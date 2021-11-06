小野《走路・回家》：礁溪跑馬古道——礁溪之心和零雨的詩

文：小野

礁溪跑馬古道——礁溪之心和零雨的詩

二○二○年十二月二十日早上，我們一行人跟著作家劉克襄去走一趟礁溪的跑馬古道，從北宜公路最高點的石牌到礁溪，是淡蘭古道南路最南端，一段重新修復的古道。這是我第一次跟著劉克襄，聽他導覽走一條步道，我很好奇作為一個作家，他是怎麼導覽生態的？他會提到文學嗎？

認識劉克襄很久了，我們曾經一起走過不少地方，像是當時尚未對外開放的花蓮太魯閣水濂洞祕境、南投埔里日月潭等。他曾經抱著我尚未上小學的小女兒，涉過花蓮太魯閣峽谷的溪水。多年以後當他在報社退休時，推薦這個被他抱過的小女孩去接替他的工作，連我都是事後才知道。

一九九六年中共用飛彈封鎖台灣海峽，造成全世界媒體矚目台灣的那段時間，我們一行人正在南投埔里日月潭旅行。晚餐時，做主人的劉克襄舉起酒杯感慨萬千地說：「真的沒有想到我們過去所有的努力都白費了，即將付之一炬，或許這是我們大家最後一次相聚。」說完他一飲而盡「最後晚餐」的酒。他說的「所有的努力」指的應該是上個世紀八○年代開始，台灣在自由民主、本土文化、環境生態、教育改革、社區營造上的風起雲湧。劉克襄本身就是一個走遍全台灣山徑小路，常常用文字甚至繪本描述台灣生態之美的先驅者。

四分之一個世紀過去了，台海危機繼續升高，在這樣的威脅下，台灣人對自己家園的認同感更強烈，尤其是在這四分之一個世紀前後出生的年輕世代，他們用自己的方式為台灣撐起了一片天，更令我們刮目相看。

最近我問起劉克襄那次舉杯一飲而盡的事，他說早已經忘記了。

我記得那一晚，我睡得很香甜，醒來後才知道同行的人一直聊著國家大事到天亮。我不相信那會是我們的最後晚餐，因為我有信心台灣會是一個被上天祝福的地方，它總是能夠在一次又一次災難中浴火重生。所以，每當我能夠自由自在地行走在愈來愈多步道的家園時，內心深處充滿了感恩。

劉克襄真是一個很認真的人，為了這趟跑馬古道之行，他提前一天自己先走了一趟，他說要先了解路況和廁所乾不乾淨。他全程戴口罩解說時，我透過耳機一直聽到他喘不過氣來的聲音，有時候會提醒他休息一下，大家靜靜地走一段也很好。

我們出發的地點是礁溪老爺酒店，所以會先走一段五峰路，才能到達古道的山路。劉克襄就從台灣道路地上標線講起，從國道、縣道、產業道路。「沒有任何地上標線的，就是一般認定的步道，只有人可以走。」他如此簡單地解釋。六・七公里的跑馬古道有南北兩個出入口。我們這次是由南向北走，地勢漸高，一直到達北宜公路的最高點石牌之後，便是北路的出口。北宜公路最著名的九拐十八彎就在這裡。再往北去就是坪林了。

這條古道最早是因為搬運木材，在路上鋪上圓木枕，用木馬搬運從山上砍伐下來的木材，所以被稱為「木馬路」。劉銘傳要開闢一條從台北到宜蘭的便道時，曾經規畫把這一段路作為便道的一部分。日本人統治台灣後考慮到戰備的需求，把原本的山徑拓寬。日本軍人常常騎著馬在附近巡邏，於是「木馬路」又稱為「跑馬路」。

從五峰路進入山徑時會遇到一個賣香腸和大腸包小腸的攤位，通常我遇到這樣的攤位都不會放過，那是我的最愛，這次也不例外。另外還有一個用汽車引擎來發電賣手沖咖啡的人，他提著些熱水壺沖咖啡的動作很像舞蹈，忽高忽低，有內行的同行者說他遇到了高手，一定要買一杯來嘗嘗。

劉克襄的植物知識非常豐富，沿途說著一些植物的名字，其中最重要的當然是作為淡蘭古道標幟的雙扇蕨和可以忍耐貧瘠土壤的大頭茶。前者是侏儸紀時代就已經出現的活化石，像一把歷經風吹雨打破散的雨傘，只存在於台灣和菲律賓等地區，因此在蕨類植物中是非常珍貴的一種，但是對於台灣人而言卻是隨處可見的蕨類，在台北近郊的山區常常可以看到，淡蘭古道上特別多。

大頭茶的花在天氣開始冷的秋末冬初才開放，花朵掉落在草地上，像一個個黃心的荷包蛋，黃色的部分是花的雄蕊，所以英文名字就是「Fried Egg Plant」，是台灣的原生種茶科植物，也是很容易被找到的園藝植物。

