「禁止」的英文怎麼說？從中國近期政策了解各種禁令詞彙變化

首先,先介紹和「禁止」相關的英文詞彙與常見用法:

Ban (v.) 禁止 (n.) 禁令

動詞與名詞同形。尤其特別專指官方、國家發佈,具有法律效力的禁止行為或禁令。動詞片語以ban + from + V-ing/sth表示禁止某人從事某件事或某項事物。

People younger than 18 are banned from playing online games except for Fridays, Saturdays, Sundays and public holidays.

18歲以下的人除了在週五、週六、週日和國定假日外,都被禁止玩網路遊戲。

Curb (v.) 控制,約束,遏制 (n.) 管制

同樣是動詞與名詞同形,curb與上方ban的用法非常相近,但是在解讀上比較偏向管制與約束的層面而非全面禁止,例如國家管束大型聚會的人數以防止COVID-19疫情擴散等。

The police are trying to curb underage drinking.

警方正在努力遏制未成年人飲酒的行為。

Put a ban/curb/limit on (phr.) 對某事/某物實施禁令/管制/限制

使用Put a …. on + sth/V-ing的動詞片語,就好像是被禁止規範的事物或行為銬上手銬,防止他人靠近。放上ban、curb、limit都表示對於該事物的限制與控制。

China placed strict limits on the time young people may spend playing online games.

中國嚴格實施針對年輕人玩網路遊戲的時間限制。

Restrict (v.) 限制,妨礙

字意來自拉丁語中的「囚困;壓迫;約束」,restrict就像是畫出一個界線,嚴格管制界線內外的不同領域。另外常見的相近字還有restrain,解釋為「阻止,遏制」的意思。

The government has restricted freedom of movement into and out of the country.

該政府已經限制出入境自由了。

Restriction (n.) 官方限制

Restrict的名詞型態也能搭配動詞片語imposed/placed restrictions on +名詞,來表示針對某事物施加、增添官方限制。

These restrictions infringe upon basic human rights and freedom of choice.

這些官方限制侵犯了基本人權和選擇自由。

Ten states have sought to place restrictions on birth control usage this year.

今年有十個州試圖限制避孕措施的使用。

Prohibit (v.) 禁止,阻止

如同ban一般,也同樣表示對於某事物的強烈禁止與阻止。名詞prohibition除了表示為禁令外,同時也專指美國在1920至1933年間禁止生產和銷售酒類的禁酒令時期。

Online gaming is prohibited for minors.

未成年人禁止玩線上遊戲。

Outlaw (v.) 設為非法,取締 (n.) 非法之徒

動詞為在法律上正式定為非法的行為並對其進行取締,名詞為舊式英語中的「非法之徒,遊走法律邊緣之人」。

The new law will outlaw certain online education platforms catering to young kids as well.

新法律還將取締某些提供線上幼兒教育的平台。

Forbid (v.) 官方禁止,限制

動詞片語除了能以forbid from V-ing表示被禁止從事某件行為外,也能以forbid to +動詞原形表示阻止某人去做某件事。

He is forbidden from leaving the country.

他被限制出境了。

The law forbids children to play online games for more than 1 hour a day.

法律禁止兒童每天玩網路遊戲超過1小時。

Proscribe (v.) 政府或官方機構禁止;放逐

同樣也是表示官方禁止的行為,比較常見在國際賽事或是跨國機構上,具有權威的組織並非單一國家政府時使用。例如,奧運賽事針對運動員的規範或國際間反人口販賣的公約等。

The Athletics Federation has banned the runner from future races for using proscribed drugs.

運動員聯盟因其使用違禁藥品而禁止該賽跑選手未來的參賽權。

We must proscribe organizations that incite terrorism against people at home and abroad.

我們應該禁止針對國內外人民煽動恐怖主義的組織。

看完上述與「禁止」相關單字介紹後,另一個更常在國際新聞中閱讀到的用語,便是和「監管、設立規範」相關的英文詞彙。不僅是國家設立法令規範保障社會安定、國際間相互監督保障自身利益,還是威權國家運用技術監控掌握人民個資,都會頻繁使用到這些單字:

Regulate (v.) 規範;調節

本身是一個中性的用語,不僅有「規範;控制」的用法,也可以單純指「調整,規律」的行為,例如人體透過流汗來調解體溫等。

The government has introduced new laws to regulate the cryptocurrency market.

