【散文】李娟〈清潔的生活，富裕的肥皂〉：用油製作的事物，我們卻它來消除種種油漬

文：李娟

〈清潔的生活，富裕的肥皂〉

扎克拜媽媽和莎里帕罕媽媽在一起幹活兒聊天時，我一般都坐在旁邊，一邊聽著一邊打下手。她們紡線時，我就幫著扯順羊毛；熬胡爾圖湯時，我幫著攪拌；縫衣服時，我幫著鎖邊。但到了熬肥皂的時候，我則遠遠看著，什麼忙也不敢幫。

以前，我在朋友賀姐的文章裡讀到這麼一段：對哈薩克人來說，熬肥皂是極鄭重的事情，忌諱有品行不端的人插手，否則會製作失敗。

雖然一向覺得自己為人還不錯，對個人品德還算有信心，但到了這會兒，就沒信心了……萬一肥皂真沒做好……

才開始有些想不通，不就幾塊肥皂嘛，為什麼看成如此嚴重的大事？現在才知道肥皂最重要的原料之一是羊油脂肪。如果做失敗了，就是大大浪費了食物，是罪過的。

除了羊油，還有煉製羊油後的肉渣以及……以及我不認得的一樣東西，而媽媽她們也解釋不清。

照我朋友文章的描述，那東西似乎應該是用荒野上的楊樹排碱時形成的樹瘤燒成的灰，一種原生態的含碱物質。但到了今天，恐怕再也不會用到那樣麻煩的取碱的土法子了。我看其質地雪白細膩，大約是工業用碱或食用碱，那麼失敗率定會大大降低。漸漸地我也敢放心大膽地旁觀了。

雖然目睹了全過程，雖然明白所有的材料與工具，雖然也知道原理，但是……還是不知道肥皂是怎麼做成的。想想看，多麼奇妙！把所有材料放進大鍋加水慢熬，黏稠的水中湧起豐富細膩的泡沫，能夠去掉污垢的粒子在一大鍋沸騰的湯液中沉睡……漸漸地，湯中凝結出一團團塊狀物，將它們撈起放進盆裡冷卻，肥皂便出現在世上了。

湊近大鍋聞了一下，相當地道的肥皂味。雖然有些刺鼻，卻是來自溫柔和熟悉的事物的釋放。如果卡西是用這種肥皂洗衣服的話，一遍不清我也放心。

幫莎里帕罕媽媽熬過肥皂後沒幾天，我家也開始做肥皂了。扎克拜媽媽去莎里帕罕媽媽家把那口熬過肥皂的鍋借了回來。做肥皂的氣味非常刺鼻，並且做過肥皂的鍋總是黑呼呼的不好洗。誰家也沒有多餘的鍋專門用來做肥皂，於是住得近的幾家人就輪流用一個鍋子。

因為氣味太嗆人，媽媽把鍋支得離氈房遠遠的。這一回熬出來的汁水非常黑，且一點兒也不黏稠，清湯寡水的。媽媽不但放了好幾塊羊油，還倒了兩碗煉過油脂後的肉渣一起熬。怪不得，我用這種肥皂洗衣服時，總是一會兒洗出一塊肉來，一會兒又洗出一塊肉。

媽媽在外面熬肥皂湯，卡西在氈房裡炸油餅。炸完後，她把一大鍋沸騰的羊油端到屋外冷卻。

媽媽又順手從滾燙的羊油鍋裡舀了一大勺油澆進肥皂湯裡。想不到竟得用上這麼多羊油！以後洗衣服得珍惜肥皂了。

再一想又覺得不可思議，用油製作的事物，我們卻它來消除種種油漬。

這一次熬好肥皂湯後，卻並不像莎里帕罕媽媽家那樣倒入盆中凝固，而是像瀝乾酪素一樣倒進編織袋懸掛起來。奇怪，為什麼做法不同？難道是肥皂湯太稀了？

倒完後鍋底還粘了厚厚的一層黑糊糊。媽媽倒進清水大力洗涮，然後直接用洗涮的水洗起衣服來。卡西和斯馬胡力趕緊將身上的髒衣服脫下來扔進肥皂水盆裡，又翻出幾雙鞋子扔了進去。媽媽也回房間拆開被套，一口氣洗了一大堆。小山頂上四處濔漫著濃濃的肥皂味兒。我幫著拎水、晾衣服，也弄得渾身肥皂味兒。那塊晾衣服的大石頭直接變成一塊大肥皂似的，一靠近，氣息熏人。

