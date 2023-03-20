2023/03/20,
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泰國總理帕拉育宣布解散國會，大選將在5月舉行

泰國總理帕拉育宣布解散國會，大選將在5月舉行
2023年1月9日，泰國總理帕拉育在新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party）舉行的大會中發表演說。Photo Credit: GettyImages

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泰國總理帕拉育今日宣布解散國會，根據憲法，45天到60天內必須舉行大選，而為了方便選民投票，大選日一般會選在週日，預料接下來選委會將決定5月7日或是14日為投票日。

（中央社）泰國王室公報今天刊登公文，宣布解散國會眾議院，為5月的國會大選鋪路。眾議院今天解散後，45天到60天內必須舉行眾議員選舉，選舉委員會將決定5月7日或是14日為投票日。

這一屆國會會期依法到3月23日，根據泰國憲法，國會休會後45天要舉行大選，選委會因此設定5月7日為大選日，依照選舉法規，有意參選眾議員者如果要代表屬意的政黨參選，必須在選舉日前90天加入該政黨，若本屆國會依照法定會期到3月23日休會，政治人物必須在2月7日前加入所屬政黨。

但是如果國會提前解散，政治人物加入屬意政黨的期間就變成選舉日前30天，因此不少有意轉換政黨的議員期待總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣布提前解散國會。帕拉育在2月下旬曾表示會在3月提前解散國會，讓各政黨有充足時間準備大選。

帕拉育日前將解散國會的公文送交泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），泰王在17日簽署公文，王室公報今天刊登了公文，解散國會立即生效。

國會今天解散後，45天到60天內必須舉行大選，而為了方便選民投票，大選日一般會選在週日，預料選委會將決定5月7日或是14日為選日投票日。

泰國國會去年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席，這樣的選制對大黨如執政的公民力量黨（Palang Pracharath）或是最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）比較有利。

選委會在上週宣佈根據人口比例分配的400席區域候選人的席次，曼谷將有全國最多的33席，接著是呵叻府的16席以及清邁和洛坤府的10席。

根據選委員會的席次劃分，曼谷和中部地區26個府共有122席，南部有60席，北部有37席，東北部有133席，東部29席，西部有19席。

國會今天解散後，內閣立即成為過度內閣，過度內閣期間不能任意更動前內閣期間做出的國家預算分配，不能批准新的預算，也不能在總理府以外的地點開會。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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