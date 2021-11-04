2021/11/04,
政治

為了撿芝麻卻掉燒餅：中國若奪下東沙，必將引發南海「奪島效應」

為了撿芝麻卻掉燒餅：中國若奪下東沙，必將引發南海「奪島效應」
圖為去年8月星宇航空班機空拍東沙群島｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

習近平再怎麼垂涎東沙的戰略地位，中國既「不會」，也「不敢」對東沙下手的。因為，就算他順利奪下東沙，難道共軍就能守得住嗎？其實，中國更擔心的是，為了奪東沙，必將造成「有樣學樣」，而引發南海「奪島效應」。

文：黃澎孝

國防部長邱國正，在立法院回答立委質詢時，竟然脫口說出，要東沙守軍「與島共存亡」，害我差點把嘴巴裡的晚飯笑噴。

東沙島是「南海諸島」中，位置最北的島嶼。它就像所有係爭中的南海諸島ㄧ樣，地勢平坦，遙懸海上，易攻而難守。說白了；從軍事的角度，距離高雄450公里的東沙，我們的確是守不住。但是，備受爭議的中國南海7島礁，解放軍難道就能守得住嗎？

還記得不？川普下台前，南海ㄧ度戰雲密佈；連「嘴炮大王」胡錫進都不得不先打「預防針」，擺明了說：南海諸島很難守得住。

事實上，自從中國在南海劃出「九段線」，又吹砂填島，硬生生造出七個可供人居住的島礁後，不但引起南海周邊國家的強烈不滿，還遭到海牙國際法庭判決：違反國際海洋公約，應該要「回復原狀」。

這也讓美國獲得了介入南海爭議的著力點，尤其讓美國的「印太戰略」，在南海找到了「比武擂台」。

相較於美國強大壯盛的海空軍實力，中國不但相形見絀，對於其孤懸千里之外的南海7島礁，更凸顯其鞭長莫及之憂。正因為中國的軍事力量，還遠不足以支持其南海主張，因此，中國在其南海問題上，採取「擱置爭議，共同開發」的緩兵策略，盡量讓南海波瀾不興、爭議降溫。

中國的策略操作，向來有「局部服從全局」的原則。換言之，面對整個「南海大局」，「東沙」只不過是「芝麻綠豆」而已。

習近平再怎麼垂涎東沙的戰略地位，中國既「不會」，也「不敢」對東沙下手的。因為，就算他順利奪下東沙，難道共軍就能守得住嗎？其實，中國更擔心的是，為了奪東沙，必將造成「有樣學樣」，而引發南海「奪島效應」。

結果變成：撿了顆芝麻，掉了整個燒餅。你說：習近平有笨到這般程度嗎？

所以，我敢以我的項上人頭，向我們的東沙守軍掛保證：放心啦，「東沙」只會與中國南海七島礁「共存亡」。大家可以安安心心地在我國最美麗的海上「國家公園」 — 東沙，構築你們終身光榮的青春印記。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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