而穿上晾乾的衣服的兄妹倆在此後的幾天裡，還沒靠近我，濃重的肥皂味兒先撲了上來。

話說媽媽做完肥皂洗完鍋後，又用那只鍋燒了一大鍋水，在附近山上拾了些新鮮馬糞煮進了鍋裡，讓人大吃一驚。這個這個……煮熟了能用來做什麼呢？

後來才知道，煮馬糞原來是為了洗鍋啊！這只鍋不可能專門用來煮肥皂，以後烹煮食物也得靠它。但煮完肥皂後那股刺鼻的味兒長時間都很難消散，煮出的飯也會帶著那股味兒，沒法吃。但是，如果煮上個把小時的馬糞的話，馬糞水一潑，鍋子洗涮洗涮，肥皂味兒立刻消失得乾乾淨淨，馬糞味兒也絕對沒有。

再說了，馬是吃草的動物嘛，馬糞不髒不臭的，想通了也沒什麼噁心的。

只是讓人心懸的是，我家做的這鍋肥皂靜放兩天了還凝固不起來，糨糊似的。難道真的與我插手幫忙有關？……媽媽只好掏出來重新煮，又加了很多羊油和其他什麼東西，然後一塊一塊捏成團晾在門前。

因為肥皂的成分裡絕大部分都是羊油，牛羊駱駝都曉得這東西能吃，頻頻跑來偷吃。我便多了一個任務，整天守著肥皂，不停趕牛趕駱駝。

牛一趕就會往山下跑。駱駝們就很難對付了，牠們總是繞著山頭和我兜圈子，怎麼也捨不得離開那幾塊黃澄澄香噴噴的好東西。豈有此理！在春牧場上啃一點點枯草就很滿足了。到了青草滿坡的夏牧場，不但不知滿足，反而提高了條件，連草都懶得吃了。

我繞著山頭追了一圈又一圈，又把牠們追到了原地。

但追著追著，我注意到那兩峰駱駝肚子渾圓，硬邦邦、緊繃繃，脹得快要裂開似的。難道懷孕了？忿怒之火熄滅一些，逼得也不是那麼緊了。可後來才知道，駱駝喝飽了水都這德行。

肥皂是珍貴的。可仔細想想，生活中能用到肥皂的地方並不是很多。

鞋子穿髒以後，只要繼續再穿它兩天，還會再穿乾淨。

背柴下山時不提防一腳踩進沼澤，陷到小腿。回家後一時忙碌，沒顧上換掉泥鞋濕褲子，一直穿到晚上，硬是把鞋和褲子給穿乾了。乾後，把附在外面那層泥巴殼剝掉，用手搓一搓，抖一抖，仍舊是乾乾淨淨的布鞋和褲子。

總有那麼一天，非常忙碌，晚餐一直推遲到淩晨一兩點。吃過油呼呼的手抓飯後，把碗碟往空鍋裡一堆，大家就匆匆休息了。於是第二天，我得在清晨的寒氣中獨自面對那一堆隔夜的鍋碗……實在太難洗了！鍋碗上敷著厚厚的、硬邦邦的一層油（凝固的羊油遠比豬油結實），又沒有洗潔精什麼的。尤其是清晨剛起床，一時沒有熱水，而冷水根本沒法洗。

這時，我便在門口摳一大坨泥巴，用力擦鍋擦碗。雖然泥巴裡裹有許多沙粒和碎草根，揉進手上的傷口裡會很痛（也不知怎麼弄的，滿手都是細細的傷口），但它最有效，一會兒就把鍋碗上的油泥子全擦盡了，再用水沖洗一遍，立刻乾乾淨淨、光可鑒人。哎，泥巴可比洗潔精強多了，況且絕對環保。

生活中會有什麼髒東西呢？我們每天打掃出來的垃圾裡幾乎全是泥土和碎石塊，偶爾會有幾張糖紙（說明生活比較好）。用過的塑膠袋和包裝紙從不會直接扔掉，反覆派用在各種地方，一直用到實在不能再用了才簇成一堆燒了（塑膠製品從不亂扔，扎克拜媽媽說蒙在大地上會影響青草的生長—哪怕只有幾根草）。記得在十年前的沙依橫布拉克牧場，塑膠袋之類的東西更少見，偶爾在河邊撿到一個從上游漂來的塑膠瓶都會心花怒放，將其大派用場。

