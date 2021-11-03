2021/11/03,
財經

不讓馬斯克專美於前！亞馬遜旗下Kuiper計畫明年發射首批低軌衛星，劍指SpaceX「星鏈計畫」

不讓馬斯克專美於前！亞馬遜旗下Kuiper計畫明年發射首批低軌衛星，劍指SpaceX「星鏈計畫」
Photo Credit: 中央社

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亞馬遜（Amazon）於10月1日要求美國聯邦通訊委員會（FCC）准許，明（2022）年底前發射暨營運兩顆原型網路衛星，好建立衛星網路，與馬斯克（Elon Musk）旗下航太公司SpaceX正在建設的Starlink，正面交鋒。

「低軌衛星」被外界譽為未來新興產業，亞馬遜（Amazon）不讓SpaceX創辦人馬斯克（ Elon Musk）專美於前，該集團旗下Kuiper計畫，於11月1日宣示，將在明（2022）年發射首批衛星，布局各國替提供全球連網服務。

低軌衛星商機大爆發

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師曾巧靈指出，目前地面通訊網路無法滿足所有聯網應用場景，例如：航空與海域，以及跨國的陸地應用等。由於地面通訊易受天災和戰爭等因素影響，因此具備低延遲和覆蓋範圍廣特性的低軌衛星通訊，成為矚目焦點。

MIC預估明（2022）年全球衛星通訊服務產值將恢復成長，預期2024年後包括美國Starlink、英國與印度合作的Oneweb、加拿大Telesat，等大低軌衛星通訊服務，將在全球正式商用，預期2029年整體服務產值將達187億美元（新台幣5236億元）。

和碩董事長童子賢日前表示，低軌道衛星已是重要發展趨勢，雖然產業目前仍處於「小學3年階段」，隨著應用發展持續擴大，預期未來5年（2026年）後，衛星通訊產值將超越筆電、桌機，且不亞於半導體產業。

童子賢估算，這幾年在天上飛的低軌道衛星不超過1萬顆，往後各家廠商發射的低軌道衛星可能將大幅成長，超過10萬顆。

目前低軌衛星的領導者是SpaceX旗下的Starlink，在今（2021）年打算將約1.2萬顆衛星送入軌道，另外還有3萬顆衛星正申請排隊發送。而美國聯邦通信委員會（FCC）去年宣布，計畫向Starlink提供8.8億美元（新台幣246億元）用於連接美國的家庭，作為農村數位化基金的一部分。

但是，這場浩瀚的宇宙競賽，並非由Starlink獨攬。至少還有另外眾多實力雄厚、資金雄厚的競爭者——其中之一就是亞馬遜。

亞馬遜旗下Kuiper劍指Starlink，進攻低軌衛星

亞馬遜於前（1）日要求美國聯邦通訊委員會准許，他們在2022年底前發射暨營運兩顆原型網路衛星，好建立衛星網路，並承諾在低軌衛星計畫投入至少100億美元建造3236顆衛星。

「我們已經全面投產，準備為全球數千萬客戶提供服務，也繼續進一步擴大Kuiper計畫，」亞馬遜強調，預計向數十個國家提供高傳輸、低延遲寬帶通信服務的目標邁進。

亞馬遜預計先發射兩枚名為KuiperSat-1與KuiperSat-2的原型衛星，用來測試量產版衛星的諸多技術。Project Kuiper技術副總 Rajeev Badyal強調，為了達成Project Kuiper衛星的成本與性能指標，Amazon發明了許多新的技術。

工研院產業服務中心產業顧問服務組副組長廖榮皇日前強調，以低軌衛星市場來說，台廠在地面設備上具有很強的能量。

他說，工研院用上位的角度建置媒合平台，主動向國際大廠接洽，介紹台灣供應鏈的優勢，也了解國際大廠的短中長期計畫，再從國內尋找適合的合作對象，並進行媒合。

廖榮皇提醒，仍要面臨網通大國韓國的威脅。他認為，台韓企業長期以來就競爭激烈，特別在半導體、資通訊領域的重疊性很高，他說：「（競爭）升級到低軌衛星是不可避免的」。

研究調查機構TrendForce強調，由於大型衛星運營商於初期布局逾千顆小型低軌道衛星，為考量小型低軌道衛星生命周期小於5年，所以勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出。

TrendForce分析，如果加速普及化以降低整體成本，而SpaceX與Amazon個別採垂直整合與集團整合，且皆可與企業、政府、消費者串連，可以有效降低與它廠合作成本。

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核稿編輯：翁世航


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