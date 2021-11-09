《解鎖財務自由人生》：想要活出你熱愛的人生，必須問自己這個問題

文：駱鋒

我不知道我在哭什麼

有一天，我哭著醒來，我老婆看到後有點擔心，她問我：「你怎麼在哭？怎麼了嗎？」

「我也不知道，眼淚就這樣掉了下來。」

「你覺得還好嗎？會痛嗎？要不要去醫院看看？」

「都沒有，我也不知道為什麼會哭，就是一種很沮喪的感覺，但我不知道是從哪裡冒出來的感覺。」

我感到內心十分空虛。我用盡一切努力才達到當時的成就，我終於過上好的生活，終於有了我曾經想都不敢想的存款數字，生活各種所需都已滿足，甚至還更好，可以自由地做任何我想做的事，但我的內心還是沒來由地覺得不快樂。

於是我開始問自己：「我到底在追求什麼？我到底為了什麼要這麼努力工作？我的目標到底是什麼？」。然後就像常聽到的陳腔濫調一樣，我說：「人生的意義除了這些身外之物，還有什麼呢？」

從那個時候開始，我走上心靈的旅途，投入個人發展以及心靈的提升。在這之前，我一直都只看重金錢跟實質成果，對於這些心靈的東西往往不屑一顧、覺得只是虛無飄渺的吹牛。但實際體驗之後，我才了解到其實它們有遠比我想像還要實質的意義。

從一個年輕的百萬富翁口中說出「我想要找自己」這句話，也許聽起來很荒謬，但我就是這樣做了。當我費盡洪荒之力往前衝，我以為成就會帶給我快樂，我以為金錢對我來說有很大的意義，我跑在事業成功的賽道上，想要追到成就感，結果卻發現我真正想要的其實是滿足感。我問了自己一句話，也許對你來說也適用：「我在什麼時候最快樂？」

答案馬上浮現。我想起大學的時候，我有教幾個學生武術，教他們的時候，我是沒有收費的，但我非常喜歡這段教學經驗。上課的時候，對我來說時間過得飛快，我喜歡看到我的學生有所領悟，然後學生的變化跟進步就在我眼前發生，我會比學生還要興奮。我喜歡教學。

很多人會說：「我太喜歡做這件事了，讓我免費做都可以。」我不完全同意這句話，我會把它改成：「我太喜歡這件事了，我要把它當作我的志業，我要想辦法用它來賺錢。」直到現在，我都覺得教學時，是我最開心的時刻。不過當時的我，頂多就是教武術而已，我從來沒想過要把武術老師當成職業。

我捫心自問：「我要怎麼樣才能教更多的東西？我要怎麼建立一個能夠結合我的目的、我的熱情、同時又要兼顧營利的事業？要怎麼做才能讓這項事業變成我一生唯一的志業？」也是從這時候開始，我成為一個全職的教學者，我過的人生開始不再跟我的信念有所衝突。也是這個時候，我開始進入我人生追求的最後一個階段：意義。

想要活出你熱愛的人生，必須問你自己這個問題

「如果中了樂透，明天你還會繼續做你現在的事情跟工作嗎？」大部分的人會說：「才不要，我會馬上辭職，我現在做的事情全部都不做了。」我可以毫不猶豫的告訴你，如果中了樂透，我還是會繼續做我現在做的事，一分一毫都不改。我哪來的自信說這樣的話？我只能告訴你，我賺的錢比中樂透多太多了，但直到今日，我都還是抱著感恩每一天的心情，在做同樣的事。

因為我每天都能夠利用我的技能、專業以及經驗來影響改變數百萬人的人生；因為我能夠在沒有壓力的生活方式下，盡情地從事我真正熱愛的事；因為有一群人認同我的願景、使命以及文化，而我每天都可以跟這些人相處，並且互相學習。