政府頒布新的法律來規範加密貨幣市場。

Set up rules/regulations for (phr.) 為某事制定規則/規範

Set up代表著從無到有地建立起組織結構的意涵。同時,set up如果直接加上人為受詞,也可以代表「栽贓,誣陷他人」的意思。

Germany has set up regulations for online games to avoid violent content.

德國已經為網路遊戲制定規範來避免暴力內容。

Impose regulations/rules on (phr.) 針對某事而強制實施規範

Impose除了有「強制實施法令」的解釋外,也有「將價值觀念或宗教信仰強加於他人之上」的意涵,具有勉強與違背他人意旨的意思。

Australia has imposed rules on banning games for including depictions of everything from assault to marijuana use.

澳洲已經強制實施規範,禁止會出現包括攻擊行為到使用大麻等相關描述的遊戲。

Establish (rules, guidelines, standards) (v.) 建立(規範,指示,指標)

Establish除了可以用來描述建立起無形的規範與關係外,也能用來指組織結構有形的建築物或機構。

The Chinese government has established various rules on youth behavior.

中國政府已經針對青少年行為建立了各種規範。

Strengthen control over (phr.) 增強對某事的控制

Strengthen本身即為「加強,鞏固」的意思,在此搭配control over,表示在原本規範的基礎上進一步增強限制與管制。在俚語中,也有strengthen sb’s hand(增強某人的手勁)的說法,表示賦予某人更多權力。

The country utilizes the laws to strengthen its control over the economic and political resources.

該國利用法律加強對經濟和政治資源的控制。

Monitor (v.) 密切監視 (n.) 檢查人員

動名詞同形,皆為「密切注視,監控」的意思。而除此之外,這個單字在生活中也有「監視錄影機,監控器」的意思,例如家中安裝的保全錄影設備、寶寶半夜睡眠監控器等。

The government is monitoring the relationship between computer usage and health development for minors.

政府正在密切關注電腦螢幕使用時間與未成年人健康發展之間的關聯。

Supervise (v.) 監督,指導

偏向「由上對下」的管理與指導,遵循一套規範,權威的組織為確保執行面的完整性、安全性、落實性等,而進行監督與管理。

Parents should supervise their kids on internet browsers to avoid negative or violent content.

父母應監督孩子使用網路瀏覽器,以避免出現負面或暴力內容。

Crackdown (n.) 制裁,處罰,鎮壓,打壓行動

針對某一事態進行的對應反制行為,除了常見的如各國對於非法行為如毒品、槍枝販賣等的制裁外,更也會在威權國家對於人民自由集會或暴動的鎮壓中採用。

Video game developers are not the only companies affected by the series of crackdowns.

電動遊戲開發商並不是唯一受到這系列打壓行動影響的公司。

Compliant (adj.) 順從的;符合規範的

除了可以用來描述一個人的個性服從聽話之外,也可以用來形容公司組織的行為是否符合法令規範。

The company will work toward being fully compliant with the new national regulations.

公司將朝向完全符合國家新法規的方向努力前進。

Scrutiny (n.) 仔細檢視,審查

用來描述將所有細節都攤在顯微鏡下般的仔細審視。同時,在中國限制言論自由的環境下,對於網路實名制下個人資料的追蹤與言論審查,也經常使用到這個用詞。

The government’s record will be under scrutiny in the weeks before the election.

政府的公開紀錄將在選前幾週接受仔細地審查。

China steps up tech industry scrutiny with rules on unfair competition and critical data.

中國增強對科技產業中針對不公平競爭和關鍵數據的審查。

中國近期對於網路與科技產業的壓迫動作頻頻,而限制青少年網路時數的舉措更令人錯愕,未來想必也會在其他領域發布限制與禁令。學會了這些在新聞中常出現的禁止、限制與規範監管用語,以後在追蹤國際相關報導與動態,就能夠幫助自己在理解上更加游刃有餘了!

