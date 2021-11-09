《像藝術家一樣開發創意》：將想法視覺化，以「歐威爾式」的概念來作畫

文：貝蒂・愛德華（Betty Edwards）

將想法視覺化 Making Thought Visible

「問題在於誰對創意感興趣？我的答案是幾乎所有的人。這股興趣已經不再限於心理學家和精神科醫師，而是擴及全國和全世界。」 ——亞伯拉罕・馬斯洛（Abraham Maslow），《人性能達到的境界》（The Farther Reaches of Human Nature），1976。

以並行的語言作畫 Drawing on a Parallel Language

身為老師，我必須依賴文字指導學生。但是身為教畫畫的老師，我也擅長另一種語言——繪畫的視覺語言。因此，我決定透過這兩種語言來釐清如何教導創作發想過程的問題。

但是我碰巧看見一篇少有人知，大約在1940 年（確切日期不詳）由喬治・歐威爾（George Orwell）寫就的短論〈論新語詞〉（New Words）。儘管這篇文章是關於語文語言的，卻將我的研究與想法連在一起，包括我對富有創意者日記的探討、對於L模式和R模式在創意發想階段裡扮演的角色的概念，以及近二十年來我拾起又放下的想法：圖畫——以筆觸在紙上留下可辨與不可辨的圖像——也可以被視為一種語言，並且向創作者（以及觀者）揭露創作者落筆時的心智狀態。

這並不是一個全新或獨創的想法，但是我對這個推論越來越感興趣（我在第4章裡已經用蒙德里安的菊花圖畫介紹過），圖畫似乎能夠揭露作畫時究竟是L模式還是R模式主導。再者，我已經和學生一起研究得出：純粹的繪畫——也就是純粹為了表達思想情緒在紙上留下筆觸，而非寫實或符號式的圖像——能夠傳達甚至連作畫者都不自覺的想法。

挖掘視覺想法

在〈論新語詞〉裡，歐威爾用了「使想法可見」（making thought visible）的說法，看起來正是我在尋找的概念，是一條指向R模式語言的線索，和L模式的語文語言（verbal language）相互平行卻又全然不同， 也許能夠帶我走進創意發想過程中由R模式主控、朦朧不明的階段。

在歐威爾的短論中，他推測了文字描述思想的限度以及被限制住的能力——這個看法呼應了高爾頓所說的「略為不耐」。

歐威爾說：「凡是曾深思的人，都會注意到我們的語言可說完全無法形容腦子裡的思想。」為了對付這個問題，歐威爾首先建議發明新詞，但是他隨即說明，假設每個人都不斷發明新詞來形容自己的思想，將會造成混亂。於是他接著提出一個想法：創造新詞描述思想的第一步，就是「使思想可見」。

「實質上，」歐威爾寫道：「必須賦予文字具體的（也許是可見的）存在。貧乏地討論文字定義毫無益處，在我們企圖定義文學評論裡使用的字詞時就知道了（比如『感傷的』，『粗俗的』，『病態的』，諸如此類）。所有都不具意義——或者說對每個使用者的意義都不同。目前所需的是以某種無可置疑的形式表示字義，接著，當不同的人能夠在腦中辨認該字，並認為值得為其命名時，再加以命名。問題僅僅在於我們如何賦予思想一個客觀的存在。」

歐威爾繼續懷疑，影像也許是能夠用以溝通大腦活動的媒介：「若我們仔細想一想，影像具有神奇的力量，能夠以某種手法表達出幾乎所有的大腦思想。假設某個百萬富豪有一部私人的攝影機、所有必要的道具和一組聰明的演員，便可隨心所欲將他的內心世界公諸於世。他可以解釋自身行為的真正原因，而不需要說出合理化的謊言；展示所有他認為美麗、可悲、好笑的事物，諸如此類——所有凡人因為缺乏表達的字詞，而必須深鎖在內心裡的看法。大致上來說，這富人能使其他人了解自己⋯⋯雖然將思想轉化為可見的形體不見得容易。」

歐威爾表示自己匆匆寫下這些想法，但這些想法都是有價值的：「快速發展的先是我們的知識，然後是複雜的人生，進而是（我認為接在後面的應該是）我們的思想，但奇怪的是溝通的主要工具，語言，卻幾乎不曾變動。」

以歐威爾的概念來作畫

在我看來，歐威爾的概念和繪畫不謀而合。繪畫能夠將想法具體化——想法會公諸於世，為人所見。繪畫確實和語文語言大不相同，特別是套用歐威爾的說法，它能夠對付「複雜的人生」。舉例來說，繪畫並未被鎖定在（L模式的）線性時間裡，因此能夠釐清牽涉了過去、現在以及未來的複雜關係。並且，我們能夠透過繪畫表達出在文字的「簡化鏡片」下，顯得複雜或不明確的概念和感覺。更進一步地說，繪畫可以用單一畫面捕捉即時的關聯性，但是文字卻不得不遵循既定的秩序。

