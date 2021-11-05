破除10個「試用期」迷思：先講好試做不支薪，公司為什麼仍被罰？

文：Ching

有網友表示自己的妹妹剛出社會找工作，上班後老闆卻說試用期7天不付薪水，還要求他簽一張「員工守則同意書」才錄用，這些規定內容不僅十分不合理，恐怕也成為員工向勞工局檢舉雇主違法的證據！

基於契約自由原則，勞工擔任的工作職務有試用的必要，雇主和勞工約定「試用期、試做」並不違法，但試用期間員工還是受勞基法保障，雇主也要遵守相關法令規定；以下整理10個常見「錯誤」的試用期要求或規定，提醒企業主們趕緊搞懂，別因此受罰了！

迷思1：員工只上班一天不用給薪水、試用期未過不需要支薪

迷思2：職位流動率高、做不久，先和遞補進的新人約定試用期一年

合理的試用期長短是多久？公司多半因為職務屬性不同，會和員工約定不同長短的試用期，實務中常見的試用期是三到六個月，其實只要勞資雙方協調好且期間合理就沒有問題。 試用期長短並不是雇主單方面決定就有效，因此一般工作如果約定試用期長達「一年」，恐怕也會因濫用試用期規定違反民法誠信原則，畢竟勞資雙方彼此不適合，應該也不需要長達一年才能了解，雇主必須要提出證明約定較長的試用期有其合理性和必要性。

迷思3：新人雖然沒有通過試用期考核，但公司目前也欠人手，再延長兩三次試用期好了

新人如果沒有通過試用期標準，雇主就必須面臨資遣或是給予延長試用期的抉擇。若新人表現和考核標準落差不大，雇主多會給予機會拉長試用期，進一步觀察是否適合，只是延長試用期算是另立新的勞動契約約定，必須雙方再次合意，建議雇主也讓員工簽署書面同意書，並約定好具體的考核事實與依據，以免發生爭議。 至於試用期是否可以無限延長呢？綜合法院的判決結果，延長1次會是比較合理的，如果超過恐怕會有權利濫用的可能而被認定為無效，因此，與其延長多次不如再找更合適的人選，畢竟員工和公司不適合，也不會因為延長試用期就能改變。

迷思4：避免麻煩等員工試用期、轉正後再加勞健保、提撥勞退金就好了？

試用期勞工和一般勞工一樣受到勞動法令保障，因此只要是適用勞基法的企業，在員工到職的第一天就應該要幫其申報加保勞健保、提撥勞退金（未滿五人以下公司非強制投勞保）。 幫員工投保勞健保一方面也是保障雇主的權益，像小編就曾聽聞勞工上班第一天途中發生意外的例子，雇主沒有幫其加保不但要接受處分，還得負擔賠償責任。

迷思5：新進人員試用期間還在學習、訓練沒產能，給兩萬元就很好了

員工在試用期期間仍然受到勞基法保障，有些雇主會在員工試用期間給予薪水打折，等通過試用期才調薪，其實只要雙方事先合意好是沒問題的，但前提是不能低於勞基法基本工資規定（勞基法§21），因此雇主在新人試用期間給低於月薪24,000元或低於時薪160元都是違法的！ Photo Credit: Shutterstock

迷思6：試用期新人動作慢，不給加班費是正常的

迷思7：試用期期間還不算正式員工，年資可以不用算

迷思8：試用期間員工要有良好的出勤紀錄才能證明工作態度認真，因此不能請休假

迷思9：未滿三個月離職要先預告，否則扣薪或賠償違約金

迷思10：試用期未過，可以要員工直接走人？

看完以上10點您可能會有一個結論，對勞動行政機關而言，試用期勞工和一般勞工其實沒有太大的差別，如果說有，唯一的差別應該是可以約定較低的薪水和公司額外給予的福利吧！雖然如此，善用試用期也是防範職場蟑螂很好的武器，未來我們也會再分享相關文章唷！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航