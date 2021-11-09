《解鎖財務自由人生》：如何學會創造年薪12萬美元的終極高收入技能？

文：駱鋒

給你年薪12萬的高收入技能

（編按：美元）

看完上面，你的下一個問題可能是：「好我懂了，我應該要專心走高收入技能這條路，那我應該選哪一個？」某個高收入技能適不適合你，取決於你喜歡什麼跟不喜歡什麼，每個人的狀況皆不同。不過我在這邊介紹一些我個人很喜歡的高收入技能，讓你能夠對各種不同的技能，有著基本的概念。

文案編寫

如同前面所說，這是以文字為載體來表達的行銷術：用最吸引人的方式來打造廣告、行銷信以及行銷網頁。文案就是用文字的堆砌來讓產品賣得更好，如果你看過告示牌上、報紙上、Facebook上的廣告，又或者是任何一個超級盃轉播中的廣告——那個就是文案。這樣說啦，你想要傳訊息約你的對象出去約會，你想破頭寫出來的那段訊息就是文案！這是最適合發展的高收入技能之一，也是我第一個起頭的高收入技能。

創意寫作

創意寫作包含代筆、自由撰稿、撰寫部落格，族繁不及備載。這對於創意滿點、想法奔放的人非常非常的有利。

諮詢服務

諮詢顧問是一個深具創意的問題解決者，可以從客觀的角度來檢視一間公司，然後發現問題、提出解決方案。一言以蔽之，一個好的諮詢顧問，是用他們的專業提供公正建議，藉以換取報酬。如果你對某一件事非常拿手，你的朋友常常來找你幫他這件事，或者你知道你在某個領域有很頂尖專業的能力，那麼你可以考慮走諮詢服務。

數位行銷

數位行銷涵蓋了數位行銷漏斗規劃、管理Facebook頁面及廣告、培養Instagram帳號、透過社群媒體維護客戶關係等等。對於喜歡、熟悉社群媒體又充滿野心的年輕族群，這是個非常適合發展的機會，何不就把這當作一種能力呢？現在早已進入資訊爆炸時代，但總是會有公司無法在第一步跟上潮流，如果你能在這個領域幫助客戶，一個月只要服務四個收費2500元的客戶，這就是你的高收入技能。

部落格／內容創作

寫部落格跟創意寫作很類似，但如果你是經營自己的部落格，那你就可以從中學習如何管理線上行銷、廣告、創造流量點閱率等內容。如果你可以利用這些媒介傳達一些有用的資訊來幫助別人，這會是個非常棒的能力，假如你又可以同時結合你的行銷能力，它帶給你高收入的日子也即將到來。

談判協商

談判協商技巧在任何地方都會派上用場，幾乎是不可或缺。也許你不會因為單單從事這項工作就能夠月進10000元，但對你其他工作都會有加乘的效果。不管你是跟客戶、潛在合夥人，或者是供應商協商，協商技巧都是成敗關鍵，這也是所有高收入技能中最重要的一個，能讓你的其他高收入技能更有效率的運作。

公開演講

很多人對於公開演講，就只有「怕爆」兩個字。這樣講好了，你要他在一場葬禮上台發表悼文，他會寧願當那個躺在棺材裡的人。所以真的能夠輕鬆進行公開演講的人少之又少，我說的不只是可以在群眾面前有自信的說話——而是要將你的故事跟想法，傳達給台下的觀眾。

外文翻譯

全球化的興起，使得世界各國的商業交流越來越頻繁，如果你能流利使用多國外語，這會是一個很值得你深入發展的能力，畢竟學習一項外語不是大多數人能在短時間內做到的事，所以才會有人願意付錢請專門人才來做這件事。

攝影

我有一個朋友是攝影師，但收費不貲，但他不單單只是一個「按下快門」的人，他會花很多時間跟努力跟客戶溝通，確保他能理解客戶的需求並提供建議，讓客戶的想法可以透過照片完整呈現、保存一世。攝影師要對客戶做到這樣的照顧跟同理心，才對得起他的高額報酬。