此外，繪畫能包含豐富的訊息，既能描繪差異，也能指出相似點。在作畫時，右腦似乎並不分門別類地挑揀訊息，而是一視同仁地看見外界的（或內心的）訊息，同時還會尋找連結不同部分的重複模式和關聯性。換句話說，繪畫能幫助我們看見全貌和真實情況，聚焦於事物，專注在問題上，讓我們同時見樹又見林，得以挪動視覺空間裡的組成元素，一切就有如置身於天光下那麼清晰可見。我不禁想，它是否也能夠幫我們進入初步洞見階段，找到問題點，提出美麗的疑問？

以可能性作畫

能夠幫助我們進入R模式的視覺語言會是什麼樣子？它的規則是什麼？那些規則是否類似於所謂的「藝術原則」——也就是構圖的原則？如果它們是更複雜的規則，那麼能否被轉譯為語言，還是它們永遠都和語文語言不同？視覺秩序和配置是否有特殊的條件？L模式是否能理解視覺語言構成的言論，還是這些言論對語文語言來說過於複雜，難以「讀懂」（在此我並非故意講雙關語）？是否有視覺和空間關係專用的詞彙和文法？機會和意外扮演的角色又是什麼？如果朝向經驗的大門徹底敞開，視覺語言的使用者，又該怎麼應付排山倒海而來的複雜訊息？

這些都是我自問的問題，並且對答案毫無頭緒。可是我相信，人腦的確具備使用這種語言的能力。只是，它的形式、規則、詞彙以及轉譯的可能性，目前仍不得而知。

至少我們暫時可以說，這種語言所表達的言論和意見也許是視覺性的，有一組（也許無窮無盡）符合感知策略或啟發性思維，字彙沒有固定結尾、沒有制式規定，視覺形式不斷變化卻又具有能夠令人理解的基本定義（符合歐威爾將想法視覺化的要求）。秩序和配置則必定是視覺的、空間的、有關聯性且隨機的，不是語言分析式的，也不是講求次序的。如果我們能掌握符合以上條件的R模式，就能掌握深度、複雜度和靈活度或可與語文語言相抗衡的視覺語言，進而得到將思想視覺化的能力。

與L模式並行的R模式所用的語言，顯然依賴視覺感知來「讀懂」畫面，但是將畫面捕捉下來或譯為文字也會很有用——能使L模式理解視覺概念並進一步處理。無疑地，這是困難的轉譯過程，如同第3章裡的看圖會意測試，以及高爾頓所描述的「略為不耐」。

在我看來，最主要的問題在於兩種表達模式之間的複雜度差別：圖像幾乎永遠都非常複雜；文字則通常經過去蕪存菁、簡化、使複雜之處抽象化。換個方式說，文字之於圖像，類似畫作名稱之於畫作本身。文字（或畫作名）無法取代圖像，但假使字眼選擇得當，卻能切實地描述圖像。文字能夠為圖像貼上標籤，使「心靈之眼」（mind's eye）之後還能憶起圖像內容，保留了圖像的複雜度。

文字和圖像的雙重性

先將複雜度放在一旁，我繼續探究，假設非語文的視覺繪畫語言的確存在，與語文語言雙軌並行，即使在此時此刻我無法以L模式熟知的詞彙為它命名。當然，繪畫語言也許不是唯一與語文語言並行的語言。許多非語文的語言明顯存在：聲音語言（音樂）、動作語言（舞蹈或運動）、抽象的符號式思考（數學和科學）、色彩（彩繪）、影像（如歐威爾所說），還有大自然本身的語言——比如遺傳密碼。這些可能都有助於為R模式的思考編碼——使思想可見。

但繪畫很簡單。其他的非語文語言或許同樣有效率，卻比較複雜：它們需要借助設備、空間、材料或靈活的身體。比如（除唱歌之外的）音樂需要樂器，同時也因為具備雙重大腦模式的特點而顯得複雜。

彩繪需要的材料通常既占地方又昂貴——畫筆、顏料、畫框、畫布（雖然圖5-1裡畫的前英國首相溫斯頓・邱吉爾〔Winston Churchill〕和無數人，都不認為這些需求有任何不便）。舞蹈和運動需要相當程度的肢體能力與活動空間。數學和科學至少需要基本程度的訓練。假如我們想探索大自然的祕密，就必須具備先進的科學技術、冥想或哲學素養。而且正如歐威爾點明的，用影像傳達思考，可能要有相當的財力。

Photo Credit: 木馬文化出版

藉由繪畫簡單地思考

反之，繪畫只需要最簡單的材料。史前人類的洞穴壁畫清楚地示範了畫畫需要的極簡材料：一塊平面，以及能夠留下線條的材料。光是使用最基本的繪畫工具——燒焦的樹枝或蘸了黏土灰的尖棒——幾世紀以來，原始部落的人就已經創造出精緻的繪畫。通常這些圖畫以自然形體為基礎， 表現出他們的想法和信仰。

繪畫對肢體條件的要求也不多。一般的肢體活動技巧和手眼協調能力就夠了——我在前面提過，就是穿針引線或接球之類的基本能力。許多有肢體障礙的人證明了繪畫只需極少的肢體活動技巧。就算是失去雙手的身障者或癱瘓的病人，也能學會以牙齒咬住鉛筆畫出美麗的畫作；截肢的病人亦能以腳趾握住鉛筆，或將鉛筆綁在手臂上創作。重要的是如何觀看。

