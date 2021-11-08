《零盲點思維》：我們得不到時常常「酸葡萄」，而它的近親是「甜檸檬」

文：茱莉亞．蓋勒芙（Julia Galef）

安慰：避免不愉快的情緒

我們尋求用來描述這個世界的安慰性敘述，並選擇不要太仔細地審視現實。一切都是最好的安排。人們會得到報應。夜越黑，星星就越亮。

在伊索寓言《狐狸與葡萄》（The Fox and the Grapes）中，一隻狐狸看到一根他搆不著的樹枝上掛著一串多汁的葡萄，就因此斷定反正這串葡萄是酸的。當我們得不到想要的東西時，我們也會運用類似的「酸葡萄」推論法。當一個人和我們有過一次美好約會卻不回電時，我們可能就會覺得反正那個人很討厭。當一份工作機會從指間溜走時，我們可能會認為「這是最好的結果；反正工作時數應該會很長」。

酸葡萄的近親是甜檸檬：當一個問題看似無法解決時，我們可能會試圖說服自己，我們的「問題」實際上是一種祝福。在人類歷史上，一直到最近，難以忍受的疼痛都是分娩過程不可避免的一部分。由於我們對此無能為力，許多醫生和牧師都認為疼痛是件好事，因為它能促進靈性成長和性格優勢（strength of character）。1856年，一位產科醫生向人們保證：「分娩的痛苦是上帝分配的，這是不容置疑、最明智的做法。」

如今，既然已有了硬膜外麻醉（epidural anesthesia），我們就不再堅持那甜檸檬的甜度了。但我們仍對衰老和死亡持有相似的看法：它們是美麗的，它們賦予生命意義。利昂．卡斯（Leon Kass，美國小布希總統任命之「總統生物倫理委員會」主席）認為：「也許死亡不純粹只是一種惡，甚至可能是種祝福。」他認為，也許我們感受到愛的能力，取決於我們是否意識到生命的有限性。

令人感到安慰的事情並不總是樂觀的，有時還恰恰相反：正因毫無希望，所以你最好也不用擔心。如果你正努力掙扎、勉強應付一門很難的課，很容易會誘使你得出這樣的結論：「這根本毫無意義的。我的表現永遠無法好到把我的分數提高。」在放棄的那一刻，會讓人感到愉快的解脫。或者你也許會認為，沒有必要為可能的未來災難（比如地震或海嘯）預做準備，所以你根本不需要煩惱。「大多數人都會攤了攤手說：『這就是命運，不是我所能控制的。』」研究災難準備心理學的紐約大學（New York University）社會學教授艾瑞克．克林南柏格（Eric Klinenberg）如此表示。

自尊：自我感覺良好

各種各樣的信念都可以用來捍衛我們的自我，因為它們在某種程度上與我們的優勢或劣勢有關。如果你的書桌上總是堆滿了書和紙張，你可能特別容易接受「凌亂是創造力的標誌」這個說法。倘若你時間上許可，且有可支配的收入供你頻繁旅遊，你可能會認為「若還沒見過這個世界，你不可能成為一個真正全方位的人」。假如你在升學考試中表現不佳，你可能會特別贊同「標準化考試不能衡量你有多聰明，只能衡量你有多會考試」這樣的論點。

時間久了，我們對世界的信念會隨著我們的成績紀錄而調整。1990年代末有一項研究追蹤一群大學生在校四年的表現，記錄他們的自我形象、成績，以及他們對成績重要性的看法。隨著時間的推移，成績比預期差的學生得出的結論是：「成績畢竟沒有那麼重要。」

