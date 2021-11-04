柴犬與魷魚群魔亂舞，這波「迷因之亂」對幣圈的影響是好是壞？

比特幣兌美金的價格，在今年5月暴跌腰斬後波波折折，於10月20日再次突破先前最高點來到67000美元，善於追高的少年幣神們，又讓幣圈熱了起來。

和今年年初狗狗幣（Dogecoin）熱潮一樣，比特幣突破天際時總會有個迷因幣出現搶走光彩，而本次鎂光燈的焦點就是一個月漲超過4倍、過去一年漲83.4 萬倍（沒有寫錯）的「柴犬幣（Shiba Inu）」。

而這場迷因大秀，在魷魚遊戲幣（Squid Token）從1分錢美金一週衝了28萬倍又瞬間歸零後，也吸納了更多觀眾。

過去一個禮拜，你應該也聽過未曾參與虛擬貨幣市場的朋友在聊柴犬幣，畢竟和比特幣那樣從2009年「慢慢」爬出的千倍萬倍相比，這些迷因幣的暴漲（和暴跌）故事要更刺激得多。不講別的，光想像一個印上瞇瞇眼柴犬頭的LOGO，市值可以將近400億美元，比HP、那斯達克、NOKIA、華納音樂集團這些巨型企業都還要高，就覺得神清氣爽。

事實上，今年5月狗狗幣正熱時，就有調查指出知道狗狗幣的美國人，比知道以太幣（僅次比特幣的第二大幣，專注於區塊鏈應用）的還要多；今年10月調查更發現，有狗狗幣的美國人，比持有比特幣或以太幣的人還要多。

迷因化的市場和投資者喜好，對幣圈究竟是好是壞？

當迷因充滿媒體版面和投資人的腦袋瓜之下，有些（無趣的）人也提出擔憂，覺得就算不向外比，在百花齊放的各個區塊鏈專案中，狗狗幣和柴犬幣這種幾乎沒有實際作用的東西，市值竟大過其他那些由數學家和電腦科學家精算投入的「有用專案」，非常荒謬且不公平。

想想也是，例如已經深入韓國數位支付市場，用虛擬資產來演算「穩定幣」的Terra（LUNA）市值只有柴犬幣一半，由麻省理工教授開發、已與薩爾瓦多和哥倫比亞政府合作的區塊鏈Algorand市值只有柴犬幣的三分之一，這背後除了暴漲暴跌隱憂的泡沫隱憂，或許也表示許多區塊鏈投資者一心只想賺快錢，對可長可久的應用與開發並無興趣。

但反過來說，這股荒誕的迷因熱潮卻也可能成為一般人近用區塊鏈的動力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

就像許多人因為GameStop之亂而開了Robinhood的帳號買美股，仍屬於絕對「新興市場」（根據2021年初的資料，全球79億人口中大約有三億人持有虛擬幣，只佔大約3%）的區塊鏈世界除了應用開發，更重要的是讓還未入門的人（和資金）進入市場，才能讓這個產業持續擴大。

問題是，即使不談那些極度複雜的金融模式和演算法，光是「區塊鏈」這個概念可能就讓大部分人摸不著頭緒（想想看，為什麼朋友2014年邀你買比特幣時你沒興趣）。

這時候，平易近人、大呼「我就是來搞笑」但又好像「很賺」的迷因幣便派上用場。

這樣的迷因經濟在區塊鏈世界已被很大程度重視，例如著重區塊鏈應用、市值前五的「Solana」旗下，就有個叫做「薩摩犬幣（Samoyedcoin，對，又是狗）」的迷因幣，自詡為「Solana最可愛的大使」。當初我對這句話一笑置之，但在各種狗幣因為柴犬風潮而暴漲時，薩摩犬的知名度和漲幅帶來各種曝光，也因此帶領無數人一覽Solana體系，成為名符其實的大使。

掌握人們的「Fomo」心態，也讓區塊鏈的「抽地毯」詐騙增加

當然，就和龐式騙局一樣，迷因幣若沒有應用基礎或交易價值，不可能永無止盡的上漲，持有者想賣出得利還是要有人接盤。總會有最後一位苦主。

正因為如此，許多「心有大志」的迷因幣也想盡辦法讓自己有用，除了狗狗幣往流通貨幣之路的布局外，也有藉著人氣成立交易所，或將幣用作區塊鏈服務支付等開發。然而，也有更多乘著這波一頭熱的迷因幣只取了名字畫了張圖，就圈滿了抱著FOMO（Fear of missing out，擔心別人都賺了我卻沒賺）心態的資金，有些甚至明目張膽的詐騙。

像是10月底，就有個畫了張法老柴犬頭的專案「Anubis DAO」，單是開個Twitter帳號連計劃白皮書都沒有，就用超高利率誘惑一天圈了6000萬美元，然後一次捲款潛逃。

這類事件最讓眾人所知的，就是這幾天令局外人津津樂道的魷魚遊戲幣，同樣是看著幣價上漲難以自拔的感覺，讓不少人即使網站敘述充滿漏洞、Netflix聲明該專案與他們無關、甚至早早就有人警告「發現魷魚幣想賣時賣不掉」的情況下，盲目砸錢入場，共計300多萬美元的投入一秒歸零。

某方面而言，媒體報導或許要負些責任，畢竟夾帶了Netflix原作光環（雖然是假的），初期許多大眾媒體都主動報導了這個專案，越多人投入，價格越高，也造成更多討論，更FOMO，讓多人掏錢。這次事件後也有許多區塊鏈媒體開始自我檢討，認為報導前應該要更加把關，不成為詐騙的推手。

區塊鏈每次「之亂」，或許都是市場成長和成熟的養分

話說回來，這幾起詐騙案會讓人們對區塊鏈失去信心嗎？我覺得不至於，就像馬斯克（Elon Musk）推文對幣價影響越來越小一樣，每一次上當和心情起伏，都能讓人在未來能更加小心謹慎。

這些的媒體曝光會讓幣圈在一般大眾的眼裡趨於負面嗎？我覺得也不會，看看多少不曾接觸區塊鏈的朋友在這幾天加入話題，甚至躍躍欲試，就會發現在區塊鏈的萌發階段，就是「There's no such thing as bad publicity」之最佳註解，而這個趨勢也不只發生在區塊鏈。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

因為今日世界就是如此瘋狂。

當聲量變成資本、情緒勝過理性，投資的價值衡量早已不在物品本身，且求這波選幣當買樂透的風潮平息後，有了虛擬錢包和USDT的新玩家可以細細看看其他專案的美好，用（最好是暴漲賺來的）錢做真正的價值投資。

但在那之前就繼續擁抱並感謝迷因的攬客能力吧！不然你看在柴犬和魷魚群魔亂舞之際，又有多少人看到以太幣每隔幾天就創一次新高的新聞呢？

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核稿編輯：翁世航