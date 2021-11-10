《長壽新人生》：根據年齡通貨膨脹調整，新的「老」其實是78歲
我們想讓你知道的是
無論現在是什麼年紀，也不管目前的工作職務高低，如果想更從容又睿智地迎接被科技環繞的長壽新人生，我們都得做好準備。此書將是每個人皆須擁有的最佳指南，讓往後的生活變得更好，而不僅是活得更久。
文：林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott）
年紀是「可塑」的
日曆的時間以及過往的年歲，標記著自然的節奏，以及你的生命敘事架構。面對長壽人生，如果我們希望重新定義年紀，就必須解除「時間」和「年紀」之間的連結概念。我們必須認為自己的年紀是「可塑」的——你活得愈久，享受良好健康狀態的機率愈高，四十歲、六十歲以及八十歲的意義，都會產生深刻的改變。可塑性是重新建構生命階段的基礎。
「年紀」的概念看似相對單純，連小孩都能夠理解。但是，當小孩回答「你幾歲」時，答案其實是受限的，因為他們只能用年歲思考時間。年紀的概念也可以是生物學的（你的身體年齡）、社會學的（其他人如何對待你），以及主觀的（你覺得自己幾歲）。我們可以在日常生活用語中，聽見各種不同的年紀觀念差異——「我今天真的覺得自己老了」「以這個年紀而言，他們看起來氣色很好」，以及「你已經是這個年紀了，不該做這種事」等。
隨著年紀的概念變得彈性可塑，不同年紀概念之間的連結也隨之改變。等到小孩已經六十歲，他／她的生物年齡可能與實際年齡有可觀的變化差異，他／她看待自己的方式，或許也不同於其他人看待她的方式。隨著不同年紀概念之間的連結改變了，我們再也無法使用特定的時間里程碑，作為生命敘事的建構機制。
但要轉變成這種情況並不輕鬆。實際年齡是測量年紀的主要形式，也是三階段生命敘事的基礎。教育、社會以及政府的各種習俗規範，也剛好強化了實際年齡的地位：我們在十八歲時就讀大學、在二十多歲或三十歲上旬結婚，在六十五歲退休。
事實上，人類並非永遠都仰賴於實際年齡，即便生日派對都是二十世紀才出現的發明。在歷史中的大多數時期，人類其實不知道自己的出生日期，甚至不曉得出生年。實際年齡變得如此重要，只因為各國政府在十九世紀開始蒐集人民的準確出生紀錄。從此刻開始，實際年齡就提供我們生命的時間架構。
上述結果創造了一種「數字決定論」（numerical determinism）。社會規範和刻板印象，以及各種關於我們未來生活的假設，都取決於一個數字——你出生之後，過了幾年？數字決定論從根本上誤導我們的認知，並且創造年齡刻板印象，限制我們如何想像自己與他人的人生。
「變老」的意義，究竟是什麼？
在你自己的生命敘事韻律中，你將產生自己對於年輕和老邁的認知。但是，隨著實際年齡、生物年齡、社會年齡，以及主觀年齡彼此關係的改變，變老的意義也改變了。老年學（gerontology）學者引入新的字詞描述年紀時，這個趨勢已經非常明顯了。他們開始使用「青老」（young-old，六十歲至六十九歲）、「中老」（old-old，七十歲至七十九歲）以及「老老」（oldest-old，八十歲以上）。
為了更加理解什麼是「變老」，我們必須導入另一個標準：死亡年齡（thanatological age）。死亡年齡不是用你出生後的時間作為單位，而是用你還有多少生命時間。死亡年齡無法直接理解，因為，感謝上蒼，我們其實不知道自己何時會死。為了理解死亡年齡，我們必須觀察人口統計學以及死亡率（才能知道在特定年齡死亡的機率）。在人生的任何階段，死亡率愈低，代表死亡機率愈低，也代表還有更多在世的歲月。
因此，死亡年齡與死亡率呈現負相關。相較於實際年齡，死亡率也是對於評判人口整體健康狀況來說更好的方式。因此以整體人口而言，較低的死亡率，代表健康情況更好，也還有更多年的人生歲月——從某些意義而言，就是「更年輕」的指標。
請讀者參考圖3-2中的英國例子，我們在圖中呈現自從一九五○年之後的實際年齡（平均年齡），以及平均的死亡率（每一千人的平均死亡人數）。這張圖清楚顯示年紀測量方式的差異。如果以實際年齡為基準，英國人口現在是最老的情況，過去沒有比現在更老的時期。如果其他條件不變，你可能會認為這個現象導致更高的平均死亡率，因為年紀大的人更有可能死亡。然而事實的發展完全相反——平均的死亡率降低了。
