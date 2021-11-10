《走進K線女王的交易室》：大賠、小賠、小賺、大賺，你處在「交易四階段」的哪個位置？

文：鄭雅瑄

交易四階段：大賠、小賠、小賺、大賺

Photo Credit: 今周刊出版

上表是這十幾年來，國際金融市場發生的大事件對台灣股市影響的整理。從這個表可以知道，每當國際金融市場有所變動，台股都深受影響，無法置身事外。

每次股市劇烈波動時，就會有人大賠、小賠，當然也會有人大賺、小賺，其實大賠、小賠、小賺、大賺是投資人通常會歷經的四個階段，各自有相應的交易特徵，如何改善缺失，逐步脫離大賠、小賠往小賺、大賺邁進，則是每個投資人必修的功課。

而你的交易狀況是處在哪個階段呢？讀完下列說明，你將會瞭解自己問題的癥結，知道改善的方向，往賺錢之路邁進。

大賠的投資人

綠色雖然給人一種清新潔淨的感覺，但如果看到交易帳上一片慘綠，不免有種「唉，怎一個愁字了得」的心情，是哪裡出錯才會陷入如此的窘境呢？

處於大賠階段的投資人，很大的原因出自於缺乏獨立思考與分辨、判斷行情的能力，因此很容易聽信明牌就跟風追買，買進股票後就開始期待行情往上飆漲，稍微上漲的時候就已經在刷餐廳、訂飯店，準備要去狂歡度假了，用過度樂觀的心態去看待未來的行情走勢。

「樂觀」與「希望」本是能克服困難的正向信念與力量，但放在金融交易上有時卻是最毒的毒藥。因為投資人在買進後，會傾向堅信行情將會朝著美好的方向開展，即使現在不漲，不久的將來也會漲；即使現在小小的套牢，也不足為懼，只要堅持長期持有，把股票抱好、抱緊、抱牢，將來有一天一定會獲利。

這份樂觀容易使人失去戒心，而過度的預期美好更會蒙蔽雙眼，多數這類的投資人在買進股票前根本不會預想停損點，也不會考慮萬一行情開始下跌，導致股票被套牢，又該如何處理。

因此在虧損的過程中，眼睜睜的看著未實現虧損的數字越賠越大、虧損成數越來越誇張，直至心情已經難以負荷、心如刀割，才恍然驚覺這筆交易不過是場世紀大騙局，你對媒體和報明牌的人開始破口大罵，但最後會發覺這根本無濟於事，緊接而來的是從憤怒轉為無止境的後悔，懊悔自己一開始沒有想清楚就衝動進場，更伴隨各種自責、內疚，到最後陷入無止境的絕望。

可惜千金難買早知道，往往走到這一步時，帳面上的虧損已經大到不知道該怎麼處理，甚至連面對的勇氣也早已蕩然無存，而此時的大絕招就是「長期投資」，心態上更會開始自我安慰：反正都套這麼多了，只要不賣出，就「還沒有」賠，等行情將來「漲回來」，拿回成本後，再出清賣掉就好，我還沒有輸，沒錯！我還沒有輸……

自古以來驕兵必敗，認清自己在市場上的渺小，是進入市場前必備且重要的心態，通常會大賠的人總是過度預期美好，而且越是不服輸，通常輸得越慘；因此，大賠階段的投資人必須先想方設法讓自己不要受重傷，進場前先想好停損點在哪、停損的金額是否可以承受、價位打到停損點時是否能如實地停損出場，如果能確切做到以上三點，脫離大賠的階段就不遠了。

重點結語 處於大賠階段的投資人，要突破的關卡為：先學會「停損」，並且嚴格執行。

小賠的投資人

小賠與大賠之間，最明顯的差別就是小賠的投資人已經開始懂得停損，並且深刻知道投資操作絕對不能讓本金消失殆盡，在買進股票後，會先設好停損點，真的到了要停損時，也能果決出場。常見的停損方式有：

固定虧損百分比停損法，例如：進場後虧損20％即出場。 固定虧損金額停損法，例如：進場後虧損10萬即出場。

不管是哪一種停損方式，只要願意在進場前先想好停損，且嚴格執行停損計畫，就能開始遠離大賠的慘況，只要能遠離大賠，就有一定的自保能力，不會輕易被市場無情地掃地出門，「戲棚下站久了，有一天舞台就是你的」，先想辦法在市場上存活，才有餘力去思考如何賺錢，乃至於賺大錢。

不過，市場上有些投資人明明懂得停損，也會執行停損，但最後還是把本金輸光光，原因就是累積太多次的小賠，過度頻繁交易，於是積少成多，最終把無數次的小賠累積成了大賠，賠掉太多手續費、交易稅、股票價差等等，即使每次都是小虧收場，但耗損大量的交易成本，最終仍擺脫不了大賠的噩夢。

因此還在小賠階段的投資人，可以檢視自己過去的交易狀況，如果懂得嚴格執行停損，現階段只有小虧損，恭喜您，只要搭配更好的選股方法，找到更好的標的，並調整買進股票的時間點，找到更好的進場點去切入，便有機會漸漸邁向獲利之路。

