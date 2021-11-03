反馬共的大馬政府不反中共主旋律電影，《長津湖》上映引網民爭論

馬來西亞政府允許中共主旋律電影《長津湖》在國內放映，卻嚴禁國內涉及馬共元素的影視作品上映？近日眾多大馬網民質疑，為何政府面對國內外影視作品有雙重標準。

根據網媒《今日自由大馬》報導，大馬院線公司GSC在10月30日在官方臉書發布《長津湖》的電影預告後，引起大馬網民的熱議，一些網民認為該片是大外宣，而大馬的法律是禁止宣傳共產主義，而該片有宣傳共產主義之嫌，不應在境內上映。

網民DE Ion Yuda在GSC的臉書貼文寫道：「這是一部共產主義電影，我不認為它在馬來西亞允許播放。」

儘管有許多網民留言應禁止該片上映，但也有網民稱美國好萊塢電影也是一種大外宣，應平等視之。有許多網民特地標籤馬國通訊及多媒體部和國家電影發展局（FINAS），要求當局介入禁止該片在國內上映。

至今GSC尚未宣布《長津湖》在馬國上映的日期。不過，中共在2019年推出的主旋律電影《我和我的祖國》，同年10月成功在馬國上映，當時未引起風波，另外包括《中國機長》、《戰狼》系列等主旋律電影，馬國官方也無禁映。

遭馬國政府禁播的馬共影視作品

馬國曾是英國的殖民地，因此在1957年立國時就以反共為國策，直至1974年才與中國建交，而獲中共在背後支持的馬共也已於1989年投降，但馬共這符號對馬國政府而言依然是敏感的存在，至今仍禁止在國內公開播映有關馬共題材的影視作品。

以下介紹幾部遭馬國政府禁播的馬共題材影視作品。

首先是在台灣發展的馬國導演廖克發，兩部紀錄片《不即不離》與《還有一些樹》，以及劇情長片《菠蘿蜜》均無法在馬國上映。

《不即不離》紀錄片，談的是廖克發在追尋祖父的身世過程中，發覺原來祖父是被槍斃的馬共，而這事蹟一直是其家人不願多談的秘密。

《菠蘿蜜》描述馬國僑生與來自菲律賓的移工，兩人在台灣邂逅的故事，其中馬國僑生男主角在片中的父親，是馬共的後代，劇中也出現當年馬共與官方抗爭的畫面。而《還有一些樹》儘管較不涉及馬共，但卻是1969年馬國族群衝突事件-「五一三事件」的紀錄片，也因題材敏感而無法上映。

此外，廖克發憑《還有一些樹》與《菠蘿蜜》，在2019年分別入圍第56屆金馬獎的最佳紀錄片與最佳新導演獎。

Photo Credit: 杜晉軒 憑《菠蘿蜜》入圍第56屆金馬最佳新導演的廖克發。

另一位是馬國華裔導演黃巧力，他原定在2013年上映的電影《新村1949》。儘管該片是愛情電影，但背景是建立在英殖民政府與馬共衝突白熱化的1948年，為遏止馬共活動，當時英殖民政府宣布馬來半島進入「緊急狀態」，同時為砍斷馬共和當地華人的聯繫以及食物、藥品供給，許多住在森林邊緣的華人被英軍強迫遷入被鐵絲網包圍的村子，如今這些村莊被稱為「新村」。

儘管當時導演黃巧力想表達的是華人在新村年代下的生活故事，但馬國內政部主張該片有宣傳共產主義之嫌，因此禁止上映。

接下來這一部是紀錄片《最後的共產黨員》（The Last Communist，馬來語Lelaki Komunis Terakhir），由馬國著名作家、獨立電影導演阿米爾・穆罕默德（Amir Muhammad）所拍攝的，他曾在2018年受台灣獨立影展「當代敘事影展」邀請來台參展。

《最後的共產黨員》完成於2006年，這部紀錄片講述馬共最後的領導人陳平的旅遊或半音樂式紀錄片，片長90分鐘。儘管該片在同年4月獲馬國電檢局一刀不剪通過，但仍遭內政部禁映。至今《最後的共產黨員》依然無法在馬國公映。

近年馬國政府查禁宣傳共產主義事件

儘管馬國政府無禁止中國的主旋律電影在國內上映，但曾查禁中餐館內的毛澤東、紅衛兵牆紙。

今年1月2日，馬國警方突襲檢查檳城的兩家湘菜館，因為該餐廳被人檢舉張貼了毛澤東的畫像牆紙。儘管這些充滿「文革」風的牆紙內容屬時下中國流行的趣味標語，但對共產主義敏感的警方，終究還是撕下牆紙，以及沒收4個印有毛澤東肖像的小杯子及扣留了一名分店經理。《馬新社》報導，警方是援引刑事法典第505（b）條文（蓄意導致公眾恐慌及破壞社會安寧）及《1966年社團法令》第47條文（擁有宣傳非法組織的物品）調查此案。

2019年，也曾發生兩起與反共產主義有關的事件。在2019年9月，一批年事已高的前馬共成員將前馬共領導人陳平的骨灰從泰國偷運回馬國，此事件引起相當大爭議，當時馬國政府曾揚言對付這些前馬共成員，但最終馬國總檢察署基於證據不足，無進一步起訴。

接著在10月，馬國內政部將境內出版的《互利共贏的一帶一路》漫畫列為禁書，此事件源自於前首相納吉指控出版該漫畫的民主行動黨前黨員丘光耀，透過把漫畫派發至各學校宣傳行動黨與共產黨。該漫畫有馬來文、中文、英語等三語版本，內文中除影射納吉貪腐外，也含有讚揚中國一帶一路倡議、時任首相馬哈迪與中國國家主席習近平促進兩國關係友好等內容，其中引起馬國政府注意的，是這篇漫畫含有支持中共當局對維吾爾族人實行的集中營政策。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範