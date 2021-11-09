《像藝術家一樣開發創意》：將想法視覺化，以「歐威爾式」的概念來作畫
我們想讓你知道的是
想跟達文西、愛因斯坦一樣擁有創意腦？你只需懂得「如何看」！一本兼具啟發性及實用性的創意開發指南，教你輕鬆切換思考、打開視野，看見充滿創造力的解答。
文：貝蒂・愛德華（Betty Edwards）
將想法視覺化 Making Thought Visible
「問題在於誰對創意感興趣？我的答案是幾乎所有的人。這股興趣已經不再限於心理學家和精神科醫師，而是擴及全國和全世界。」
——亞伯拉罕・馬斯洛（Abraham Maslow），《人性能達到的境界》（The Farther Reaches of Human Nature），1976。
以並行的語言作畫 Drawing on a Parallel Language
身為老師，我必須依賴文字指導學生。但是身為教畫畫的老師，我也擅長另一種語言——繪畫的視覺語言。因此，我決定透過這兩種語言來釐清如何教導創作發想過程的問題。
但是我碰巧看見一篇少有人知，大約在1940 年（確切日期不詳）由喬治・歐威爾（George Orwell）寫就的短論〈論新語詞〉（New Words）。儘管這篇文章是關於語文語言的，卻將我的研究與想法連在一起，包括我對富有創意者日記的探討、對於L模式和R模式在創意發想階段裡扮演的角色的概念，以及近二十年來我拾起又放下的想法：圖畫——以筆觸在紙上留下可辨與不可辨的圖像——也可以被視為一種語言，並且向創作者（以及觀者）揭露創作者落筆時的心智狀態。
這並不是一個全新或獨創的想法，但是我對這個推論越來越感興趣（我在第4章裡已經用蒙德里安的菊花圖畫介紹過），圖畫似乎能夠揭露作畫時究竟是L模式還是R模式主導。再者，我已經和學生一起研究得出：純粹的繪畫——也就是純粹為了表達思想情緒在紙上留下筆觸，而非寫實或符號式的圖像——能夠傳達甚至連作畫者都不自覺的想法。
挖掘視覺想法
在〈論新語詞〉裡，歐威爾用了「使想法可見」（making thought visible）的說法，看起來正是我在尋找的概念，是一條指向R模式語言的線索，和L模式的語文語言（verbal language）相互平行卻又全然不同， 也許能夠帶我走進創意發想過程中由R模式主控、朦朧不明的階段。
在歐威爾的短論中，他推測了文字描述思想的限度以及被限制住的能力——這個看法呼應了高爾頓所說的「略為不耐」。
歐威爾說：「凡是曾深思的人，都會注意到我們的語言可說完全無法形容腦子裡的思想。」為了對付這個問題，歐威爾首先建議發明新詞，但是他隨即說明，假設每個人都不斷發明新詞來形容自己的思想，將會造成混亂。於是他接著提出一個想法：創造新詞描述思想的第一步，就是「使思想可見」。
「實質上，」歐威爾寫道：「必須賦予文字具體的（也許是可見的）存在。貧乏地討論文字定義毫無益處，在我們企圖定義文學評論裡使用的字詞時就知道了（比如『感傷的』，『粗俗的』，『病態的』，諸如此類）。所有都不具意義——或者說對每個使用者的意義都不同。目前所需的是以某種無可置疑的形式表示字義，接著，當不同的人能夠在腦中辨認該字，並認為值得為其命名時，再加以命名。問題僅僅在於我們如何賦予思想一個客觀的存在。」
歐威爾繼續懷疑，影像也許是能夠用以溝通大腦活動的媒介：「若我們仔細想一想，影像具有神奇的力量，能夠以某種手法表達出幾乎所有的大腦思想。假設某個百萬富豪有一部私人的攝影機、所有必要的道具和一組聰明的演員，便可隨心所欲將他的內心世界公諸於世。他可以解釋自身行為的真正原因，而不需要說出合理化的謊言；展示所有他認為美麗、可悲、好笑的事物，諸如此類——所有凡人因為缺乏表達的字詞，而必須深鎖在內心裡的看法。大致上來說，這富人能使其他人了解自己⋯⋯雖然將思想轉化為可見的形體不見得容易。」