以它的純粹性而言，繪畫可說是閱讀無聲的同胞手足。閱讀和繪畫，在從幼童到人生最後一刻之間的任何一個年齡都能進行，只要眼力許可。兩者在幾乎任何環境中都能投入，無論是白天或晚上，不分年齡，只要具備最基本的肢體和心理健全條件即可。如同閱讀，繪畫能夠在任何的空間、教室、甚至戶外教授，根本不需要現今美術教室裡常見的複雜設備。

至於繪畫可能是語文語言的並行語言這一點，首先我想向你證明繪畫語言確實存在，而且你已經有能力讀懂這個語言了——至少懂一部分。史前人類的畫比書寫早了約一萬年，因此繪畫語言有可能是來自天生的大腦結構，正如同語文語言顯然是來自天生的構造（心理語言學家諾姆・杭士基〔Noam Chomsky〕假定腦子裡有主掌語言的「深度結構」，具備既存的組成方法，供人類組合語言）。你已經懂得（部分的）並行視覺語言——即使如同麥可・波拉尼（Michael Polanyi）所說，也許你並不自知——這代表腦子裡可能的確有與生俱來的視覺語言結構。

那麼，要如何將這種與生俱來的能力付諸應用，並且理解它的表達力量呢？很顯然是透過畫畫——以及透過學會如何畫畫——就像我們藉由學習閱讀和寫作，掌握語文語言一樣。

Photo Credit: 木馬文化出版 5-2《巫師》（Sorcerer），三兄弟洞穴（Trois Frères），約史前15000至10000年。高約60公分。法國阿列日省。

Photo Credit: 木馬文化出版 圖5-3 伊莉莎白・雷頓（Elizabeth Layton），《母親節》（Mothers Day），1982。伊莉莎白・雷頓在68歲時開始畫畫，希望能減輕中風之後出現的嚴重憂鬱症。事實證明了繪畫具有療癒功能，她便持續畫了下去。從那時起，她的畫作在全國各地展出，深受讚譽。我認為她足以被視為國寶級的畫家。

書籍介紹

本文摘錄自《像藝術家一樣開發創意》，木馬文化出版

作者：貝蒂・愛德華（Betty Edwards）

譯者：杜蘊慧

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

想跟達文西、愛因斯坦一樣擁有創意腦？你只需懂得「如何看」！

一本兼具啟發性及實用性的創意開發指南

教你輕鬆切換思考、打開視野，看見充滿創造力的解答

全球暢銷400萬冊《像藝術家一樣思考》作者又一力作

Apple、Disney、IBM全球500大企業創造力培訓用書

開發創意的最佳途徑：啟動你的視覺思考！

別說自己不會畫！只要會簽名，就會畫畫——簽名的線條，就是你獨特的視覺語言。

想釐清思緒時，來畫張畫吧！用線條畫出對問題的感受，思考將變得清晰可見！

想要有創意？你得「用嶄新角度看待事物」

創意無關乎天分，它是一種從嶄新視角「觀看」問題的能力。

習以為常、先入為主的態度，常令人目盲，對創新的可能視而不見。

想成為有創意的人，就得跳脫慣用的思考模式，從新的角度觀察世界。

怎麼會？明明顛倒著作畫，反而畫得更好！

作者原創的經典繪畫練習足以為證：

將一張圖像上下顛倒擺放，讓學生臨摹作畫，每個人反而都畫得更好！

只因為它幫助人們以全新的方式觀看，而輕易看見了不易掌握的細節和整體。

重新找回你的視覺語言，就能看見新視野

想開啟嶄新的觀看方式？畫畫是最佳途徑！能從尋常事物中看見創新的契機。

圖像是人類比文字更早使用的「語言」，擁有強大的思考與表達力量；

只要我們善用「視覺語言」這與生俱來的能力，

開啟另一種觀看方式，並將感受和想法視覺化，就能把事物本質看得更透徹。

「創意」是能越練越精通的技巧！開啟你的無窮潛力

作者破解創意的祕密，歸納出創意發想過程的五大階段：

「初步洞見→準備→醞釀→啟發→驗證」，

並在本書中提供一系列循序漸進的視覺感知練習，

你可從中體驗創意的孕育過程，學會藝術家的觀看方式，

當你精通開發創意的這套技巧，便能一再輕鬆迎來解決問題的洞見！

這是一趟啟動創造力的美妙之旅，適合：

渴望提升創意思考能力、靈活解決問題的你

好奇創意如何產生，想了解人類心智奧妙的你

想找回視覺語言運用能力，開發自己更多潛能的你

本書專為沒有藝術經驗的人而寫，教你掌握從新觀點看待事物的訣竅：

PART Ⅰ 清楚掌握創意和畫畫都同樣和「觀看」能力密切相關

PART Ⅱ 練習依主題畫出簡單線條，讓你輕鬆將自己的想法和感知「視覺化」

PART Ⅲ 逐步掌握和創意五大階段相對應的觀看／作畫技巧，帶你熟練創意開發的過程

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