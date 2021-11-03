民進黨2022黨內提名：六都市長由蔡英文徵召，僅基隆、竹市、屏東辦初選，中執委批「沒收黨內民主」

＊首圖為蔡英文日前主持中常會

民進黨預計在11月14日舉行全代會，2022年提名機制將是今年重點。民進黨全代會工作小組近來密集開會，歷經3個月討論，在縣市長提名規則上，各派系代表無法形成共識。

今（3）日民進黨全代會工作小組成員、正國會的中常委陳茂松陳茂松怒批，林錫耀根本是新潮流的秘書長「沒收黨內民主」；並出示15個縣市黨部主委連署的連署書，要求2022年縣市長黨內提名應該「全面回歸初選機制」產生。

不過會後秘書長林錫耀出面說明，強調民進黨從非一言堂，對於陳茂松罵他回應「不是提名一定要照什麼來，就是黨內民主」。

中執會今天也通過《2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例》。直轄市長人選提名，由黨主席徵召，經中執會通過提名；非直轄市，爭取連任縣市人選由主席提名經中執會通過後徵召；非執政縣市則經徵詢、協調後產生單一人選，由主席提名經中執會通過後徵召。

只有執政已屆滿縣市辦理提名初選，也就是只有基隆、新竹和屏東會有初選。該條例將送11月14日全代會通過後底定。

最大爭議：要不要由主席直接徵召？

民進黨全代會工作小組已召開多次會議；工作小組9月29日的會議，濃縮出3個方案，包括，方案一，採公職人員提名條例，初選為精神；方案二，以2018年特別條例為基礎，分執政屆滿、連任、非執政處理；方案三，分類成直轄市與非直轄市，直轄市因情況特殊，由黨主席向中執會提名徵召。

某次工作小組會後，傳出林錫耀在會中表示，身兼黨主席的總統蔡英文希望六都市長候選人由她徵召。

陳茂松對此非常不滿，當時就對媒體表示，他在工作小組會議一直堅持民進黨提名應該回到黨的提名條例母法，卻被放風聲說，只有他一人在反對，還說其他人都同意採六都徵召。

後來林錫耀否認自己有這樣的說法，陳茂松表示，既然黨主席沒有說六都徵召案她負責，等於是沒有所謂徵召的問題，他還是堅持主張全部初選，民主的價值不容退讓。

後來經過10月13日、20日和29日的會議，都還是沒有結論。民進黨發言人顏若芳在29日起表示，2022年的選舉提名機制依照黨內民主程序，研擬草案送交中執會通過後再送全代會通過實施，提名機制一定會經由黨內民主程序後決定，絕非一人決策。

陳茂松重批秘書長「沒收黨內民主」是王八蛋

陳茂松今天表示，目前黨中央擬將非執政縣市及六都都交由黨主席徵召，除了新竹市還沒決定外，全國各縣市只有基隆市與屏東縣縣市長提名需要舉辦初選。

這半年來，林錫耀每個縣市都約談，他要林錫耀說出有那個縣市答應又不講，只堅持「全部徵召」，只剩下基隆、屏東，而新竹市則不確定；也就是全國2300萬人，只有5%剩下初選，他重批「民進黨的黨內民主已經被沒收掉了」。

Photo Credit: 中央社 中執委陳茂松在民進黨中央黨部底下痛批秘書長林錫耀。

陳茂松也說，秘書長林錫耀有魔掌，而且「欺上瞞下」，根本是新潮流的秘書長而不是民進黨的秘書長，無論依照民進黨的民主價值或民進黨「公職人員提名條例」母法之精神，就是要進行初選。今天正國會所有中執委、中常委缺席，就是因為不願意為這個提名辦法背書。

陳茂松指出，蔡英文主席到底有沒有有授權秘書長處理該案，他不得而知，但秘書長僅是「吃頭路」的工頭，且民進黨不是秘書長制，是主席制、合議制，但現在林錫耀根本沒召集討論，「我如果說得不對，也都可以來討論，但是關於初選一次都沒有討論，真的有夠傲慢」，更罵林錫耀是「王八蛋、不要臉」。

陳茂松更出示一張有15個縣市黨部主委連署的連署書。內容指出，建請「落實黨民主推出最強人選爭取最大勝利」，2022年縣市長民主進步黨黨內提名「全面回歸初選機制」產生。下週全代會如果還是沒辦法協調，還會有更大動作。

林錫耀：每個初選步驟都是依據民主原則

針對陳茂松的嚴厲指控，林錫耀下午在林靜儀參選記者會後受訪時表示，黨內民主不一定說提名要照什麼來就是黨內民主。民進黨沒什麼一言堂，尤其關係到這麼大提名內規，都是依循黨內民主機制，訂定特別條例。

林錫耀說，這次陳茂松一再主張黨內縣市長提名通通要辦理初選，不希望徵召。不過民進黨每個步驟都是依據民主原則，民進黨35年創黨以來都是經過黨內民主程序，研商提名辦法，從最早是由黨員投票，幹後來改為黨員和幹部投票，加入民調，到最後採用全民調。

但這十幾年，不是一種方法就能夠取得最好結果。一個政黨提名辦法是要與時俱進，因此每次都會制訂特別條例，也取得中執會多數人支持。

林錫耀也說明這次中執會通過的提名辦法，主要分為幾種：

六都：基本上參考2018特別條例，把六都單獨處理，也就是主席提名、經過中執會通過徵召；至於徵召辦法授權中執會訂定。

非六都的執政縣市：成立「2022年選舉對策委員會」，由黨主席提名經中常會同意後任命。選對會負責進行徵詢、協調工作。可以連任的現任縣市長，只要主席提名，經中執會通過就完成提名作業；執政縣市、但現任縣市長任期已滿無法再連任的，要舉辦初選，也就是候選人登記後，協調不成、以初選方式，全民調決定勝負。

非民進黨執政的縣市：也是主席徵召，如果僅一人參選，選對會建議由主席提名，中執會通過。但如果超過一人參選，則協調「共同同意」的競爭機制，例如議會黨團投票，或主席決定等，如果對競爭機制沒共識，則由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。例如是否舉辦參考式民調，以民調為依據。

他強調，沒有執政縣市並非兩個字「徵召」，好像少數人就可以決定，其實不是這樣。

依照這份今天通過的條例，目前僅有基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其餘均為徵召。條例將送14日民進黨全代會通過。

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核稿編輯：翁世航