歐威爾表示自己匆匆寫下這些想法，但這些想法都是有價值的：「快速發展的先是我們的知識，然後是複雜的人生，進而是（我認為接在後面的應該是）我們的思想，但奇怪的是溝通的主要工具，語言，卻幾乎不曾變動。」
以歐威爾的概念來作畫
在我看來，歐威爾的概念和繪畫不謀而合。繪畫能夠將想法具體化——想法會公諸於世，為人所見。繪畫確實和語文語言大不相同，特別是套用歐威爾的說法，它能夠對付「複雜的人生」。舉例來說，繪畫並未被鎖定在（L模式的）線性時間裡，因此能夠釐清牽涉了過去、現在以及未來的複雜關係。並且，我們能夠透過繪畫表達出在文字的「簡化鏡片」下，顯得複雜或不明確的概念和感覺。更進一步地說，繪畫可以用單一畫面捕捉即時的關聯性，但是文字卻不得不遵循既定的秩序。
此外，繪畫能包含豐富的訊息，既能描繪差異，也能指出相似點。在作畫時，右腦似乎並不分門別類地挑揀訊息，而是一視同仁地看見外界的（或內心的）訊息，同時還會尋找連結不同部分的重複模式和關聯性。換句話說，繪畫能幫助我們看見全貌和真實情況，聚焦於事物，專注在問題上，讓我們同時見樹又見林，得以挪動視覺空間裡的組成元素，一切就有如置身於天光下那麼清晰可見。我不禁想，它是否也能夠幫我們進入初步洞見階段，找到問題點，提出美麗的疑問？
以可能性作畫
能夠幫助我們進入R模式的視覺語言會是什麼樣子？它的規則是什麼？那些規則是否類似於所謂的「藝術原則」——也就是構圖的原則？如果它們是更複雜的規則，那麼能否被轉譯為語言，還是它們永遠都和語文語言不同？視覺秩序和配置是否有特殊的條件？L模式是否能理解視覺語言構成的言論，還是這些言論對語文語言來說過於複雜，難以「讀懂」（在此我並非故意講雙關語）？是否有視覺和空間關係專用的詞彙和文法？機會和意外扮演的角色又是什麼？如果朝向經驗的大門徹底敞開，視覺語言的使用者，又該怎麼應付排山倒海而來的複雜訊息？
這些都是我自問的問題，並且對答案毫無頭緒。可是我相信，人腦的確具備使用這種語言的能力。只是，它的形式、規則、詞彙以及轉譯的可能性，目前仍不得而知。
至少我們暫時可以說，這種語言所表達的言論和意見也許是視覺性的，有一組（也許無窮無盡）符合感知策略或啟發性思維，字彙沒有固定結尾、沒有制式規定，視覺形式不斷變化卻又具有能夠令人理解的基本定義（符合歐威爾將想法視覺化的要求）。秩序和配置則必定是視覺的、空間的、有關聯性且隨機的，不是語言分析式的，也不是講求次序的。如果我們能掌握符合以上條件的R模式，就能掌握深度、複雜度和靈活度或可與語文語言相抗衡的視覺語言，進而得到將思想視覺化的能力。
與L模式並行的R模式所用的語言，顯然依賴視覺感知來「讀懂」畫面，但是將畫面捕捉下來或譯為文字也會很有用——能使L模式理解視覺概念並進一步處理。無疑地，這是困難的轉譯過程，如同第3章裡的看圖會意測試，以及高爾頓所描述的「略為不耐」。
在我看來，最主要的問題在於兩種表達模式之間的複雜度差別：圖像幾乎永遠都非常複雜；文字則通常經過去蕪存菁、簡化、使複雜之處抽象化。換個方式說，文字之於圖像，類似畫作名稱之於畫作本身。文字（或畫作名）無法取代圖像，但假使字眼選擇得當，卻能切實地描述圖像。文字能夠為圖像貼上標籤，使「心靈之眼」（mind's eye）之後還能憶起圖像內容，保留了圖像的複雜度。
文字和圖像的雙重性
先將複雜度放在一旁，我繼續探究，假設非語文的視覺繪畫語言的確存在，與語文語言雙軌並行，即使在此時此刻我無法以L模式熟知的詞彙為它命名。當然，繪畫語言也許不是唯一與語文語言並行的語言。許多非語文的語言明顯存在：聲音語言（音樂）、動作語言（舞蹈或運動）、抽象的符號式思考（數學和科學）、色彩（彩繪）、影像（如歐威爾所說），還有大自然本身的語言——比如遺傳密碼。這些可能都有助於為R模式的思考編碼——使思想可見。
但繪畫很簡單。其他的非語文語言或許同樣有效率，卻比較複雜：它們需要借助設備、空間、材料或靈活的身體。比如（除唱歌之外的）音樂需要樂器，同時也因為具備雙重大腦模式的特點而顯得複雜。
