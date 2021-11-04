中國網球名將彭帥自爆曾與前副總理張高麗發生性關係，影響層級太高遭刪文

文：William Yang

中國社群網站微博週二（11月2日）晚上，突然出現一則中國網球名將彭帥發的帖子的截圖，她在文中透露曾與前中國副總理張高麗發生性關係，並指控張高麗事後「消失」。文章發出後沒多久便很快從微博上消失，相關內容也從微博上被刪除，目前外界無法證實這則帖子的真實性。

根據網上流傳的截圖，彭帥稱自己七年前與張高麗發生性關係，但後來張高麗到升任常委到北京後，便沒再與彭帥聯繫。彭帥在帖子中稱，張高麗三年前退休後，某日與彭帥在北京康銘大廈打球後，與妻子把彭帥帶到家中，再次要求與彭帥在房內發生性行為，彭帥寫道當時還有一個人在外幫忙守著。

她寫道：「那天下午我原本沒有同意一直哭，晚飯是和你還有康潔阿姨一起吃的。晚飯後我也並不願意，你說恨我！又說你這七年從未忘記過我，會對我好等等……我又怕又慌帶著七年前對你的情感同意了……是的就是我們發生性關係了。」

彭帥稱原本張高麗說11月2日下午到他家兩人談談，但當彭帥2日中午嘗試與他聯繫時，彭帥稱張高麗「說有事再聯繫，推托一切，藉口說改天再聯繫。」她在帖子中寫道：「你總怕我帶什麼錄音器，留下證據什麼的。是的，除我以外我沒留下證據證明，沒有錄音、沒有錄像、只有被扭曲的我的真實經歷。」

她在文末強調，雖然知道張高麗說過不怕她公開事實，也知道這麼做是「以卵擊石，飛蛾撲火、自取滅亡」，但她還是決定說出和張高麗的事實。在帖子被微博刪除後，目前彭帥的微博帳號只留著1月8日她生日相關的帖子，以及2020年1月8日以前零星的帖子，帖子下方的留言功能似乎已被屏蔽。在微博上輸入彭帥或張高麗等關鍵字時，都不會出現與彭帥做出的控訴相關的內容。

現年35歲的彭帥是湖南湘潭人，但長期效力於天津網球隊，曾在2013年的溫布敦網球公開賽與2014年的法國網球公開賽，與台灣的謝淑薇拿下女子雙打項目的冠軍，並登上世界第一。現年75歲的張高麗是中共第18屆中央政治局常委，任內出任國務院排名第一的副總理，他也曾在2007年至2012年間出任天津市委書記。

女權人士：共產黨不許人們議論

針對這起事件，人權觀察的中國研究員王亞秋指出，雖然性騷擾在中國體制內是常見的事，但受害者往往不敢直接點名，加上這起事件涉及像張高麗層級這麼高的前政府官員，所以各界都嚇到了。

她告訴德國之聲：「之前其他MeToo運動的案子也都有出現打壓的情況，但打壓的力道絕對沒有這次這麼強，我覺得這次更多的是涉及到這麼高層級的官員，所以力道才這麼強。」

知名的中國女權運動人士呂頻則指出，目前多數人應該都擔憂彭帥的狀況，但她也認為彭帥此舉非常勇敢，因為她在瞭解相關危險性的情況下，選擇發聲。她向德國之聲表示：「彭帥的經歷是很多女性能同理的故事，所以她連張高麗的事都敢講出來，便顯示這件事是不對的，也不應該留在黑暗裡，而彭帥此舉重複了這兩個對受害者來說很重要的訊息。」

呂頻認為，即便中國政府極力想透過審查機制去屏蔽事件相關的細節，但她認為這起事件不會被公眾遺忘，因為它所傳達出來的訊息，對中國公民社會來說「太重要了」。她表示：「這個事件的訊息對人們來說太重要了，所以不管怎麼樣，人們都會傳播，無法被停止。所以在這種情況下，審查會失效。」

不過王亞秋也擔憂，由於中國政府過往曾多次要求知名異議人士進行「影片認罪」，所以對北京來說，要求像彭帥這樣高知名度的運動員公開扭轉自己說的話，其實也不難。她說：「他們可以用各種途徑把這件事抹過去。」

呂頻分析，彭帥的自述與其他Me Too運動中受害者的經歷有高度一致性，而她認為彭帥此舉所受到的政府審查打壓，可能在中國社會中發出寒蟬效應，但也同時會有示範效應。

她告訴德國之聲：「Me Too在中國之所以有很多人不斷講話，就是因為他們認為這件事應該被說，而且這件事是不對的。所有的受害者都在付出代價向大眾傳遞這兩個訊息。受害者會害怕，但他們從來都是害怕，但另一方面，他們也受到鼓勵。這點很重要，因為在中國，害怕是常態。」

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