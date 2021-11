掌握四個英文聊天小技巧，讓你化解尷尬成為社交高手

善用5W1H技巧,順利開啟話題

與外國人聊天、見面總不知道要聊些什麼?還是擔心自己講什麼都顯得客套?在不了解對方背景的狀況下,最適合分享的內容,就是人人都有,也最不容易碰觸敏感話題的「嗜好」。又要如何談才能顯得不客套呢?以下以「聊興趣」這個主題為例:

I'm into photography recently. 我最近很喜歡攝影。(對方可能會接著問你喜歡的攝影題材為何?)

I enjoy painting in my leisure time. 在我的休息時間,我喜歡畫畫。(對方可以順勢問你是畫油畫?版畫?水墨畫?)

當對方進一步詢問詳細資訊時,我們可能會因為不熟悉語言而一時緊張答不出來,這時可以善用5W1H技巧,預先設想對方會問的問題,做好回答的準備,讓談話順利不間斷。

Who 什麼人

Who do you usually travel with? 你通常都跟誰去旅行?

What 什麼事

What is the easiest thing to draw for beginners? 什麼東西最適合新手畫呢?

When 什麼時候

When is the best time to take pictures outside? 何時最適合在室外拍照?

Where 什麼地方

Where do you want to travel to the most? 你最想去哪裡旅行?

Why 為什麼

Why do you love photography? 你為什麼熱愛攝影?

How 如何

How do you get ideas for drawing? 你如何得到畫畫的靈感?

自我介紹講不停?提高互動建立良好第一印象

在任何需要對話的場合裡,互動性是很重要的!適時拋問題請對方回答,會讓對方感受到你的體貼,有助於建立自己的第一印象。

Hello! I'm Winnie. You're Jason, right? I've heard so much about you from Linda. 哈囉!我是Winnie,你是Jason對嗎?Linda跟我說過很多你的事。

How's your work going? 你的工作如何啊?

I'm into photography recently. What do you do in your spare time? 我最近很喜歡攝影。你呢?你休閒時都做些什麼?

只會用don't like否定?替換同義詞讓話題不無聊

向同事抱怨事情時,想表達「不喜歡」卻只會用「don't like」嗎?我們來看看以下這句話:

I don't like the toxic environment there and I don't like my manager who sometimes judges an employee based on his or her sex. 我不喜歡那個惡劣的工作環境,也不欣賞我那有時候會用性別來評價別人的主管。

上面這句話使用了兩次don't like,雖然文法上並無錯誤,但使用不同的字聽起來才不無聊!台灣人總是用not表達否定,其實除了用not之外,直接使用帶有相同意義的字,不只更精簡,聽起來也更高級。例如don't like可以替換為dislike,類似做法還有:

don't remember = forget

don't do = quit

除了don't 之外,like也出現了兩次,一樣可用同義詞代替,改為:

I dislike the toxic environment there and I don't appreciate my manager who…

句子冗長聽不到重點?以「動詞」代替「名詞」精簡句子

請比較以下兩句話:

Therefore, I made the decision to leave the company. 因此,我做了離職的決定。

Therefore, I decided to leave the company. 因此,我決定要離職。

decide (vi./vt.) / decision (n.)[C]

兩句話表達的意思一模一樣,只是使用了不同的英文來描述「決定」。既然可以用一個字decide來描述「決定」,何必使用三個字make the decision增加句子的長度呢?不管是說話或是寫信件,若能以精簡又清楚的方式表達,便能降低誤會的風險。平常練習時若能注意細節的處理,實際遇到情況才能自然而然地用更精簡的方式表達,這不僅是專業的展現,也是體貼對方的表現。再來看一個例子:

His recommendation is that we should take action ASAP. 他的建議是,我們應該立即行動。

He recommends that we (should) take action ASAP. 他建議我們立即行動。

以動詞recommand代替名詞his recommendation,讓句子更精簡也能秒懂句意!能夠讓句子更精簡!

平常和他人聊天時曾犯過這些錯誤嗎?學會以上這些四個談話小技巧,有意識地在每一次對話中運用,強壯你的社交手腕,對英文口說能力的提升也會非常有幫助喔!