我們走到一個山徑的轉折處，有一條溪流叫「十一股溪」，可以看到一個叫作「玉龍居」的舊亭子。十一股溪的上游曾經有過十幾戶人家，目前已經都不在了。過了木橋之後我們就走在山腰上漸漸往上爬，一直可以走到山神土地公廟。這個已經不完整的廟只剩下一點石頭砌成的牆面，是當地居民為了阻擋猴洞坑溪沖蝕山壁而建造，如今山壁崩落只剩這道牆。這裡曾經有黑鉛礦，曾經被開採作為瓷土。這一段長長的山路風景優美，可以眺望蘭陽平原的礁溪和頭城一帶。

當我們走在跑馬古道上時，沿途可以看到山腳下有一處很開闊而特別的公園，那是在宜蘭建築界耕耘了二十多年的建築師黃聲遠的最新作品，叫作「礁溪之心」。這個地方原來是非常知名的陸軍明德管訓班，隔著德陽路分為南、北兩個營區，當年是用來管訓軍中犯錯的士兵，面積大約有五公頃。這裡原來就有許多老樹和其他植物，後來改為「跑馬古道公園」。

從黃聲遠過去的作品，可以了解他的建築理念是和自然生態環境、土地上的歷史、文化、生活連結的，從來不會喧賓奪主、張牙舞爪地侵犯土地，他考慮的是建築物如何融入自然環境中的風、光、雨水，你可以從他的作品裡看到一種尊重土地的人文精神。他的概念從小小的社區籃球場到社會福利館、丟丟噹森林、幾米廣場、羅東文化工場、壯圍沙丘旅遊服務中心、淡水雲門舞劇場，你感受到的是大自然所給予的力量，而不是把大自然排除在外。

「礁溪之心」便是透過舊屋整建，連結四周的地景地貌，創造出一個更大範圍的文化、宗教、生活地景，結合礁溪原有的溫泉和目前正逐漸成形的淡蘭古道南路。他的所有建築設計的概念，和手作步道的精神其實是相通的。黃聲遠曾經對我說，如果把淡蘭古道南路的終點放在「礁溪之心」，那麼淡蘭古道就和礁溪有了完美的結合了。我也這麼想。

劉克襄帶著我們走在跑馬古道上時，果然說到了文學，他提到一個住在坪林的詩人零雨，他說如果要找一個詩人的詩來形容這條古道，那麼應該就是零雨了。零雨有一首詩就叫作〈頭城〉，她用這首詩悼念一個朋友F，描述夏天的黃昏火車，從頭城出發開往台北，可以看到龜山島，在天色漸暗時，火車從蘭陽平原進入了隧道。這首詩的最後幾句是這樣的：

那時你特別聽到

跌落山谷的一面鐘

細細叫著蟬一樣地叫

向右掠過水域騷動

龜山島淺淺的睡眠

列車長來剪票了不知為什麼

他說了謝謝又說旅途愉快

而那正是我想對你說的

我記得零雨有一首詩〈昨天的博物館〉描述人的心靈狀態，大多數人都被重複的日常瑣碎生活及工作上的壓力，折磨到無法維持自己原本的狀態，彷彿已經有一部分的自己已經死了。她那首詩的最後一句是如此直接而殘酷：

面向眾人微笑的那位先生已經死了

百分之百

臉上的微笑也不算

活著

生活在坪林的詩人零雨享受單純的田園生活，許多生活和工作習慣仍然維持著過去的模式。她曾經說過她對於人類文明走到現在這樣的快速紛亂嘈雜的情況，感到很不能適應，所以她用寫詩來描述自己內在平靜的世界。

走了跑馬古道後，我又找出零雨的詩來讀。每一條步道都是一首詩，我是這麼想的。

大粗坑的上學之路

我有過一次和吳念真同台朗誦文章的經驗。當時他挑選的文章是他剛剛完成的〈一○二號公路〉，他用他獨特沙啞低沉的像是閩南語的國語這樣朗誦著：「我說的的確是一條路，這條路通往屬於我的地方；有時候，它更像一個歸宿、一條臍帶、一長串交織著淚水與笑容的生命刻痕。」他引用了一首在我們那個年代，家喻戶曉的美國鄉村民謠〈Take Me Home, Country Road〉：

Almost heaven, west virginia

Blue ridge mountains

Shenandoah river

Life is old there

Older than the trees

Younger than the mountains

Growin’ like a breeze

沒有錯，現在已經成為許多人公認是台灣最美麗公路一○二號公路，正是吳念真的返鄉之路。但是在他的記憶中，雖然這是一條曾經無比眷戀依賴，甚至療癒的歸鄉之路，卻也是他不堪回首的傷心之路。他說後來幾乎不想再走上這條路了，免得觸景傷情。

二○二一年，我對於大粗坑的認識才剛剛開始。春天的清晨有點風，是涼爽的天氣。但是一夜的沙塵暴使得空氣瀰漫著濃濃的灰塵。久旱的島嶼正期待著一個遙遠不可期待的颱風光臨。我帶著一張地圖、一本《淡蘭古道北路》和《生命之森觀察筆記》出發時，陽光露臉了，這又是一個好日子。我們開車上了一○二號公路，選擇了大粗坑作為我走淡蘭古道北路的出發點。