影響遍及全球數百萬人

我幾乎每天都會收到學生的信件，可能只是張簡單的明信片，一包學生家鄉的食物，也可能是用寶石製作的我的畫像。

我並不是要跟你炫耀我有多厲害，我想要呈現的，其實是我的學生對我們這個團體所表達的謝意。在我們這個團體，我們每天都會聽到學生分享成功的故事——辭掉原本日復一日的工作，開始累積財富還清貸款，甚至還送父母去了一趟他們早該享受的旅行。不只這樣，你還能在我的學生身上看到他們全新的樣貌，有著截然不同的尊嚴跟自信。

每年，我們都會在溫哥華舉行年度非公開聚會，上千個我的學生從全球各地飛抵，共度一個愉快的周末。我能夠面對面聽到他們跟我分享他們的暖心故事，我很喜歡、也很珍惜跟他們每一個人相處的時間。

我很幸運可以在各個社群媒體平台，如Facebook、Youtube以及Instagram上積累數百萬的關注，這讓我可以跟來自不同國家的人說話來往，加拿大、美國、香港、新加坡、越南、泰國、印度、德國、法國、英格蘭、蘇格蘭、奈及利亞、埃及，族繁不及備載。

當你很專注的在思考要怎麼給對方一個真正有意義的影響時，賺錢這件事就在不知不覺中顯得快速，也沒有那麼費力了。我的初衷是想要教學並且盡可能幫助越多人，但我其實並沒有想過可以因此賺進這麼多的財富。

做你熱愛的事

我大多數時間都分配給我熱愛的事物：

讀書、學習

指導學生

跟我太太及朋友一起旅遊

為我的未來擬定策略及計畫

練習截拳道——我最愛的武術

與全球頂級創業家與企業家會面

其他的時間，我不太做所謂的工作，我定義的工作，就是任何我不想做的事。我背後有個團隊會幫我搞定這些事，所以我幾乎不太需要去擔心公司裡的日常瑣事，我可以專注在對我最有啟發的事情，並且讓我可以無後顧之憂地思考如何創造最大的影響力。如果公司裡有什麼大事需要解決，我的團隊還是會讓我知道，但更多時候，他們會自己處理。

目前我一週工作四天半：週一到週四全天，週五半天。我可以選擇我的工時，可以再更少、也可以更多，如果我想要的話，完全不工作也可以。這樣的自由是我最喜歡、讓我最快樂的狀態，偶爾我會放個一週或兩週的假飛回亞洲探望我母親，或者跟我太太來個臨時起意的旅行。其他時間，我會飛到不同城市與青年企業組織（Young Presidents’ Organization，YPO）的成員碰面，看能不能擷取一些新的想法，讓我帶回來分享給團隊成員。

如果你不太熟悉青年企業組織，這裡為你做個簡單介紹，這是一個全球頂尖創業者以及企業執行長的社團，根據組織官方網站資訊，青年企業組織成員經手負責的企業年營收總值達9兆美金，全球有近2200萬人在該組織成員旗下工作。如果你常跟這些重量級人物混在一起，多多少少都會接收到啟發跟一些很棒的想法。

所以，如果你問我：「你每天都在幹嘛？」，我會告訴你「我想幹嘛就幹嘛」。

相關書摘 ▶《解鎖財務自由人生》：如何學會創造年薪12萬美元的終極高收入技能？

書籍介紹

本文摘錄自《解鎖財務自由人生：華裔白手起家創業行銷大師DAN LOK駱鋒，教你主動掌控人生，引導你創造並享受屬於你的財富與地位》，堡壘文化出版

作者：駱鋒

譯者：林祐丞

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DAN LOK駱鋒，會是你的人生導師。

書中，他會告訴你如何解鎖人生自由的「四個階段」

一、生存：把自己照顧好，以及賺足夠的錢來支應生活所需。

二、安定：有車可以代步，還有東西吃、餓不死，終於不用擔心下個禮拜到期的帳單。

三、成功：這時候，你已經擁有所有需要以及想要的，卻開始感到一絲空虛。

四、意義：你理解到你追求的成功，是得到一切你想要的，但人生真正的意義卻是把你所擁有的分享出去。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航