彩繪需要的材料通常既占地方又昂貴——畫筆、顏料、畫框、畫布（雖然圖5-1裡畫的前英國首相溫斯頓・邱吉爾〔Winston Churchill〕和無數人，都不認為這些需求有任何不便）。舞蹈和運動需要相當程度的肢體能力與活動空間。數學和科學至少需要基本程度的訓練。假如我們想探索大自然的祕密，就必須具備先進的科學技術、冥想或哲學素養。而且正如歐威爾點明的，用影像傳達思考，可能要有相當的財力。
藉由繪畫簡單地思考
反之，繪畫只需要最簡單的材料。史前人類的洞穴壁畫清楚地示範了畫畫需要的極簡材料：一塊平面，以及能夠留下線條的材料。光是使用最基本的繪畫工具——燒焦的樹枝或蘸了黏土灰的尖棒——幾世紀以來，原始部落的人就已經創造出精緻的繪畫。通常這些圖畫以自然形體為基礎， 表現出他們的想法和信仰。
繪畫對肢體條件的要求也不多。一般的肢體活動技巧和手眼協調能力就夠了——我在前面提過，就是穿針引線或接球之類的基本能力。許多有肢體障礙的人證明了繪畫只需極少的肢體活動技巧。就算是失去雙手的身障者或癱瘓的病人，也能學會以牙齒咬住鉛筆畫出美麗的畫作；截肢的病人亦能以腳趾握住鉛筆，或將鉛筆綁在手臂上創作。重要的是如何觀看。
以它的純粹性而言，繪畫可說是閱讀無聲的同胞手足。閱讀和繪畫，在從幼童到人生最後一刻之間的任何一個年齡都能進行，只要眼力許可。兩者在幾乎任何環境中都能投入，無論是白天或晚上，不分年齡，只要具備最基本的肢體和心理健全條件即可。如同閱讀，繪畫能夠在任何的空間、教室、甚至戶外教授，根本不需要現今美術教室裡常見的複雜設備。
至於繪畫可能是語文語言的並行語言這一點，首先我想向你證明繪畫語言確實存在，而且你已經有能力讀懂這個語言了——至少懂一部分。史前人類的畫比書寫早了約一萬年，因此繪畫語言有可能是來自天生的大腦結構，正如同語文語言顯然是來自天生的構造（心理語言學家諾姆・杭士基〔Noam Chomsky〕假定腦子裡有主掌語言的「深度結構」，具備既存的組成方法，供人類組合語言）。你已經懂得（部分的）並行視覺語言——即使如同麥可・波拉尼（Michael Polanyi）所說，也許你並不自知——這代表腦子裡可能的確有與生俱來的視覺語言結構。
那麼，要如何將這種與生俱來的能力付諸應用，並且理解它的表達力量呢？很顯然是透過畫畫——以及透過學會如何畫畫——就像我們藉由學習閱讀和寫作，掌握語文語言一樣。
書籍介紹
本文摘錄自《像藝術家一樣開發創意》，木馬文化出版
作者：貝蒂・愛德華（Betty Edwards）
譯者：杜蘊慧
- momo網路書店
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習以為常、先入為主的態度，常令人目盲，對創新的可能視而不見。
想成為有創意的人，就得跳脫慣用的思考模式，從新的角度觀察世界。
怎麼會？明明顛倒著作畫，反而畫得更好！
作者原創的經典繪畫練習足以為證：
將一張圖像上下顛倒擺放，讓學生臨摹作畫，每個人反而都畫得更好！
只因為它幫助人們以全新的方式觀看，而輕易看見了不易掌握的細節和整體。
重新找回你的視覺語言，就能看見新視野
想開啟嶄新的觀看方式？畫畫是最佳途徑！能從尋常事物中看見創新的契機。
圖像是人類比文字更早使用的「語言」，擁有強大的思考與表達力量；
只要我們善用「視覺語言」這與生俱來的能力，
開啟另一種觀看方式，並將感受和想法視覺化，就能把事物本質看得更透徹。
「創意」是能越練越精通的技巧！開啟你的無窮潛力
作者破解創意的祕密，歸納出創意發想過程的五大階段：
「初步洞見→準備→醞釀→啟發→驗證」，
並在本書中提供一系列循序漸進的視覺感知練習，
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- 想找回視覺語言運用能力，開發自己更多潛能的你
本書專為沒有藝術經驗的人而寫，教你掌握從新觀點看待事物的訣竅：
PART Ⅰ 清楚掌握創意和畫畫都同樣和「觀看」能力密切相關
PART Ⅱ 練習依主題畫出簡單線條，讓你輕鬆將自己的想法和感知「視覺化」
PART Ⅲ 逐步掌握和創意五大階段相對應的觀看／作畫技巧，帶你熟練創意開發的過程
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