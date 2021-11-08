美軍在台灣的歷史（上）：美軍為何不扶持本土勢力，反而選擇與蔣氏父子合作？

最近蔡英文總統在接受《CNN》專訪時，首度以中華民國總統的身份坦承有美軍在台灣，《CNN》也透過五角大廈方面的公開資訊，瞭解到目前台灣的美軍人數為32人。

如果從1979年中美斷交以後的角度來看，其實美軍在台灣早就已經是公開的秘密。筆者10多年前參觀漢翔的時候，就在維修AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的敞篷中看到過手臂上有刺青的陸戰隊出沒。雖然不能確定，該名陸戰隊員是退役還是現役，但是軍人的氣質可是一點都隱藏不住。

根據媒體報導，從2009年開始，特戰綠扁帽出身的陳鷹（Scott Ellinger）中校來到台灣，成功推動國軍特戰排到美國本土接受美軍特戰分遣隊（Operational Detachment Alpha）的「陸威協訓」，顯見美軍與國軍的交流在馬英九時代已經十分熱絡。

事實上如果真的對中美軍事合作史有所瞭解的，就會知道其實雙方的軍事交流從來就沒有因為斷交而中斷，只是在六四天安門事件以前，確實因為美國與中共聯合圍堵蘇聯的蜜月期而有所下降。不過在進入90年代以後，隨著中共再度成為美國軍事上的競爭對手，美軍又再度回到台灣。比如在1999年的九二一大地震後，就有美國空軍C-5運輸機運送救災車輛來台的案例。

當然如果還要再往前推的話，1979年中美斷交前的30年是中華民國與美國軍事合作的歷史高峰，美軍不只是以顧問團（Military Assistance Advisory Group）的名義來台訓練國軍，還直接派軍駐防台灣，甚至於提供我們今天所難以想像的核子保護傘。尤其是八二三砲戰爆發的1958年，駐台美軍的數量更是直逼20000人。

美軍為什麼會來台灣？事實上早期台灣人對美軍的到來，並沒有我們想像中的那麼歡迎。一來是二戰末期，美軍空襲台灣的記憶在老一輩台灣人的腦海裡還久久揮之不去，許多人都有親屬慘死在美國飛機的炸射之下。二來則是如果沒有美軍的支持，蔣中正的國民政府將難以完成對台灣的接收與治理，這對反對國民黨的台灣人而言，更是一種對台灣民意的「不尊重」。

Photo Credit: 行政院新聞局 @ public domain 1969年12月5日，美軍顧問團贈送金門小學棒球器材

誰把美軍引入台灣的？

從以上兩個台灣人不歡迎美軍的點來看，尤其是從第二點來看，我們不難發現第一個把美軍引入台灣的不是別人，正是率領中華民國國軍光復台灣、保衛台灣與建設台灣的蔣中正。

事實上早在台灣光復以前，蔣中正就已經有讓美軍進駐台灣的構想。這個構想，還要回推到1940年9月，也就是美國尚未介入太平洋戰爭，那段中華民國對日抗戰最為艱苦的歲月之中。

蔣中正從英國首相邱吉爾同意以向美軍出租海空軍基地99年為條件，換取美國提供50艘老舊軍艦給皇家海軍的提議中得到啟發，在1940年9月5日向羅斯福總統與財政部長摩根索（Henry Morgenthau Jr.）提出了類似的提案。他強調只要美國願意開展對華援助，戰後就願意將台灣與海南島提供給美軍使用99年。

1940年9月，當時日本已扶持汪精衛在南京成立親日政權，在抗戰初期唯一提供援助給中國的蘇聯，則因為國民政府1939年12月14日國際聯盟（League of Nations）的表決中沒有支持蘇聯，導致蘇聯因為入侵芬蘭而被驅逐出國際聯盟，於是切斷了對中華民國的支持。孤立無援的中華民國，亟需美國的外交承認和經軍援助才能渡過眼前的劫難。

羅斯福聽到了蔣中正的呼喊，在日本於1940年11月30日外交承認汪精衛政權後的第一時間內，向國民政府提供了1億美元貸款。隨後就如我們所知道的那樣，日本的擴張行動不斷遭受美國的反制與壓縮，導致珍珠港事變在80年前的12月7日爆發。隨著美國參加對日抗戰，台灣戰後歸屬的問題也就被端上了檯面。

