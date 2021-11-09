何飛鵬 《CEO徹夜未眠真心話》：事實上我一點都不忙，我在公司中只負責三件事

文：何飛鵬

我只負責三件事

做為一個領導者，經營公司一定會歷經幾個階段，第一個階段是團隊適應期，這時團隊的成員不齊，默契不足；第二階段是團隊校正期，此時要教育訓練團隊成員，必須時要換人；第三階段是團隊成熟期，團隊各有所司，成員成熟，此時領導者就可以垂拱而治，只負責最重要的事。

許多人問我，你們公司單位那麼多，你一定很忙？

我總是回答：事實上我一點都不忙，因為我在公司中只負責三件事！

公司中我直接管轄的團隊有十幾、二十個，直接向我報告的主管也有這麼多，可是這些主管都十分幹練稱職，而且能負完全責任，所以基本上我什麼都不用管，他們都會把各單位管得好好的，我完全不用在例行事務上費心，所以基本上我完全不忙，甚至可說是很閒！

可是我有三件事，一定要親手處理，絕不假手他人，所以如果這三件事同時發生，那我也會忙到痛苦不堪。

我要親自處理的第一件事是：陷入經營困境的單位。如果營運單位還賺錢，這是正常的單位，我會完全不管，可是只要一開始賠錢，我就會介入處理。

剛開始時，我會密集找主管溝通，以了解營運單位的實況、虧損的原因，並要主管提出明確的改進方案，從這時候開始我就已經親臨現場，直接面對虧損。

可是如果虧損長期無法改善，我可能不只在後面下指導棋而已，我甚至不排除直接下手，更深度參與經營，我親臨第一現場，其目的就只在表現出我逆轉營運困境的決心而已！

這其中還有另一種可能，就是陣前換將，我會去尋找一個主管替代人選，直接換人，這也是我改變虧損單位的可能方法。

我會親自處理的第二件事，是影響深遠的重大事件。我通常站在全公司的制高點上，俯看公司當時的所有事務，然後從其中選出一、兩件重大工作，做為我短期內參與投入的重點。

重大事務的挑選又有兩個重點：其一是此事影響深遠，成則公司獲得重大利益，敗則公司蒙受巨大虧損，這類事務不容有任何閃失，所以我必須高密度介入。

另一個考量的重點則是公司不熟悉的事務。有些工作對團隊而言是新生事務，過去從來沒有接觸過，不知如何處理；對這種事務，可能需要「試誤」過程，要在摸索中尋找到正確方法。對這種事務也是我的強項，我通常會和團隊一起摸索，以期尋找到最有效的方法。

我親自處理的最後一項事務是創新生意。每年我都會啟動新的創新生意，創新就是從無到有的全新想像。我們公司每隔一、兩年都會成立新的團隊，設定新的生意模式，提出新的產品或服務，這是我們避免原有生意模式老化的創新作為。我鼓勵所有的團隊，提出各式各樣的創新生意想像，而我總是那個最佳的聆聽者與支持者，他們只要能說服我，就可以得到公司各種實質的資源支持，而我也是那位最熱中的參與者，我在第一現場，給予創新團隊最大的心理支持。

我很慶幸我擁有很成熟的經營團隊，我也很熱衷做我該負責的三件事。

後語

我只負責三件事，是已經整理了團隊五年以上的時間，每個部門都有稱職、能負責的主管，所以我能選擇性地投入工作。 在團隊還沒有整理好的階段，領導者還是必須親力親為做許多事，無法只管重要的事。

書籍介紹

本文摘錄自《CEO徹夜未眠真心話：我如何在困難中摸索、思考、突破的內心告白》，商周出版

作者：何飛鵬

經營企業、帶領團隊，會遭遇各種問題

輕則影響績效成果，重則危及公司生存

苦思難題而夜不成眠時，本書提供前人的經驗以資參酌

因疫情導致業績衰退六成，要怎麼救？

傑出部屬被挖角，工作上的空缺該如何補？

企業營運的目的，就是要讓公司能穩定地獲利，要穩定地獲利，領導者就要學會做生意、學會帶人用人、學會管理團隊。何飛鵬列出經營企業的七大面向，每個面向都令領導者思考再三，遇到問題時都會在深夜輾轉難眠。然而為了企業的生存，領導者都必須盡快學習、掌握這七個面向的工作。

在《商業周刊》寫出自己的試誤經驗後，何飛鵬得到許多讀者的回響，表達他們從何飛鵬的文章得到啟發，儘管面臨的問題不會完全相同，但是可以從別人的摸索過程，看到自己問題的可能解方。一個問題在某家公司發生，很有可能也會在其他公司出現類似的狀況，因此，別人的管理經驗就能借鏡參考。

在本書中，何飛鵬以其職場40年的豐富經歷，淬鍊出59則給CEO與主管的真心話，每一篇文章都有故事、有場景、有解決方案、有啟發，當中並無所謂的標準答案，但希望能協助領導者撥雲見日。

如何做老闆

老闆和主管都是團隊的領導者，但位階不同，工作上的視野不同，關注的面向也不同，帶領的是主管而不是一線工作者。老闆可說是領導者的領導者，在組織中有其特有的功能，必須要有舉止合宜的角色扮演，包括為公司建立制度和企業文化。

如何做生意

想要讓企業穩定地獲利，領導者就必須要能選對生意、要會談生意，要了解如何讓公司營運步上軌道。若選擇創業，更要選對創業夥伴。在職場上，好的領導者通常都是好的生意人。

如何經營

領導者對業績都有追求，因此要知道如何賺錢、靠誰賺錢，對業績的追求，要會踩油門，也要會踩煞車。遇到困境時，要能知道如何調整、如何改善，從沒有路中，走出一條路來。領導者要知道如何回饋團隊，了解自己該做什麼、不該做什麼，才能讓公司長期穩定地獲利。

如何管理

管理是非常細瑣的工作，從人、到事、到流程，領導者都必須面面俱到。領導者也會犯錯，一旦犯錯，要能知道如何修正，並立即修正，要懂得自我檢討。

如何建團隊

團隊與組織是企業經營的第一要務。人才必須適才適所；在要求團隊努力工作之外，要能營造愉快的工作氛圍，維持高昂士氣；要避免團隊活在舒適圈中，必要時要迫使團隊能夠創新；領導者不能只注意到團隊中少數傑出的工作者，也要關心默默付出的員工。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航