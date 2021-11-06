從越南移民到美國市長：「我和家人作為政治難民來到美國，自由對我們而言真的很重要」

11月2日吳弭（Michelle Wu）當選為美國波士頓市長，是波士頓首位有色人種族裔的市長，也是波士頓第一位女性市長，其台裔身份更引發熱議。

亞裔參政在美國政壇並不少見，而東南亞裔中又以越南裔和菲律賓裔在政壇最為活躍，從參眾議員、聯邦法官到市長皆榜上有名，以下將介紹三位美國越裔市長，包括全美首位越裔市長 Tri Ta、曾批評馬侃的市長Bao Nguyen，和德州首位 越裔市長An Minh Truong 。

全美首位越南裔市長Tri Ta

2012年，加州威斯敏斯特市（Westminster）選出了全美首位越裔市長 Tri Ta（中文名： 謝德智 ），當年他39歲。 威斯敏斯特市是美國「小西貢」的代表社區，約有3萬5000名越裔居住在當地，而所屬的橘郡（Orange County）則是有近19萬名越裔。

美國大多數越裔都是在1975年西貢淪陷後赴美，而Tri Ta的經歷卻不太一樣，他的父親因出版批判共產主義的書籍而被關押多年，直到1992年，19歲的他才因父親獲得政治庇護而一同前往美國。

在過去採訪中，Tri Ta分享他到美國後很快學會了英文，並進入大學就讀，而在獲得加州州立大學政治學學位後，他為一名州議員工作，並擔任「美甲師」雙語雜誌的總編輯；據統計，加州有4分之3的美甲沙龍員工都是越南女性。

Tri Ta 的妻子Anh Doan是一名藥劑師，兩人還合著了三本書，包括兩本詩歌和一本短篇小說，而談到從一位越南移民到選上美國市長的歷程，他表示：「 我和我的家人於1992 年作為政治難民來到美國，自由對我們而言真的很重要。如果你讀過越戰歷史，數百萬越南人為尋求自由而失去生命。我了解自由的含義，因為直到現在，42年後，越南依舊沒有自由。」

（《美國之音》專訪Tri Ta）

曾批評馬侃的市長Bao Nguyen

繼 Tri Ta當選市長後 ，2014年橘郡的另一個「小西貢」園林市（Garden Grove），又選出了一位越裔市長Bao Nguyen，他是該市史上最年輕的市長，也是美國史上第二位越裔市長。

Bao Nguyen生於泰國聯合國難民營內的無國界醫生診所，僅3個月大時和家人抵達美國，他在加州大學爾灣分校畢業後成為一名老師，也是全國家政工人聯合會（United Domestic Workers）的組織者。

Bao Nguyen初次成為媒體焦點，是2000年時抗議前共和黨參議員馬侃（John McCain，1936-2018）在小西貢的發言。馬侃是知名越戰退伍英雄，越戰期間曾在越南被拘禁達5年半，而他在2000年時曾代表共和黨競選總統，當時在加州小西貢舉辦造勢活動，演說中馬侃使用「gooks」這個字眼，來形容俘擄他的越南士兵。

Bao Nguyen事後表示：「當你說這個詞時，它會產生仇恨」，他強調：「它（gooks）對每位亞洲人而言並不敏感，但對美國人來說，他說的那個傢伙就是我，因為我們長得很像。」

（Bao Nguyen拜訪加州「小阿拉伯」的餐廳Rozana Cafe）

首位德州的越裔市長An Minh Truong

除了加州以外，德州也是美國越裔大本營之一，而德州的霍爾特姆市（Haltom City）在2018年選出了該州第一位越裔市長An Minh Truong。

越戰期間，作為戰鬥機飛行員的An Minh Truong與美國士兵並肩作戰，在26歲那年來到美國。80年代他在德州沃斯堡擔任警察，熬過在異鄉被嘲笑不會說英文的日子，An Minh Truong從警察到成為一名臥底調查員，之後又獲得博士學位並成為市議員。

不同於加州威斯敏斯特和市園林市多數為越南裔，哈爾托姆市僅有約4%是越裔、5%是寮國裔，不過An Minh Truong依舊拿下60%的選票獲勝，這也讓他很自豪能有機會領導一個多元化的城市，在市長宣誓典禮上就使用了包括英語、西班牙語和越南語。

「他們是30年前集體來到這裡的難民，能夠在如此短時間內投入選舉政治是非常重要的。」

2012年 Tri Ta選上加州 威斯敏斯特市市長後，加州大學爾灣分校教授Linda Vo就表示，Tri Ta的當選，代表美國越裔政治社群的成熟又往前邁了一步，如今吳弭當選波士頓市長，亞裔參政又成為熱門話題，《美聯社》一篇評論〈吳弭與Pureval當選市長成為美國亞裔的里程碑〉，就引用學者James Lai的著作《美國亞裔的政治行動：郊區轉型》（Asian American Political Action: Suburban Transformations），指出在美國3萬到12萬規模的郊區，有越來越多亞裔被選為市長或市議員，James Lai表示：「如果他們（亞裔）想更進一步，他們能夠將這些政治網絡推向更高層級」

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參考資料：

核稿編輯：杜晉軒