今日本土+0，指揮中心重申伊維菌素不納入新冠治療，印度、英國、緬甸自「重點高風險國家」移除

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心強調，目前國內已累積對於Delta變異株防疫經驗，經檢討及評估後，宣布移除以Delta變異株為主的「重點高風險國家」名單，並自11月6日零時起（航班抵臺時間），凡自印度、英國、緬甸3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵臺旅客檢疫措施。

今日本土+0，境外+7，指揮中心重申伊維菌素不納入新冠治療

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國、俄羅斯、印尼、馬來西亞、泰國以及菲律賓2例，入境日介於今（2021）年10月16日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計402萬2,866例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1萬6428例確診；去（2020）年起累計847例COVID-19死亡病例，其中本土死亡累積達835例。

面對使用伊維菌素治肺炎爭議，指揮中心發言人莊人祥重申，依據WHO治療指引不建議使用伊維菌素（Ivermectin）治新冠肺炎，且該藥為治療寄生蟲疾病藥物物。

伊維菌素是一種廣泛使用的抗寄生蟲藥，最常用於獸醫領域，外傳口服抗寄生蟲藥物伊維菌素可治療COVID-19。他強調，經國際文獻發現此藥用於治療新冠肺炎的相關臨床試驗研究證據力等級低，且部分研究論文遭撤回，結果顯示目前證據不支持伊維菌素可用於治療或預防新冠肺炎。

Photo Credit: 指揮中心提供

隨疫情趨緩，指揮中心也鬆綁口罩規定，在外飲食可免戴口罩。醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前夜市仍不開放邊走邊吃，但定點脫口罩飲食不違法，夜市防疫指引由經濟部制定，若有調整規範會在新指引中呈現。

11月6日將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除

指揮中心強調，目前國內已累積對於Delta變異株防疫經驗，經檢討及評估後，宣布移除以Delta變異株為主的「重點高風險國家」名單，並自11月6日零時起（航班抵臺時間），凡自印度、英國、緬甸3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵臺旅客檢疫措施。



指揮中心進一步說明，我國今年6月底因應Delta變異株而實施「重點高風險國家」來臺旅客管制措施已逾四個月，截至10月31日已執行6,360位旅客專案集中檢疫，計篩檢出28例Delta變異株病例，阻絕COVID-19病毒變異株傳入社區。

指揮中心亦將持續監視國際疫情，如經監測發現新興（emerging）變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。



指揮中心解釋，從第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前仍應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所（僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所）。

指揮中心強調，抵臺後皆須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫，且於檢疫期滿前（檢疫第12至14天）PCR檢測，並於自主健康管理期間之第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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核稿編輯：翁世航