國家「生育率與女性就業率正相關」的現況【註】，彈性育嬰假也將是提振生育率的有效政策作為！育嬰假改革刻不容緩，期待社會有更多討論與支持，看見育兒家庭的需求，以制度支持家庭生養子女。

註釋：參考托育政策催生聯盟：「低生育率對策」建言－搶救母親！搶救低生育率！搶救勞動力！ 籲請政府、社會、企業起而行！

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈台灣的育嬰假制度如何加速改革，跟上國際腳步？〉為題發表

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航