因為小賠的投資人，已經可以嚴格執行停損，若只是因為過度頻繁交易，導致耗費過多的交易成本，只要想辦法提高勝率，並降低出手的次數，就有辦法慢慢地獲利累積起來。

重點結語 處於小賠階段的投資人，要突破的關卡為：增進自己的分析能力，提高交易的勝率，並且在有把握的行情下才出手買賣。

小賺的投資人

交易幾年下來還能維持小賺的投資人，其實已經算是市場上的贏家了，能在市場上維持獲利的人真的是少之又少，小有獲利的投資人可分為兩種：

長期投資績優股，領取穩定配息，用時間創造出利潤。 短線操作，不貪多，只要有賺就跑，持續來回賺小利潤。

若是屬於第一種長期投資型的人，是用時間去換取金錢，並且會有錢滾錢、利滾利的效果，只要標的選得夠好，假以時日便能累積出可觀的利潤與豐厚的報酬。

若是屬於短進短出、有賺就跑的人，則不一定會邁向大賺，因為有賺就跑的方式，雖然看似不貪心，獲利也有機會積少成多，但實際上要維持高勝率的一直小賺是非常困難的，這當中只要做錯幾次，萬一又稍有猶豫而不肯認錯停損，很快就會侵蝕過往的獲利，甚至轉盈為虧，績效遊走於賺賺賠賠間，浮浮沉沉，難以累積成大賺。

大多數的短線投資人都會落在小賠與小賺之間，載浮載沉很長一段時間，甚至一輩子都深陷其中，主要原因大都是缺乏完整且有效的交易邏輯，以及對金融市場運作本質沒有深入理解，因此會以自己本身的想法為主，用單一且慣用的交易方式去應對所有走勢。

一般最常見的交易方式就是看到行情上漲就去追高，突破就買進，但從不考慮停損點，當帳戶上發生虧損了，卻沒有合理的停損邏輯，因此很容易在虧損到心理受不了時，認賠殺出，但一賣又賣在短線上的低點。

如果使用「創新高追價」的交易策略，應用在大多頭行情時，尚可累積利潤；但假若行情已經轉入整理格局，或者下跌趨勢格局，那麼「創新高追價」這一招顯然就不適用。大多數人無法分辨趨勢方向，自然也就無法找到漂亮的進出場點，往往下單有賺，就賣出跑掉，完全不想後續的走勢，導致目送後面一大段的行情。此時更應該去思考，賣在哪裡是對的，目的是在保護獲利或是減少虧損；賣在哪裡是錯的，為何太早離場導致目送後面的大行情。

重點結語 處於小賺階段的投資人，要突破的關卡為：學會認清趨勢，同時累積做對的次數並且嘗試做得更完美，更加要求進出點位置的精準性，建立一套合理的交易邏輯。

大賺的投資人

既然已經可以獲利了，為什麼卻還沒大賺？通常是對買賣的進出點位不夠精細，隨意買進，一有獲利就亂跑，缺乏一套合理且具系統的交易邏輯。當在小賺階段積累一段時間後，大概就可以摸索出一套可以穩定賺錢的方法，這時只要再能建構出一套合理且具系統的交易邏輯，獲利率自然就會提高，由本來只能賺一根K線幅度的利潤，慢慢往一段甚至整個趨勢波段的獲利邁進，漸漸走向大賺之路。

確立好交易邏輯與獲利模式，重複的事一直做，錢就會越滾越大。然而，當資金部位大到一定程度時又會有新的問題產生：

操作單一點位，增加張數：複製成功經驗、利潤放大化。 分批進場，部分資金加碼：利潤放大化、風險再縮小。

若是以第一種方式操作，複製過往做對的經驗，並且將資金放大，賺取的利潤就會跟隨資金部位的大小而倍數成長，達到大賺的結果；不過原本設立的停損，也會因為資金放大而導致虧損增加，此時要將做對大賺的錢保留下來，就會相對困難，不僅是對技術的要求更高，還要看市場行情願不願意賞臉，倘若有突發狀況或是壞消息出籠，仍有機會受到重傷。

用第二種方式操作的投資人，不僅具備複製成功經驗的能力，更是將「先想守，才出手」的必勝心法融會貫通，只要在市場上能立於不敗之地，離成功就不遠了，除了原有的停損設計外，利用分批進場的方式來降低風險，以縮小看錯行情時停損的金額，相較第一種方式更為穩健。

使用這兩種方法的投資人都有大賺的機會，但是側重的目標不同。

第一種方法是以獲利為考量：「我今天買一張能賺三萬，十張不就是30萬了嗎？」

第二種方法則是以虧損為考量：「我今天一次買十張，看錯要虧30萬，但若我分批買進，萬一看錯行情，不就可以少賠了嗎？」

很明顯的，使用第二種方法的投資人長期下來，比較有機會把賺來的錢守住，不會因為不小心看錯太多次，又回到大賠的階段。

重點結語 處於大賺階段的投資人，要精進的關卡為：如何才能將大賺的錢守住，不讓自己因為資金放大而失去對虧損的控制程度。

下圖是交易的四個階段，及每個階段要突破關卡的整理，可以思考一下自己目前處於哪個階段，以及要突破的問題，精進自己的交易技能，穩健地往大賺的方向邁進。

Photo Credit: 今周刊出版

書籍介紹

本文摘錄自《走進K線女王的交易室（隨書附贈台股動態觀測表）：從20萬資金到千萬身價的獲利思維》，今周刊出版

作者：鄭雅瑄

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九