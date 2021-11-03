榮化宣布跟隨台積電腳步，投入47億台、美兩地擴廠，年產6萬噸可循環高階半導體洗劑

近年來節能減碳已經成為全球共識，各大傳統產業積極進行轉型。李長榮化工今（3）日召開記者會宣布，自2019年打造亞洲首座循環材料創新基地，已有斬獲；將瞄準電動車、高階半導體市場，並跟隨護國神山——台積電腳步，在台（中科）、美兩地同步設置年產3萬噸（共6萬噸）的電子級異丙醇（EIPA）產能，訂於2024年量產。

李長榮化工循環材料開發有成，鎖定電動車材料、高階半導體洗劑

李長榮化工（LCY Chemical，簡稱：榮化）成立於1965年，業務聚焦在橡膠、電子化學品、生質化學品以及甲醇與溶劑等。近年材料化學版圖擴展亞洲、北美及中東各國，隨著永續循環議題發燒，公司也走向轉型之路。

由總經理劉文龍領軍研發團隊所成立的環保材料創新基地，邁入第3年，完成階段性里程碑，投入金額達新台幣20億元，如今在食品業、汽車業以及半導體業逐漸開花結果，榮化宣布該中心將持續，透過科學創新翻轉資源運用。

榮化總經理劉文龍強調：「減碳已經是未來集團重要的策略，碳中和已經不是紙上談兵，整個產業都動起來了，」他進一步指出「綠色材料的創新」、「循環經濟的創新」、「製程創新」等3大創新，將帶領公司往亞洲循環材料領導者的目標前進。

榮化強調，已突破既有傳統石化業印象，多年來成功轉型高科技材料製造商。研發處智慧財產經理劉家和振奮地說：「我們新材料熱塑性硫化彈性體（TPV）可以運用在電動車產業，除了耐磨、撞壽命長的優點外，更令外界驚艷的是材料組件『可回收、循環再製』」。

「我們（李長榮化工）是極少數能夠量產的廠商之一，」劉家和強調，TPV相較其他材料可達20至30%的輕量效果，廣泛應用於汽車內外飾件、發動機以及底盤等。

除了TPV研發有成外，電子級異丙醇（EIPA）的研發也是一大亮點。李長榮化為全球具影響力的半導體製程洗劑——EIPA供應商，透過業界首創的雙循環經濟模式，把異丙醇廢液純化再回到高階半導體製程中使用。

「我們要協助台灣半導體形成更好的競爭力，」劉家和解釋，由於半導體從關鍵資源成戰略資源，各國皆在廣泛於本土建置在半導體工廠，為了達到使永續經營的目標，李長榮化工的EIPA材料成為最佳的材料應用。

隨台積電腳步 榮化砸47億元啟動台、美大擴產

榮化EIPA溶劑已經廣泛應用於工業與電子業。劉文龍強調，尤其在半導體先進製程（7奈米以下）應用獲得肯定，目前全球只有兩家化學品廠商有能力提供，榮化是其中一家，另一家則為日商。

日前美國為因應半導體戰略考量，在本土打造晶片供應鏈。劉文龍對此首度公開證實，與美國廠商合作，跟隨台積電落腳美國亞歷桑那州（Arizona），選好場址，就近於該州完成產業佈局。

他透露，最快明（2022）年第1季就會開始動工，主要將生產EIPA，初期規劃年產能為3萬噸，投資金額約1億美元（約新台幣28億元）。劉文龍進一步解釋：「美國在各項評估都開綠燈（通過），配合國際客戶設廠外，不排除將有更大的擴張計畫」。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 莊貿捷 11月3日，李長榮化工總經理劉文龍向媒體解釋未來集團發展。

面對台灣半導體產業的發展，劉文龍也宣布加大對台投資，投下新台幣19億元進駐中部科學園區，包括新增EIPA產線，他說期程與亞歷桑那州同步於2024年完工，年產能朝向3萬噸目標邁進。

榮化佈局台、美兩地合計投入新台幣47億元，公司業務逐漸往挪移半導體業，集團EIPA材料產值將進一擴大。就目前生產狀況而言未來可望倍增，劉文龍強調，隨著新廠陸續完工，目標2025年EIPA占公司營收比重要拉升到三分之一。

榮化表示，目前生產半導體的廢水，亦能透過自家研發之膜生物反應器設備 （Membrane Bioreactor, MBR）技術將其過濾供工廠內部重複使用，兩道循環助力半導體產業減碳減廢，未能將更進一步協助產業鍊完成綠色循環的經濟願景。

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核稿編輯：翁世航