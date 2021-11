柴犬與魷魚群魔亂舞，這波「迷因之亂」對幣圈的影響是好是壞？

比特幣兌美金的價格,在今年5月暴跌腰斬後波波折折,於10月20日再次突破先前最高點來到67000美元,善於追高的少年幣神們,又讓幣圈熱了起來。

和今年年初狗狗幣(Dogecoin)熱潮一樣,比特幣突破天際時總會有個迷因幣出現搶走光彩,而本次鎂光燈的焦點就是一個月漲超過4倍、過去一年漲83.4 萬倍(沒有寫錯)的「柴犬幣(Shiba Inu)」。

而這場迷因大秀,在魷魚遊戲幣(Squid Token)從1分錢美金一週衝了28萬倍又瞬間歸零後,也吸納了更多觀眾。

過去一個禮拜,你應該也聽過未曾參與虛擬貨幣市場的朋友在聊柴犬幣,畢竟和比特幣那樣從2009年「慢慢」爬出的千倍萬倍相比,這些迷因幣的暴漲(和暴跌)故事要更刺激得多。不講別的,光想像一個印上瞇瞇眼柴犬頭的LOGO,市值可以將近400億美元,比HP、那斯達克、NOKIA、華納音樂集團這些巨型企業都還要高,就覺得神清氣爽。

事實上,今年5月狗狗幣正熱時,就有調查指出知道狗狗幣的美國人,比知道以太幣(僅次比特幣的第二大幣,專注於區塊鏈應用)的還要多;今年10月調查更發現,有狗狗幣的美國人,比持有比特幣或以太幣的人還要多。

迷因化的市場和投資者喜好,對幣圈究竟是好是壞?

當迷因充滿媒體版面和投資人的腦袋瓜之下,有些(無趣的)人也提出擔憂,覺得就算不向外比,在百花齊放的各個區塊鏈專案中,狗狗幣和柴犬幣這種幾乎沒有實際作用的東西,市值竟大過其他那些由數學家和電腦科學家精算投入的「有用專案」,非常荒謬且不公平。

想想也是,例如已經深入韓國數位支付市場,用虛擬資產來演算「穩定幣」的Terra(LUNA)市值只有柴犬幣一半,由麻省理工教授開發、已與薩爾瓦多和哥倫比亞政府合作的區塊鏈Algorand市值只有柴犬幣的三分之一,這背後除了暴漲暴跌隱憂的泡沫隱憂,或許也表示許多區塊鏈投資者一心只想賺快錢,對可長可久的應用與開發並無興趣。

但反過來說,這股荒誕的迷因熱潮卻也可能成為一般人近用區塊鏈的動力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

就像許多人因為GameStop之亂而開了Robinhood的帳號買美股,仍屬於絕對「新興市場」(根據2021年初的資料,全球79億人口中大約有三億人持有虛擬幣,只佔大約3%)的區塊鏈世界除了應用開發,更重要的是讓還未入門的人(和資金)進入市場,才能讓這個產業持續擴大。

問題是,即使不談那些極度複雜的金融模式和演算法,光是「區塊鏈」這個概念可能就讓大部分人摸不著頭緒(想想看,為什麼朋友2014年邀你買比特幣時你沒興趣)。

這時候,平易近人、大呼「我就是來搞笑」但又好像「很賺」的迷因幣便派上用場。

這樣的迷因經濟在區塊鏈世界已被很大程度重視,例如著重區塊鏈應用、市值前五的「Solana」旗下,就有個叫做「薩摩犬幣(Samoyedcoin,對,又是狗)」的迷因幣,自詡為「Solana最可愛的大使」。當初我對這句話一笑置之,但在各種狗幣因為柴犬風潮而暴漲時,薩摩犬的知名度和漲幅帶來各種曝光,也因此帶領無數人一覽Solana體系,成為名符其實的大使。

掌握人們的「Fomo」心態,也讓區塊鏈的「抽地毯」詐騙增加

當然,就和龐式騙局一樣,迷因幣若沒有應用基礎或交易價值,不可能永無止盡的上漲,持有者想賣出得利還是要有人接盤。總會有最後一位苦主。

正因為如此,許多「心有大志」的迷因幣也想盡辦法讓自己有用,除了狗狗幣往流通貨幣之路的布局外,也有藉著人氣成立交易所,或將幣用作區塊鏈服務支付等開發。然而,也有更多乘著這波一頭熱的迷因幣只取了名字畫了張圖,就圈滿了抱著FOMO(Fear of missing out,擔心別人都賺了我卻沒賺)心態的資金,有些甚至明目張膽的詐騙。

像是10月底,就有個畫了張法老柴犬頭的專案「Anubis DAO」,單是開個Twitter帳號連計劃白皮書都沒有,就用超高利率誘惑一天圈了6000萬美元,然後一次捲款潛逃。

這類事件最讓眾人所知的,就是這幾天令局外人津津樂道的魷魚遊戲幣,同樣是看著幣價上漲難以自拔的感覺,讓不少人即使網站敘述充滿漏洞、Netflix聲明該專案與他們無關、甚至早早就有人警告「發現魷魚幣想賣時賣不掉」的情況下,盲目砸錢入場,共計300多萬美元的投入一秒歸零。

某方面而言,媒體報導或許要負些責任,畢竟夾帶了Netflix原作光環(雖然是假的),初期許多大眾媒體都主動報導了這個專案,越多人投入,價格越高,也造成更多討論,更FOMO,讓多人掏錢。這次事件後也有許多區塊鏈媒體開始自我檢討,認為報導前應該要更加把關,不成為詐騙的推手。

區塊鏈每次「之亂」,或許都是市場成長和成熟的養分

話說回來,這幾起詐騙案會讓人們對區塊鏈失去信心嗎?我覺得不至於,就像馬斯克(Elon Musk)推文對幣價影響越來越小一樣,每一次上當和心情起伏,都能讓人在未來能更加小心謹慎。

這些的媒體曝光會讓幣圈在一般大眾的眼裡趨於負面嗎?我覺得也不會,看看多少不曾接觸區塊鏈的朋友在這幾天加入話題,甚至躍躍欲試,就會發現在區塊鏈的萌發階段,就是「There's no such thing as bad publicity」之最佳註解,而這個趨勢也不只發生在區塊鏈。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

因為今日世界就是如此瘋狂。

當聲量變成資本、情緒勝過理性,投資的價值衡量早已不在物品本身,且求這波選幣當買樂透的風潮平息後,有了虛擬錢包和USDT的新玩家可以細細看看其他專案的美好,用(最好是暴漲賺來的)錢做真正的價值投資。

但在那之前就繼續擁抱並感謝迷因的攬客能力吧!不然你看在柴犬和魷魚群魔亂舞之際,又有多少人看到以太幣每隔幾天就創一次新高的新聞呢?