你的自我形象甚至塑造了你關於世界如何運轉的最基本信念。窮人較相信運氣在生活中扮演重要角色，而富人則傾向於相信努力工作和天賦才能。當經濟學家羅伯．法蘭克（Robert Frank）在《紐約時報》（New York Times）專欄中寫道，運氣是成功的一個重要（雖然不是充分）因素時，《福克斯財經新聞網》（Fox business）評論員斯圖爾特．瓦尼（Stuart Varney）勃然大怒。「你知道我讀到這句話的時候有多侮辱人嗎？」他問法蘭克。「35年前我一無所有來到美國。我想，藉由努力工作、天賦和冒險精神，我已經讓自己有所成就，而你卻在《紐約時報》上寫道，這是運氣。」

為了自尊而進行的動機推論並不總是意味著相信你很聰明、很有才華，每個人都喜歡你。心理學家將「自我提升」（self-enhancement）和「自我保護」（self-protection）區分開來。前者指的是用正面積極的信念來改善自我，後者指的是避免自我受到打擊。為了保護自己，你可能寧願把自己往最壞的方面想。

在一個熱門影片中，YouTube影片創作者娜塔莉．維恩（Natalie Wynn）稱之為「受虐認識論」（masochistic epistemology）：任何會傷人的，都是真實的。該詞引起了許多人的共鳴。正如一位觀眾所評論的：「假設人們認為我沒有魅力，要比我期望別人認為我漂亮、但其實他們並不以為然，感覺會更安全些。」

書籍介紹

本文摘錄自《零盲點思維：8個洞察習慣，幫你自動跨越偏見，提升判斷能力》，天下雜誌出版

作者：茱莉亞．蓋勒芙（Julia Galef）

譯者：許玉意

你面對別人的批評，第一反應是什麼？

你曾用盡方法來證明自己是錯的嗎？

你身旁有能對你誠實說反對、批評意見的人嗎？

上面這幾個問題，你的回答是什麼？

你是不是才猛然發現，原來自己很容易被盲點包圍，它深深影響我們每天的行為與抉擇。

本書作者茱莉亞．蓋勒芙（Julia Galef）是應用理性中心共同創辦人，同時也是一位人氣講者，她的TED演講「為什麼你會認為你是對的，儘管你是錯的」獲得熱烈回響，並以其中的核心觀點寫成了這本書。

蓋勒芙發現，我們內心認為親眼所見的就是事實和真相，這樣的心態限制了我們的判斷力，局限了我們對世界的認知、人生可發展的高度。但是，這種心態是可以改變的。

我們常會不小心陷入隧道視野，閉鎖認知，想相信的事，就找盡理由接受；不想相信的事，就設法找藉口拒絕相信。蓋勒芙稱此為「士兵心態」，著重防禦與自我保護，捍衛自己的觀點，堅信內心想要相信的事。

在本書中，蓋勒芙結合心理學、科學的研究與有趣的實例，發展出「偵察心態」，由好奇心驅使，著重觀察蒐證，依據事實畫出精確地圖，希望探知事物真相。這是一種任何人都能學會的情感技能、洞察習慣，以及看待世界的方式。

培養「偵察心態」、學會「零盲點思維」，我們就能把事情做得明智，人生過得明白。本書提供你許多靈活的工具及方法來練習，例如：

運用局外人測試等五種思考實驗，覺察出偏見隱藏在哪。

意識到自己動機推論的傾向，避免非依據事實的論斷。

利用判定確信程度的方法，看清事物，又能掌握不確定性。

學會如何犯錯，不斷修正、更新自己的認知，讓判斷越來越精準。

坦承自己的不確定，培養社交自信，從而每次都做出更好的選擇。

認識身分認同對我們的影響，不受其約束，保持自己思維靈敏。

「偵察心態」幫助你改變慣性思維，對抗下意識偏見，提高個人判斷力，做出更理智的決斷！

《零盲點思維》不只幫助一般人看清事實、辨析日常判斷、做對決策，對於想要提升推論力和決策力的職場工作者、企業主管，企圖避免做錯決定的人，以及對行為科學、心理學研究偏見影響人類決斷有興趣的人，書中建議的做法也都非常的實用、有效。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航