體罰小孩遭通報「不當管教」，家長辯誤會：怎樣算家暴？

新北市某國小五年級女童考試獲得第5名，父親以每科95分為標準，少1分打1下，拿藤條抽小腿並把體罰過程PO上網，引來網友議論，並通報家暴，新北家防中心訪查確認不當管教，要求家長接受親子教育課程。該父親事後又發出聲明，表示自己沒想到會造成網路傳播，讓大家「誤會」狂抽女童是「家暴」。在法律上，怎樣才算是「家暴」其實有具體的例子；而這位父親被通報家暴之後，目前被要求上課，是否要聲請保護令，則看女童周圍家人如何評估後續。

通報後被認定「不當管教」，需上親子教育課程

教育局表示，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶學生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生身心狀況，並評估以家訪、小團輔方式協助學生心理狀況復原，並持續與家長溝通正向管教方式。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心在接獲通報後就進行訪視調查，以確認女童過往受照顧及目前安全情形。她表示，儘管家長稱這是父女間所做的約定，他只是實行當初和小孩的約定，但家防中心仍認定有不當管教。將要求家長接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

根據《風傳媒》報導，這位父親對小孩的體罰已經不是第一次，2019年時，就曾以「做錯事」理成光頭。

這位父親也在半夜發表最新聲明表示，將處罰影片放上網路是要給身邊好友知道有這件事，被放上網路傳播是意料之外的事情，讓大家誤會狂抽女童是家暴，也收到了不少的善意提醒，真的很謝謝關心的群眾。他並說明，理光頭事件是當時亂下標題所導致大家誤會，真實情況是女兒頭髮很少，在學校被笑，經過討論後，才決定長痛不如短痛，理掉頭髮重長試試，現在才終於稍微好一點，在此一並澄清。

另外日前一位小有名氣、單親育有3名孩童的小兒科醫師在臉書發文表示「打了孩子」，並以長文敘述自己因過去過度寵溺孩子，因此以『打耳光、踹胸』等方式管教2名兒子，這位父親也被孩子的生母通報家暴，且引發極大爭議。

生母後來透露，孩子從今年4月起遭到身為小兒科醫師的父親暴力對待，其中11歲、10歲2名兒子這次更被重打各50多下巴掌，整片臉瘀青，照片也於臉書上公布；生母表示，父親在文中表示孩子「做出不屑表情」，實際上是孩子們睡覺剛起來睡眼惺忪，沒想到因此被施暴。另外，9歲女兒之前也被打過巴掌，但至今這名父親仍未對任何人表達歉意。隔天孩子到安親班後才告知自己，而自己隨即通報113並報案。

桃園市社會局家防中心指出，這起不當管教案是在6月28日晚間接獲通報，當天晚上3名子女已經交由媽媽和祖父母照顧，另外也強制安排父親上親職教育課程，社工目前也持續針對其他家人以及子女進行訪視，後續也希望家人一起負擔孩子們的照顧，避免讓爸爸一人承擔教養的壓力。

怎樣算是家暴行為？

根據《家庭暴力防治法》第2條規定，家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為」。

身體層面的家庭暴力類型例如虐待、遺棄、押賣、強迫、引誘從事不正當之職業或行為、濫用親權、利用或對兒童少年犯罪、傷害、妨害自由、性侵害等。包括有鞭、歐、踢、捶、推、拉、甩、扯、摑、抓、咬、燒、扭曲肢體、揪頭髮、扼喉或使用器械攻擊等方式。

上述兩個案例比較具體的行為都是父親打孩子，包括用藤條抽打小腿，用手甩孩子巴掌，用腳將跪在地上的孩子踹倒等，且都到達了留下傷痕的地步。根據法律定義，已經是明確的家暴行為。

而精神層面的家庭暴力類型，包括言詞虐待，例如用言詞、語調之方式對被害人進行脅迫或恐嚇，以企圖控制被 害人。如謾罵、吼叫、侮辱、諷刺、恫嚇、威脅傷害被害人或其親人、揚言 使用暴力等。心理虐待包括竊聽、跟蹤、監視、冷漠、鄙視、羞辱、不實指控、試圖操縱 被害人等足以引起被害人精神痛苦的不當行為。

還有性虐待，包括強迫性幻想或特別的性活動、逼迫觀看性活動、色情影片或圖片等。另外透過「經濟控制」手段例如不給生活費、過度控制家庭財務、強迫擔任保證人、強迫借貸等 惡性傷害行為等也算是家暴。

家暴的通報流程？

包括醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、警察人員、移民業務人員及其他執行家庭暴力防治人員，在執行職務時，如果知道有疑似家庭暴力，應立即通報當地主管機關，至遲不得逾24小時。

家防官說明，若發生疑似家暴的情形，尤其是「正在發生的」，最建議先打110，因為警局會及時派警察去了解現況，這樣對現在正遭受家暴的人來說，較能得到立即的保護。而報警或是通報之後，如果家暴情形嚴重，相關單位也會協助處理安置問題。



假如情況嚴重，下一步可能就是申請保護令。

保護令可以分成法院、警局兩種；第一種是不透過警方直接向法院提出申請，假如到法院的話，可以攜帶留存的證據例如驗傷單、家暴發生現場的紀錄等去，法院端會提供聲請書供民眾填寫，之後再依狀況認定該核發哪種類型的保護令。若向警察通報的話，警察會先派人到現場了解狀況，確認後會請民眾到派出所做筆錄，並填寫通報聲請書或提供證據。

保護令分為通常保護令、暫時保護令及緊急保護令三種。其中緊急保護令基於被害人有遭受家庭暴力的急迫危險，由各機關緊急向法院聲請，且法院應於受理聲請後4小時之內核發。 保護令最重要的是他在聲請時，內容是條列式的，受害人可以依自己的情形勾選需要、不需要哪些保護。例如禁止肢體暴力、騷擾是基本的，還能再選擇施暴者是否搬出家庭、禁止靠近的距離、探視孩子的權力等，都在保護令的範疇，效力範圍廣泛。