關於這段步道的故事，我想從這裡開始說，因為這裡正是創造《人間條件》系列舞台劇的發源地。真正走進這條步道，忽然有所領悟。大粗坑四周的山脈有一種在晨光中尚未甦醒的溫柔安靜，它沒有台北盆地北方大屯、七星那種連綿壯闊的氣勢，也沒有台北盆地南方山脈那麼險惡陡峭。但是，它似乎是為了撫慰人心而存在的，那麼親近，又那麼安靜無言。但是在某個清晨，它終於睜開眼睛，和你說一個故事。

我遇到一個人，手中捧著幾株櫻花樹的小苗，他是大粗坑人，退休後常常回來，說要把大粗坑的山區種滿櫻花。他說有不少像他一樣的大粗坑人，常常會回來已經成為廢墟的故居看看。我也遇到了一隻狗，據說是台灣土狗和米格魯的後代，被抓山豬的套索傷了一條腿。

吳念真從小學四年級開始，每天上下學要走兩次這條從侯硐到大粗坑的步道，一直到初中畢業去了台北工作為止。這條步道大約三公里多，以他當時的腳程，下山要走三十分鐘，上山可以在一小時以內走完。對城市的孩子而言，這樣的上學之路簡直不可思議。其實，那個年代在鄉下的孩子，有很多人都有這種漫漫長路的上學經驗。還有更多的孩子是連上學的機會都沒有。

吳念真最新推出的〈人間條件七——我是一片雲〉就是描述那個年代，小學畢業後直接去工廠當女工的那些被犧牲的女性故事。她們唯一共同的慰藉就是聽鳳飛飛的歌。「破曉的時刻，像霧般的美彩。可愛的鳥語，喚醒睡中大地……」鳳飛飛唱的〈碧城故事〉在山谷中悄悄地迴轉，是的，山脈又有一個故事要告訴大家了。

其實我也有一個類似的故事。我們的小學同學有一半在畢業後無法升學，不管成績多好，女生都去工廠當女工。有一個曾經在話劇中扮演我媽媽的女生，以第一名畢業後去當女工。後來，我們在鐵軌上相遇，我故意大聲叫她一聲：「媽媽！」她低頭趕快走開，我永遠記得她手上那個用布包起來的便當上的油漬。我滿滿的悵然和失落，至今依舊。

每當我走在山中的古道時，忍不住會想，在那個窮困的年代，有多少孩子走在這條漫漫的上學之路，又有多少人只是為了討生活而翻山越嶺長途跋涉？

每條古道都承載著許多人的生命經驗和無法抹滅的回憶。也許這也是我們重啟古道最大的意義和目的吧？

書籍介紹

本文摘錄自《走路・回家【隨書贈：手繪台灣國家級綠道書衣地圖】》，今周刊出版

作者：小野

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小野寫作半世紀巔峰力作

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召喚流浪與自由之魂

追尋安頓、療癒與愛的道路

寫作四十餘年，這一次，小野談走路、談步道、談森林與大海，道出那些關於家也關於愛的故事。

本書著眼於小野的生命經驗，將步道結合心理治癒、歷史文化、生活哲思等面向，指引讀者以走路來追尋島國根源，也換來自己的身心安頓。

【本書以十篇關於山海的壯闊書寫構成】

PART1 十五年風起雲湧人生哲思

前五章為小野從二〇〇六年共同發起千里步道協會，至二〇二一年大疫之下的十五年私人日記。將一場串連全島、守護大地的革命運動，結合自身生命中的起伏跌宕。

PART2 三條屬於台灣的朝聖之路

後五章環繞「淡蘭古道」「樟之細路」「山海圳」三條國家級綠道，訴說台灣山徑古道的風光變貌，以及沿途感受的靈光與領悟。

淡蘭南路起點始於台北艋舺，是百年前茶商出發運貨的古徑，也是現代男女漫步於夏夜晚風的鬧熱街區。

樟之細路從桃園蜿蜒至台中，途中有馬偕牧師走過的痕跡，有族群衝突與共榮的流轉，有關於石虎的童話臆想，也有客家文豪思慕的田園風景。

山海圳是一條銜接台江內海、嘉南大圳及玉山的壯麗長路，帶我們從傳說中鯨魚終老的家園，走向住著帝雉、鋪滿杜鵑花瓣的東亞第一高峰。

家，不只是近在身畔的日常，家也可能是遙遠的朝聖與嚮往，深植於精神的原鄉。

當我們走路回家，我們也踏上了一段歷史，一個已然消逝或正在形塑的故事，一片等待發現、等待實踐的夢想之地。

「這是我的千里步道，一條條可以走入山林，也可以走近海邊的步道，甚至可以自己用雙手做出來的真真實實的步道，也是我這輩子自我追尋和認同的道路，透過療癒、流浪、救贖、自由和覺醒的過程，一步一步走向了一個可以完全接受自己，一個更完整的人。」————小野

步道是情感的沉積物，相愛的長度；

是獨行沉思，也是一群人一起走路。

讓我們起身而走，探究未曾看過的母土風景，也回望未曾體會的內心悸動。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九