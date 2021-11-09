《有錢人都在實踐的財富教養學》：從金錢史，觀察日本的戰爭與經濟——日英同盟與日美同盟

文：加谷珪一

從金錢的歷史，觀察日本的戰爭與經濟——日英同盟與日美同盟

近代日本基本上是根據與盎格魯撒克遜人（具體來說是英國與美國）之間的關係，決定國家的方向，而且當美國從英國繼承霸權之後，這個情況依舊不變。

基本上，盎格魯撒克遜人與他國來往的方式就是做生意，連外交政策都是商業的延續。

若想了解日本為什麼會在太平洋戰爭慘遭滑鐵盧，從「金錢」這個觀點著手或許會比較容易。

日本的現代化與全球標準密不可分

日本是個缺乏資源的國家，非得透過貿易奠定經濟基礎，今後日本與美國之間的關係將如何發展，也全由雙方之間的貿易或投資決定，而箇中的關鍵則可從歷史得知。

日本雖然在明治維新之後，實現了現代化的夢想，但仍然得依附當時堪稱世界霸主的英國，才能保住現代化國家這個地位。

一來，作為日本基礎運輸建設的鐵路是從英國導入技術，二來，軍艦或其他的軍事科技也多是從英國學習而來，再者，金本位制或其他金融基礎建設也都是在英國的協助下完成，所以明治時代的日本與英國之間的關係，說不定比現在的日本與美國之間的關係更加密切。

當時的日本與英國因為有俄羅斯這個共同敵人，所以關係更加緊密，這也促成了一九○二年的日英同盟。

簡單來說，日英同盟就是在俄羅斯不斷擴張的威脅下，才於日本與英國之間形成的軍事同盟。

第二次世界大戰之後，日本與美國為了與不斷膨脹的舊蘇聯抗衡，簽署了日美安保條約，彼此結為軍事同盟。雖然這個軍事同盟至今仍存在，但大可將其視為是日英同盟的替代品。

日本與英國當時的關係，就像是日本與美國現在的關係，除了保障政治與國家安全之外，還於金融市場、各項產業建立同盟關係。

日本從中日戰爭取得賠款之後，便根據這筆賠款啟動了金本位制。若從教科書來看的確是如此，但真實的情況並非如此，因為當時的金本位制是以英國制定的全球標準為主，並將當時的基礎貨幣「英鎊」視為黃金，所以當時的金本位制應該稱為金英鎊制才正確。

簡單來說，從清朝獲得的金本位制準備金並非真的金塊，而是英鎊這種紙鈔。

原本清朝打算以白銀支付給日本的賠款，但如果清朝因此大量購入白銀，英國的金融城（相當於現代的美國華爾街）擔心白銀市場會因此陷入混亂，所以清朝便於倫敦市場發行以英鎊計價的國債，再直接將募集到的英鎊紙鈔付給日本，以便讓日本以這筆賠款作為金本位的準備金。

日本政府考量現實狀況後，便接受這項方案，於英國的金融城接收清朝從外國投資者募集的英鎊，再直接將這筆賠款存入位於金融城的銀行。由於當時的英鎊一定能兌換成黃金，所以日本政府便將這些英鎊視為黃金，啟動了金本位制。

若套用現代的說法，就是將美元存入華爾街的投資銀行，日本央行再以這筆美元資產發行日圓的意思。

貨幣通常是基於國家的信用發行，而明治政府的掌權者遠比現代的掌權者更追求合理性與現實主義。想必當時的掌權者認為追隨全球標準，將英鎊存入金融城比較有利吧。

由於有這層關係，所以日俄戰爭所需的天價軍費（高達當時國家預算的七倍）幾乎都由英國與美國的投資銀行從金融城與華爾街調度。

除了軍費的調度之外，英國與美國還全面協助日本對抗俄羅斯，例如透過民營公司阻擾俄羅斯的艦隊取得需要的物質。

原是亞洲蕞爾小國的日本之所以能咬著牙戰勝俄羅斯這個大國，全是因為與英國、美國的關係非常緊密。

太平洋戰爭的起因在經濟

在太平洋戰爭的時代裡，超級大國的英國漸漸衰退，後起之秀的美國也踏上成為霸權國家的道路

由於美國與英國一樣，都將日本視為夥伴，所以就原本的計畫是要在日俄戰爭結束後，與日本一同經營滿洲，也向日本提出一同經營滿洲鐵路的計畫，沒想到的是，居然被日本政府拒絕。