雖然美軍內部不是沒有主張直接佔領或者託管台灣的聲音，不過決定美國外交走向的智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations），最終還是從拉攏中國抗日的角度出發，做出了把台灣與澎湖歸還中華民國的決定。否則如果中國倒向日本，將形成黃種民族對抗白種民族的局勢，不利於英美兩國主導的對日作戰，這是羅斯福總統在開羅會議上支持蔣中正收復台灣的關鍵原因。

Photo Credit: Solomon203 @ CC BY-SA 3.0 位於台北市大安區信義路三段134巷的美國在台協會台北辦事處舊址，曾為美軍顧問團團本部

美軍協助國府收復台灣

羅斯福與蔣中正不只有共同抗擊日本的默契，還將在戰後聯手壓制蘇聯在東亞的擴張，同時還要一起瓦解英國在東南亞的殖民勢力。所以美國不只要幫助國民政府接收台灣，甚至還要幫助國民政府接收南海。在他們倆人的構想之下，戰後的亞太秩序將由中國出陸軍與戰術空軍，美國出海軍與戰略空軍來共同維護。

對於中華民國接收台灣，乃至於在戰後管理台灣，並沒有遭到美國政府的挑戰。美國政府唯一的要求，是台灣不能落入反美勢力的手中。因為1941年12月8日，也就是聯合艦隊偷襲珍珠港後不久，以南台灣為基地的日本海軍航空隊又空襲了菲律賓。造成克拉克機場（Clark Field）與伊巴機場（Iba Field）上的100架美機遭到摧毀，其中又有12架為最精銳的B-17轟炸機。

此一慘痛的教訓，讓美國同意把台灣的主權歸還給中華民國，但卻堅持要對台灣保留未來駐軍的權力。不過當中華民國還在大陸的時候，美國對於在台灣駐軍並不著急，而是更在乎中國華北是否會落入蘇聯的控制之中。所以美軍不只派出陸戰隊第1師和第6師協助國軍接收河北與山東兩省，還派海軍在青島協助中華民國海軍的訓練工作。

1949年中華民國在內戰中敗給中國共產黨，起初美國對中共的勝利持觀望態度，甚至還期待毛澤東能夠效法南斯拉夫共黨領袖狄托（Josip Tito），走上與蘇聯分道揚鑣的民族主義路線。因此杜魯門（Harry S. Truman）政府先是發表《對華關係白皮書》（China White Paper），與失敗的中華民國劃清界線，然後又發表著名的塵埃落定論，打算坐視中國人民解放軍統一台灣。

然而韓戰在1950年6月25日的爆發，還有中共在10月25日派遣中國人民志願軍參戰的行為，讓天真的杜魯門總統認知到毛澤東沒有走上「狄托主義」的可能性。於是美國調整了外交政策，重新承認中華民國為中國唯一的合法政府，並且開始向台灣提供軍事援助。由蔡斯（William C. Chase）少將領銜的美軍顧問團，於1951年5月1日在台北正式成立。

Photo Credit: 中央日報 @ public domain 美軍駐韓第八軍團司令泰勒上將抵台訪問，自左至右分別為中美重要軍事將領：孫立人、泰勒、彭孟緝、蔡斯

美軍為何不扶持本土勢力？

中華民國在1949年的大潰敗，確實曾經令美國對二戰盟友蔣中正大失所望，畢竟美國的戰略從一開始就是要以大陸為基地圍堵蘇聯。毛澤東的「一邊倒」政策，則進一步確立整個大陸都將落入蘇聯的勢力範圍，如果台灣再跟著淪陷，將意味著不只是台灣海峽，就連巴士海峽與宮古海峽都將成為蘇聯海空軍的後花園。

如果中華民國持續統治台灣，那麼聲稱繼承中華民國的中華人民共和國就有直接出兵佔領台灣的法理基礎。所以為了不讓台灣落入反美勢力手中，美國著名的冷戰設計師喬治・肯楠（George Kenan）一度提出派美軍佔領台灣，並且把島上的外省軍民驅逐回大陸的構想。肯楠這項激進的主張，是來自他向國務院（Policy Planning Staff）秘書戴維斯（John P. Davis）的建議。