簡單地說，雖然英國人口的實際年齡變老，但大體來說英國人從不曾擁有如此漫長的未來壽命。如果我們只專注於實際年齡的測量方法，英國顯然就是一個老化中的社會；但倘若我們觀察死亡年齡，就會發現英國從未如此年輕。
上述現象的解釋就藏在年齡的可塑性——人活得更久，而人變老的方式也改變了。由於人們的生物年齡情況變得更好，人們更為健康，每個年齡層的死亡率都下降了。一份研究報告可以明顯看出這個現象，研究調查二萬一千五百名超過五十歲的美國人，發現他們從一九八八年至二○一○年之間，相較於實際年齡，生物年齡（以身體的各個指數判斷）呈現下降趨勢。
只專注於實際年齡的問題在於，實際年齡是一種純粹的常態名目測量（nominal measure），無法解釋真正重要的問題——你的健康與行為。如果我們在特定年齡時，健康與行為間的關係不會改變，那麼實際年齡的問題其實不重要；但如果年齡是彈性可塑的，使用名目測量方式就會令人困惑。
這種困惑就像經濟學中的通貨膨脹問題。一九五二年時，一品脫的啤酒在美國售價為○．六五美元，到了二○一六年則是三．九九美元。從表面上看，啤酒似乎隨時間而變得更貴。但是根據整體的通貨膨脹率進行調整後，一九五二年的○．六五美元，其實等同於現在的五．九三美元。易言之，二○一六年的啤酒其實還比一九五二年的啤酒更便宜！
同樣道理，我們也必須調整年齡的通貨膨脹（age inflation）——正如每年的通貨膨脹指數代表一美元的實際購買力下降，年齡的通貨膨脹代表隨時間經過，實際年齡一歲的變老程度也減少了。
對於何謂變老，上述討論有非常重要的意義。在一九二五年的英國，超過六十五歲的人就有資格領取退休金。時至今日，七十八歲人的死亡率等同於一九二二年的六十五歲人的死亡率。根據年齡通貨膨脹調整，新的「老」，其實是七十八歲。
「老化社會」這個說法完全根據實際年齡測量方式，因此這種敘事方式的結論就只有老人愈來愈多。如果忽略年齡通貨膨脹，「老化社會」一詞將無法捕捉人們如何變老的重大改變，也忽略更為長壽的人生，提供給個人與社會的契機與解答。
書籍介紹
本文摘錄自《長壽新人生：在人工智慧與高齡化的未來，工作與生活的嶄新指南》，今周刊出版
作者：林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott）
譯者：林曉欽
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更長壽的人生，你需要重新規畫！
現在的行動可以決定你如何老去，也可能會影響你未來的選擇。
本書將告訴你如何從容地面對被科技，和高齡化所改變的世界。
隨著人類文明進步，我們的生活變得更便利、活得更健康高壽，
卻也同時逼得所有人不得不繃緊神經，面對不確定的未來。
我們一邊擔心工作將被科技取代，一邊卻矛盾地焦慮著：
若平均壽命真的到了100歲，
是否必須一生埋首於工作，才能因應老年時的生活需求？
而這樣的社會變化，又將如何影響與他人的互動方式？
眼前一個明顯且迫切的問題是，面對未知及劇變，
不僅個人對生活該有怎樣的調整仍舊毫無頭緒，
企業、政府以及教育機構，也尚未做好能對應當今科技進步與百歲時代的準備。
如何善用科技與社會創新，擘畫嶄新的幸福人生？
本書作者林達．葛瑞騰和安德魯．史考特為全球頂尖名校倫敦商學院教授，
他們在書中以經濟學及心理學專業角度切入，
提供讀者掌舵未來、迎接挑戰的實用工具和方針，
更接二連三拋給讀者值得省思的問題，並試圖提出解方：
- 人工智慧強勢進入日常生活，我們能在哪些領域、靠哪些技能才能堅穩立足？
- 面對高齡化社會，醫療及衛生體制應有何配套調整？
- 生活中處處可見的年齡、世代畫分，為我們帶來的利弊影響有哪些？
此外，科技進步和百歲社會，也將深刻影響企業的發展與管理政策。
科技改變了企業運作的方式，也牽動工作內容的設計與構思；
平均壽命延長則將改變人們看待工時及職涯的方式，也促使大家重新思索何謂工作的真義。
企業需要回應長壽和科技之間的連結，
這不只會延續人類的繁榮，也能確保企業本身得到成功。
而更重要的是教育機構及政府部門，也必須幫助每個人銜接這樣的轉變。
無論現在是什麼年紀，也不管目前的工作職務高低，
如果想更從容又睿智地迎接被科技環繞的長壽新人生，我們都得做好準備。
此書將是每個人皆須擁有的最佳指南，讓往後的生活變得更好，而不僅是活得更久。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九