當時的日本政府應該是認為美國只出了軍費，所以滿洲的經營權應該由實際在戰場付出鮮血的日本人獨占。當時負責協議的主事者小村壽太郎不知何故，堅決反對美國插手滿洲的經營。明明小村壽太郎是位通曉外國大小事的優秀政治家，為何會如此堅持，至今仍是不解之謎。

此外，將日本單方面背信棄約這件事解釋成日美關係惡化主因，也或許有些牽強。

不過，回顧歷史之後就會發現，拒絕美國這件事的確是日本與美國分道揚鑣的原因，也為日後的大戰種下禍根。

其實日本在日俄戰爭結束變得目中無人，也開始與盎格魯撒克遜人的美國、英國交惡，最終才點燃了太平洋戰爭的戰火。

太平洋戰爭結束後，日本雖然得以與盎格魯撒克遜人重修舊好，恢復往日的同盟關係，但這一切是美國為了對抗蘇聯，才容許日本重新回到國際社會，以及與日本簽訂日美安保條約。

自日美安保條約簽訂後，日本迎來長達七十年的安定與繁榮，日美安保條約也形同過去的日英同盟，具有相同的影響力。

從結果來看，自明治維新經過了一百多年之後，亞太地區的情勢基本上沒有任何改變。

日本為了在中國大陸或朝鮮半島的利益，常與俄羅斯或中國對立，其中也摻雜著英國或美國這類霸權國家的利害關係。

從歷史的角度來看，日本在中國大陸或朝鮮半島的利益若與美國、英國一致，日本就能在外交上握有主導權。如果日本能與美國、英國保持緊密的關係，就能順利進入全球金融系統，享受經濟繁榮。

反之，日本若與美國或英國之間產生摩擦，恐怕國家的經營就會出現困難。一旦日本被趕出全球金融系統，經濟勢必陷入困境。比方說，太平洋戰爭爆發之際，日本政府為了籌措軍費，不得不命令日本央行發行國債，等到連石油都被禁止進口後，日本政府便無力回天。

其實在太平洋戰爭爆發之前，日本不僅與英美對立，也與採取英美友好路線的中國對立，因此讓自己陷入四面楚歌的困境。如果當時的日本政府能多了解一點歷史，肯定知道不該步入如此險境。

雖然現在的日本與美國之間仍保有同盟關係，但關係已大不如以往，而且日本與中國、朝鮮半島（韓國）也交惡。讓我非常在意的是，美國與中國雖然對立，卻還是能互相交涉。

若能透過歷史的教養觀察事物，就會發現中美雖然對立，但只要條件談好，雙方仍願意各讓一步，共創經濟榮景。

日本人總認為美國會無條件地替日本撐腰，但這不過是日本的一廂情願。日本絕不能只在意中日之間的關係，而忽略了中美之間的關係。

金本位制 以黃金制定貨幣價值的制度。若採行金本位制，就只能依照黃金存量發行一定數量的貨幣。這種制度雖然能保證貨幣的價值，卻會讓政府的金融政策左支右絀，景氣也會變得不穩定，所以現代的國家幾乎不再採用。

書籍介紹

本文摘錄自《有錢人都在實踐的財富教養學：懂得賺錢的大腦是靠後天訓練的！啟動致富思維的6堂知識課》，墨刻出版

作者：加谷珪一

譯者：許郁文

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Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九