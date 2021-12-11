人行道上的未爆彈：「阻根板」的錯誤使用，成為台灣道路安全隱憂

文：陳柏翰｜專業指導：詹鳳春、盧文德

台灣屬於高溫多雨的環境，使得生長在台灣的樹木多半演化為水平淺根的樹種，即使是偌大的樹木，多半的根系僅位於地表下60公分，其中又以表層30公分居多。樹木的根系是透過土壤孔隙進行呼吸，愈深的地方空氣愈少，導致根系無法生長。

然而樹根能夠生長到多深？除了樹種本身特性之外（如寒帶針葉林即為深根樹種），同時也與土壤的組成有關。以台灣的行道樹而言，時常近路側已被排水溝阻斷根系生長的範圍，樹根只能從其他方向拓展，因此即便表面上僅看到小小的樹穴，實際上樹根已生長在鋪面、甚至是房屋底下，樹木基於自己求生的本能，希望呼吸而向上隆起，導致鋪面受到破壞。



Photo Credit: 眼底城事

號稱可以保護鋪面的阻根板，卻成為人行道上的未爆彈

近日台灣各地出現「阻根板」或稱「導根板」（本文以下稱阻根板）之園藝資材，主要用於人行道樹穴、樓頂花台等人工地盤。這項園藝資材推出目的大致可分為三點：一、隔絕淺根，使鋪面不被樹木竄根而隆起破壞。二、引導根系向下生長，幫助根系深層固定。三、凹凸槽設計，提供根系生長空氣及濕氣等。

對於此項資材可否在台灣達成以上效益，仍未看到相關研究之時，卻已大量出現於各個工程顧問公司、設計公司的施工圖說當中，並持續施作於公共環境，看得出「因為根系生長導致破壞鋪面的問題」，各界想盡辦法希望找到解決之道，然而，在未充分了解資材特性，廣泛使用阻根板，已造成以下嚴重問題：

當樹木成長之後，根系抓地力不足，每遇強風必定倒塌

種植時未將黑網拆除的陋習已被糾正許久，而上述施工工法更是一如出撤，當樹木根系無法拓展，以簡單的物理概念可想像，當喬木成株之後，偌大的樹冠範圍在風的吹拂之下，底部會因毫無橫向支持力而倒塌。

根據東京大學工學院微氣候CFD流體力學博士謝俊民之分析，結合樹木醫詹鳳春博士雙方技術探討，得知樹木在失去支持根及表面根系之下，受風及抗風能力衰減，猶如盆栽種植般，受限於盆內所生長之根系，毫無抓地能力，當根系陸續萎縮，樹木生長也會受到影響，不必等待颱風，平時便有傾倒之風險，無疑是浪費公帑，更是危及行人之安全。



製圖：眼底城事

樹木僅能從範圍內獲取水分，若無搭配澆灌系統，容易導致缺水死亡

當樹木種植在自然環境中，四散生長的根系能增加樹木獲取水源的範圍，降雨時樹木便能獲取更多的水分。而地表覆蓋的灌木、草花，形成保護使土壤能保持鬆軟，也能阻擋太陽直射達到降溫的效果，避免土壤水分蒸散。

因此當阻根板圍繞著樹木施工時，根系無法拓展的情況下，僅能從圍圈的範圍內獲取水分，而這卻使得水源來源短缺，容易乾燥枯損，正如同盆中的植栽比起公園大面積綠地中的植栽，更需要人為澆灌，故此做法還會增加維護管理的成本。

國外研究證實，阻根板不是萬靈丹

其實類似阻根板之阻礙根系生長之資材早已在國外發展多年，並且我們可以經由經驗及研究得到一項結論：阻根板的施作不但會使樹木生長不良，且無法有效防止竄根，根系依舊會繞過阻根板向上生長。

根據美國佛羅里達大學Edward F. Gilman博士的研究發表（Root growth around barriers）：在排水不良的土中，根系會從阻根板下方鑽出，並且長回土壤表面；在排水良好的土壤中，根系才會在更深的土壤深度中生長。是什麼原因導致出現這樣的現象？主要原因是：根需要呼吸，土壤中的空氣影響著根系的生長。依據相關根系生長之開挖結果亦可從其公開資料中得知，阻根板無法有效阻隔根系。

此外，為了了解阻根板的成效，日本「NPO法人 樹木研究会こうべ」進行實驗研究，於2016年時種植1.5m高之櫻桃樹苗，並且於種植後1年及2年開挖進行驗證。以下節錄玉津試験場 樹木の生育抑制実験調査報告（実験報告）之研究內容，此項實驗分成四組：

第一組阻根板僅施作一邊：第一年根系生長不良，根系集中生長在10cm之表層；第二年可生長至30cm之深度。

第二組為阻根板成圈施作：第一年可有效阻止根系生長，發根少。但是在第二年出現阻礙的現象，根系比1生長量又更加減少。

第三組為阻根板施作一邊，另一邊使用耐壓型土壤資材（或稱結構型土壤） ：第一年根系生長至30cm之深度，經過兩年觀測確實可有效抑制根系生長。

第四組為阻根板刻意深植20cm，模擬抑制根系生長對策之狀況：深植部分，第一年發根量少，之後樹木出現衰弱趨勢，樹木活力也明顯降低。

製圖：NPO法人 樹木研究会こうべ

綜觀美國及日本的研究案例，阻根板確實影響根系生長，讀者可能誤以為：加深阻根板深度，就可控制根系別繞出破壞鋪面，加上成圈施作的阻根板，更能讓根系生長不良，不是就解決了鋪面被破壞的問題了嗎？

