《偷學億萬散戶贏家的快狠準獲利術》：「 巴菲特太郎ETF」投資法，靠美國企業成長創新賺大錢

文：日經理財（Nikkei Money）

持續買進美國增配股的席格爾信徒

巴菲特太郎（化名）捨棄日本股票，投入美股投資。他幾乎每天更新部落格，介紹投資法或投資績效，深受對美股有興趣的投資者歡迎。

他最初投資股票是二十三歲時的事，主要買賣標的是日本的中小型股，每年投資報酬率有六％到八％，但在研究企業分析方法的過程中，他逐漸對日本股票投資產生疑慮。

因為美國企業的營業利益率或ROE（股東權益報酬率） 等明顯較高，股利發放情況也更理想。日本企業中連續二十年以上增加配息的，只有花王等少數幾家企業而已，美國卻超過一百家。

跟著華頓商學院教授學投資

他在二○一五年賣掉全部的日本股票，因為他從過去的經驗法則來看，一旦美國開始升息，日圓反而會升值，那麼當時因日圓貶值而帶起的安倍經濟學行情就會告終。他的投資標的以飲料商可口可樂等防禦型股票為主，持有十家持續增加配息的大型優質企業股票。

他實踐的交易之道， 是指數型投資權威—美國賓州大學華頓商學院教授席格爾在著作《投資者的未來》（The Future for Investors）中所提倡的股利再投資策略。每半個月一次，買進當時整體持股中占比最低的股票，讓每檔股票的比率都維持在十分之一，慢慢增加整體持股。這種概念就像定期買進由十檔大型優良股所構成、與指數連動的ETF（指數股票型基金）。

這個「 巴菲特太郎自創ETF」投資法，在二○一六年報酬率比年初增加一一． 五％（ 含股利再投資的美元績效）。僅稍低於與美國標普五百指數連動的「iShares 核心標普五百指數ETF （IVV）」配息再投資的報酬率一一．九％。「由於我投資很多高殖利率股，因此在利息上升局面下的報酬雖然比較不出色，但在行情走弱時卻會表現得比較穩定。我會忽略市場的短期性波動，持續進行現在的投資。」

Photo Credit: 今周刊出版

靠美國企業的成長與創新賺大錢

靠著投資日本個股累積將近一億日圓資產的mushoku2006（化名），在二○○六年退休。然而在二○一四年底，他開始不看好日本股票，轉而投資美股。因為他認為「日本人口持續減少，經濟前景並不樂觀，要從市場中創造利益恐怕有難度」。吸引他目光的是已開發國家中，人口持續增加且可以期待經濟成長與創新的美國。

話雖如此，他不敢貿然買進自己不熟悉且很難取得資訊的美國個股，便買進美國ETF的「SPDR非必需消費類股」（XLY） 與「SPDR必需性消費類股」（XLP），一邊穩健地操作由防禦型股票構成的XLP，一邊期待亞馬遜占比很高的XLY大幅上漲。

目標是突破自己的獲利紀錄

他的資產順利增加， 總市值在二○一五年夏天達到二億日圓。這時他開始想挑戰個股交易， 便買進美國製藥大廠默克（Merck）。買進理由是其產品與日本小野藥品工廠研發的癌症藥物「保疾伏」為競爭藥品，他認為未來發展可期。但這次的投資以失敗告終。

在對美國藥價過高的批判聲浪下，民主黨前總統候選人希拉蕊主張「藥價管制」，醫藥品相關的股票應聲大跌，他只好趁著股價稍微反彈的時候統統脫手。

之後， 他的策略是穩健操作與美國標普五百指數連動的「Vanguard S&P 500 ETF」 （VOO），並期待包含蘋果等股票在內的「SPDR科技類股ETF」（XLK） 與XLY會大幅上漲。結果二○ 一六年底的操作績效比前一年底增加八．四一％。比含配息在內的VOO報酬率低○． 七七點。

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受到XLY成分股中的百貨公司等零售業業績不振影響， 他重新調整投資組合。原本打算先賣掉XLY， 再加碼買進XLK。不過最後還是選擇回歸對美國企業創新期待的初衷，買進個股。

他把XLK全部賣出， 也賣掉一部分XLY以籌措資金。接著買進了科技及消費類股中，具有創新精神的十四家企業股票，然後再從中精挑細選，最終鎖定微軟（MSFT） 與Google 母公司Alphabet （GOOG）這二檔股票。他的當前目標，是突破過去最高紀錄的二億日圓資產。

Photo Credit: 今周刊出版

書籍介紹

本文摘錄自《偷學億萬散戶贏家的快狠準獲利術》，今周刊出版

作者：日經理財（Nikkei Money）

譯者：劉格安

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九