程式設計

科技越來越無處不在，很快的（其實現在就開始了），人工智慧（AI）與虛擬實境（VR）就會在我們的生活中扮演越來越重要的角色，程式設計師將會成為在各個產業都不可或缺的人才——從行銷領域、到醫療健康，再到財務會計都一樣。如果你有這方面的興趣跟顯著天分，這會是你可以努力的方向。

高單價銷售

高單價銷售技巧，就是讓你敲定高單價交易的能力。當大部分的業務只是在腦中空想時，高單價銷售教你的是如何滿足客戶的需求，並讓客戶在瞭解完整資訊的情況下，自主做出決定。

當公司想要賣出價值3000元甚至以上的產品或服務的時候，可能無法單純用簡單的線上訂單就處理完成，通常會需要一個負責對應的業務親自跟客戶聯繫溝通，這就是高單價銷售介入的時機。

對於自己開公司的人，這也是個相當有價值的技能，如果你自己經營一間公司，一定也希望自己的收費價格可以高一點，但如果沒有高單價銷售技巧，你大多只能用低價跟別人競爭，就算在價格競爭中獲勝了，實質上卻根本沒贏到多少。

高單價銷售是我很喜歡的一項技能，我在全球超過一百五十個國家教學生這項技能，在第七章「解鎖你的銷售實績」中，會有更詳盡的說明，你會學到如何在電話上敲定一筆高單價交易。

終極高收入技能

以上的潛在高收入技能範例中，我最喜歡的三個是高單價銷售、文案編寫以及數位行銷。我認為這三個是終極高收入技能，因為這三個技能可以在實質上幫助公司創造收入，或是贏得新客戶。

它們不受景氣影響，有最高的創造收入潛力，而且永遠都會有公司需要這三項技能。經濟好時，公司會想要更多客戶來讓營收更好；經濟不好時，公司則是需要更多客戶才能生存，所以有這三項技能的人，永遠不怕沒有公司青睞。不僅如此，這三項技能也擁有人工智慧跟機器人所無法取代的特質，也就是人與人的接觸。

你可能會說：「可是，我不是業務也不是行銷人，這些東西要怎麼應用在我身上？」但我要告訴你，高收入技能最棒的地方在於，它是絕對可以讓每個人都學習上手的，我已經教過無數的學生，其中各行各業都有，事實上他們絕大部分都不是業務。你還記得你第一次學騎腳踏車的樣子嗎？學習高收入技能就像是學騎腳踏車，一開始有夠嚇人、一路跌跌撞撞，但當你越來越懂得抓到平衡，就越來越覺得好玩，等到你學起來之後，就再也不會忘記了，高收入技能就是這樣。

要怎麼發展你的高收入技能

現在你了解擁有高收入技能的絕大益處了，是否覺得也應該發展出屬於自己的高收入技能呢？首先你必須要知道，阻擋我們發展高收入技能的，往往不是資訊或者是資源缺乏，而是更深層的東西。

相關書摘 ▶《解鎖財務自由人生》：想要活出你熱愛的人生，必須問自己這個問題

書籍介紹

本文摘錄自《解鎖財務自由人生：華裔白手起家創業行銷大師DAN LOK駱鋒，教你主動掌控人生，引導你創造並享受屬於你的財富與地位》，堡壘文化出版

作者：駱鋒

譯者：林祐丞

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書中，他會告訴你如何解鎖人生自由的「四個階段」

一、生存：把自己照顧好，以及賺足夠的錢來支應生活所需。

二、安定：有車可以代步，還有東西吃、餓不死，終於不用擔心下個禮拜到期的帳單。

三、成功：這時候，你已經擁有所有需要以及想要的，卻開始感到一絲空虛。

四、意義：你理解到你追求的成功，是得到一切你想要的，但人生真正的意義卻是把你所擁有的分享出去。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航