然而，這樣的做法正在台灣各地多處執行中，表面上解決鋪面不被破壞的問題，但卻衍伸造成根系生長受限，甚至影響樹木支持根的生長，遠遠帶來不可收拾的樹木管理局面！

根本而有效的解決方式

選擇合適的樹種

何謂「合適樹種」？必須根據基地環境的空間及微氣候而定，包含日照、光度、風向、風量、溫度、土壤條件等，依據不同樹木特性選擇合適的樹，係屬於適地適木的專業範疇，本文不多加論述，而台灣都市綠化常面臨空間不足而需要種樹的情形，此時應避免生長快速的豆科、桑科等植物，如：阿勃勒、盾柱木等，取而代之可考慮慢生長的紫薇、冬青等。便不需要過於擔心因快速生長使得鋪面被破壞的情形發生。

長形寬大的樹穴、具透氣保水的基盤條件

若是希望採用生長快速的樹木，以提供遮蔭的效果時，即使起初種植的是小樹苗，也必須以樹木未來將以大樹的姿態展現，而須設計提供足夠的生長空間。但實際上，時常面臨人行空間基本的尺度需求，導致需考量最小樹穴尺寸時，至少需要留給樹木多大的空間？根據佛羅里達大學環境及園藝系Edward F. Gilman博士所提供的建議如下：

大型喬木樹穴至少8*8英尺（約2.4*2.4m）。如樟樹、榕樹等。

中型喬木樹穴至少6*6英尺（約1.8m*1.8m）。如鐵東青、竹柏等。

小型喬木樹穴至少4*4英尺（約1.2m*1.2m）。如山櫻花、象牙樹等。

此外應盡可能設計「長型寬大」的樹穴，讓樹穴彼此間能連結，根系的相互交錯生長，也能有助於抵擋強風。但須注意不應僅在乎面積而忽略寬度，樹根並不會照著樹穴的形狀生長，寬度不足仍然會造成鋪面被破壞的問題。

可能讀者將以現行常見的「小樹穴種大樹」樹也長得很好一論，挑戰著最小樹穴尺寸的必要性。是的，這也正是造成台灣行道樹無法長大的原因，樹木也因此活不久。過往極力追求鋪面最大量，「讓人好走」的思維，應建立在良好樹木生長的基礎上，簡而言之「別讓大樹穿小鞋」，盡可能擴大樹穴吧，台灣才有可能擁有百年的綠蔭道路！

對於既有的行道樹採用架高型鋪面

高架型鋪面在日本、歐美已發展許久，但是台灣仍十分少見，此種作法將人行鋪面直接拉高，讓根系有更好的生長空間，同時擴大人行道。對於既有鋪面已被破壞的地方，通常樹木也已成長相當大，以台灣目前的環境，不宜直接切斷樹根再將新鋪面做上，而是建議採用此種做法以達到兩全其美。重新施作時，替樹創造更好的立足環境，也不影響人行空間。

Photo Credit: 眼底城事

日本工法介紹：使用特殊根系誘導耐壓基盤（結構型土壤）

日本也有行道樹因竄根破壞鋪面的問題，在曾經使用導根板卻驗證失敗之後，他們所推行的改良方式是將根系切除，殺菌處理，並更換成誘導生長的基盤，並換成透水性鋪面，增加土壤透氣程度，避免再度竄根。日本在樹木醫專業及土壤改良技術上已發展多年，趨於成熟的環境使得能推動這樣的改良方式。然而，以台灣目前的環境，對於專精的樹木醫學知識、材料發展的完備程度，皆尚未普及、到位，整體業界對於土壤的訓練、了解程度，仍有很大的進步空間，因此現況台灣要執行此種作法存在風險，但仍是值得邁進的發展方向。

正確的阻根工法

樹木的根除了可能會竄根破壞鋪面之外，根系也有可能生長到房屋底下，可能造成管線漏水、結構受損等問題。此時會建議在房屋立面下方裝置防根資材，如耐根布、阻根毯、不鏽鋼板、HDPE布等等，避免根系生長到房屋下方，鑽入結構牆中。於樓頂綠化時，則盡可能保有植物根系生長的範圍，防根資材僅僅是貼於植栽槽中施做，或是立面使用排水板替代，而底部則完全採用排水板以避免積水。而凹凸不平的阻根板施作於立面時，容易導入空氣與水，也容易有泥土滲入、堆積，小則野草大則榕樹便會生長在結構物與阻根板的中間。

站在樹木的角度思考

在此呼籲台灣各縣市政府相關局處及各建築景觀規劃設計單位，請停止於行道樹用「阻根板成圈施作」的工法，此種作法不僅無法解決問題，還會造成台灣人民暴露在高風險的人行道上。

對於既有竄根大樹，請「以樹為本」，調整成架高型鋪面，以達兩全其美。別輕易切除樹木根系，此舉將造成日後腐朽、病害的隱憂。

本文經眼底城事授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航