戴維斯是早從第二次世界大戰開始，就與他駐華大使館的老搭檔謝偉思（John S. Service）一起鼓吹美國承認延安的親共外交官。所以他這樣的主張到底是為了避免台灣淪入共產黨手中，還是在暗中替中共服務，筆者實在無法判斷。不過如果杜魯門政府採用了他的建議，勢必將形成美軍與國軍兩個二戰盟友直接大打出手的流血局面。

幸運的是，時任國務卿的艾奇遜（Dean Acheson）否決了這項不切實際的建議，不是因為他有多喜歡蔣中正，而是因為台灣實在是沒有可戰之兵。美國之所以能在南韓扶植過去的親日派上台執政，在於日本過去延攬了大量的朝鮮人進入總督府，培養成行政還有軍事人才，進而成為大韓民國成立以後的核心骨幹。

然而日本沒有如栽培朝鮮人般的用心栽培台灣人才，尤其是軍事人才。日本統治朝鮮45年，總共提拔了六名朝鮮人晉升為中將，可軍階最高的台灣人鍾謙順也只當到少佐而已。

更何況以吳振武大尉為代表的許多台籍優秀軍人，都在光復後為中華民國國軍所收編。反對國民黨也反對共產黨的台灣人群體中幾乎沒有軍事人才存在，讓美軍從一開始就排除掉與本土勢力合作的可能性。

Photo Credit: Unknown @ public domain 吳振武任職中華民國海軍時的照片

確立以蔣氏父子為唯一的合作對象

韓戰爆發後，美國確立了避免台灣落入中共手中的外交戰略。可雖然本土勢力沒有合作的價值，但是在台灣島外還有許多反共，而且也可能反蔣的勢力存在，曾經令艾奇遜十分動心。

比如流亡香港的粵軍軍事領袖許崇智與張發奎，還有戡亂戰爭期間擔任國防部第三廳廳長的黃埔軍校第九期畢業生蔡文智等人，都展現出與中央情報局（Central Intelligence Agency）合作的意願。

另外還有流亡到緬甸，由李彌將軍領導的雲南反共救國軍，雖然表面上仍效忠台灣的中華民國政府，可實際上也有在緬甸自立門戶的打算。韓戰爆發以後，中央情報局發動「紙計畫」（Operation Paper），為李彌將軍提供援助，一方面希望他開闢第二戰場，牽制共軍進攻台灣的兵力，二方面則期待他若反攻雲南成功，能成立一個不屬於國民黨，更不屬於共產黨的「第三中國」。

可是任何支援香港或者滇緬第三勢力的計劃，都沒有成功的可能性，首先是兩者都沒有足夠的兵力來完成美方的期待。

香港的第三勢力基本上就跟今天台灣諸多的外省同鄉會一樣，只是一個提供國民黨失意軍人、文人抱怨發牢騷的舞台而已，基本上只有腦袋沒有肌肉。更何況第三勢力內部也存在不同的派系，彼此之間相互牽制，連調景嶺的反共難民都無法團結，何況是反攻大陸？

至於李彌的反共救國軍，雖然取得了一些不錯的戰績，不過他們看在緬甸百姓眼中終究還是外來的入侵者，幾乎無法尋求到主流民意的支持。美國若長久扶持他們下去，只會逼迫緬甸的民族主義者更加投入蘇聯與中共的懷抱，絕對不是一個可行的計劃。繞了一整個大圈之後，無論是中央情報局還是美國國防部都認為，只有台灣的蔣中正是可行的合作對象。

一方面，蔣中正手中有高達60萬的可戰之兵存在，他們雖然不是全世界最精良的部隊，卻是唯一能與美國合作阻擋中共武力犯台的正規部隊，而且當中還有不少人，尤其是胡璉與孫立人將軍的部隊，曾在二戰期間有與美軍並肩作戰的經驗。二來台灣四面環海，比緬甸與香港更能有效防範中共的大規模地面攻勢。

美軍在台灣的歷史（下）：美國對蔣中正的支持是有限度的，以維持兩岸分治現狀為原則

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航