有一天我和媽媽單獨喝中午茶時，媽媽對我說，強蓬買了一種藥回來，餵牲畜的，非常「厲害」。為了強調那種東西的確是「藥」，她還專門把家裡的藥包從牆架上取下衝我晃了晃。

但我不明白「厲害」意味著什麼。接著，媽媽厭惡地說道：「駱駝牛羊吃了會變胖。」

我嚇一大跳，心想，她指的大約是某類激素吧？我聽說一些複合飼料裡會摻有那些東西。但這種東西怎麼可能進入到深山裡呢？媽媽弄錯了吧？

我說：「是治病的藥吧？」

「不！」她堅持道，「是長胖的藥！」

不管傳言是否屬實，這個消息聽來都很可怕。

實在難以想像，如果有朝一日，牛羊不再依靠青草維持緩慢踏實的生長，而借助黑暗粗暴的力量走捷徑的話……那種東西才是最骯髒的東西。

我洗衣服時很怕洗到斯馬胡力的東西，無論是秋褲或襪子，都又黑又硬，不如直接扔掉算了。況且斯馬胡力這小子體味極大，洗完後，鐵盆裡裡外外都繚繞著那股味道。等下一次再使這個盆洗我的衣服時，總覺得那味道會完全甦醒過來，並全面入侵我的衣服纖維，揮之不去。只好努力地塗肥皂，搓得衣服上都是肥皂裡的肉末兒，卻幾乎沒什麼泡沫。

家裡也有一小袋洗衣粉，但一般情況下大家誰都捨不得取出來用。明明土肥皂比洗衣粉靠譜多了，為什麼大家都認為後者更好更珍貴呢？大約因為它是雪白的，並且聞起來香噴噴的。然而又怎能說這是無知？世人誰不為著取悅了自己眼睛的事物而歡喜？

洗衣粉也是骯髒的東西。我們大量地使用它，又使之大量從衣服上清除，只留得自身的乾淨與體面，卻弄髒了我們之外的事物——水、泥土和植物。我們不顧一切地從世界中抽身而出，無下限地追求著生存的舒適與歡悅。說起來，又似乎沒什麼不對。

黃昏獨自出去散步，站在山頂，總是一遍又一遍地為世界的「大」和「靜」而深深激動。總是深愛著門前石山上那棵夕陽裡的樹。我洗過的牛仔褲寂靜地晾掛在樹枝上，它背後是低處的森林，蒼茫的遠山。我的牛仔褲又幸福，又孤獨。無論如何，古老感人的傳統與古老感人的心靈還在牧場上流浪著，雖然已經很脆弱，很傷心了。

書籍介紹

本文摘錄自《羊道：前山夏牧場（2021全新修訂版）》，東美出版

作者：李娟

哈薩克牧人的生活永遠在路上

永遠在離開與到達之間

青春、衰老、友誼、悲歡

都跟隨著羊群前進

暢銷作家李娟雋永清靈的游牧紀事

從南面的荒野沙漠到北面的森林草原，綿延千里的跋涉，比世上任何一種生存方式都更深入大地，依從自然的呼吸韻律，憑恃著地球上最強大的力量。

暢銷作家李娟最膾炙人口的《羊道》三部曲——《春牧場》、《前山夏牧場》、《深山夏牧場》——第二部作品，記錄李娟與哈薩克牧民共同生活，踏上牧羊古道的真實紀事。

哈薩克牧民是世界上最後一支純正的游牧民族，他們騎在馬背上，領著駝隊，趕著羊群，沿著世代傳承的古道，逐水草而居，度過大自然與人生的四季。

李娟隨同哈薩克族的扎克拜媽媽一家，展開游牧生活，歷經寒暑，遷徙流轉於戈壁沙漠與阿爾泰山區，深刻體會這支古老民族面對大自然殘酷考驗所展現的恬淡堅韌。

在羊道上，世界很大，時間很長，而人很渺小。

「我們這顛簸在牧道上的家，任由生活的重負如鏈軌車呼啦啦輾過，毫不留情地輾碎一切脆弱與單薄。剩下來的，便不只是堅固耐用的物事，更是一顆顆忍耐踏實的心。」——李娟

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航