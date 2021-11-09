美軍在台灣的歷史（下）：美國對蔣中正的支持是有限度的，以維持兩岸分治現狀為原則

以維持兩岸分治現狀為原則

試想，如果台灣與中國大陸如南北韓一樣還有一條陸上邊界，或者如南北越一樣有至少三條陸上邊界，筆者認為美國想要固守台灣也會是非常困難的。四面環海的地理位置，加上蔣經國領導的情治機構對匪諜的全面肅清，給台灣的國軍爭取到休生養息，甚至於整軍經武的天賜良機，這是美國不願意放棄中華民國的一大原因。

更重要的是，蔣中正手裡還有蔡文治與李彌手裡都沒有的海空軍，尤其是全亞洲第一精良的戰術空軍存在。從二戰末期開始，就接受美國培訓的中華民國空軍飛行員，只要得到足夠的裝備與訓練，就能確保海峽上空的制空權仍維持在自由世界手中。直到人造衛星升空以前，中華民國空軍的偵察機飛行員也是美國蒐集大陸政軍情報的重要管道。

此外中華民國還能夠以正統中國的身份，協助美國向世界各地「輸出反共」或者「輸出民主」，不要說距離台灣最近的東南亞了，就連拉丁美洲右翼政權都派人到復興崗接受蔣經國的政戰訓練。

蔣經國手下的特工，也會與中央情報局合作，協助南越和泰國等反共國家防治共諜滲透，甚至於對包括劉少奇在內出訪外國的中共領袖實施狙殺，雙方的合作非常之密切。

不過美國對蔣中正的支持，其實也是有限度的，那就是確保兩岸之間不會出現單方面以武力改變現狀的局勢發生。這不是因為美國不想推翻中共，而是在蘇聯取得核子武器的情況下，蔣中正對大陸的任何輕舉妄動都可能掀起第三次世界大戰。所以駐台美軍的目的，除了防止中共武力犯台之外，也是要避免蔣中正對大陸冒進。

所以1954年簽署的《中美共同防禦條約》（Sino-American Mutual Defense Treaty），明確把美軍的協防範圍限定在台灣與澎湖兩座島上，沒有把金門和馬祖包括在內。到了1958年的《中美聯合公報》（GRC-United States Joint Communique），雖然確定了外島的防衛與台灣本島的安全息息相關，但仍要求台北方面放棄憑藉武力反攻大陸的政策。

美援時期接待美軍顧問團之用的台北市大同之家，見證了多年的中美合作歷史。｜Photo Credit: 中央社 鄭景雯

越戰與台灣戰略地位的提升

伴隨著越戰的白熱化，台灣的戰略地位不再只是美國協防的一個東亞戰略要點，而是升級為美軍防治共產主義擴張的一個穩定戰略後方。

美國不只向台灣部署戰術核子武器，還將台灣打造成B-52轟炸機空襲北越的一個戰略支援基地，這也是為什麼公館機場被擴建為清泉崗空軍基地的重要原因。蔣中正把越戰視為反攻大陸的天賜良機，對美軍的進駐更是大力支持。

中央情報局在1965年6月與12月，曾經針對東亞哪個國家最適合部署戰略轟炸機做出評估，結果台灣的安全指數排在日本、泰國甚至於菲律賓等國家的最前面。而且美國方面還認為，台灣之所以安全的原因，是因為蔣氏父子會以鐵腕手段壓制島內的反美勢力。所謂的反美勢力，其實就是只包括統獨兩派在內，所有反對蔣氏父子的本土勢力。

關於這些本土勢力對駐台美軍的看法，筆者會在本文後半段交代，然而從蔣中正本人的立場來看，美國戰略轟炸機進駐台灣是一件能提升全體國人反共士氣的大好消息，就如同抗戰末期B-29以成都為前進基地空襲日本一樣。如果中華民國沒有失去大陸，按照陳納德（Claire L. Chennault）將軍的構想，成都也會是B-36、B-47還有B-52空襲蘇聯的好據點。

最終美國沒有派B-52進駐清泉崗，不過仍派遣第4200空中加油機中隊的5架KC-135空中加油機進駐，為那些轟炸完北越或者南越目標後返航的B-52提供空中加油服務。往來於越南與關島的B-52轟炸機，如果遇到故障或者需要加油的時候，也會在清泉崗基地降落。這應該稱得上是中美斷交以前，美國與中華民國關係最為緊密的時代。

台灣除了部署空中加油機外，還是越戰時代美國最重要的後勤補給基地。位於台南的亞洲航空公司，為美國空軍、海軍以及陸戰隊維修各型F-4幽靈式戰鬥機還有F-105雷長式戰鬥攻擊機的故事，在軍事迷之間早就流傳已久。今天位於南投的陸軍兵工整備發展中心，也是靠在越戰時協助美軍維修保養車輛累積的經驗壯大起來的。

根據筆者訪談過的陸軍兵工整備發展中心老前輩李德勝回憶，越戰時他在台中復興路的戰車基地勤務處服務，靠維修保養美軍車輛練經驗。經過他手維修的美軍車輛，從M41華克猛犬式戰車、M113裝甲運兵車、M35軍用卡車到M151吉普車都有。李德勝前輩證實，維修美軍車輛在提升中華民國陸軍後勤保修的戰力方面確實有非常大的幫助。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國與中華民國斷交時期台灣民眾蛋洗美國代表團

中美斷交後的軍事合作

然而在進入70年代以後，伴隨著中共與蘇聯關係的惡化，早年美國聯合中共抵制蘇聯的戰略總算是有了實現的可能。於是就有了中華民國1971年10月25日被迫「退出」聯合國，還有1972年尼克森（Richard M. Nixon）總統對北京的訪問等不利於台灣的事件發生。

事後美國也因為不願意答應中共方面提出的「斷交、毀約、撤軍」等三大條件，遲遲無法實現與北京的「關係正常化」。

直到美國從越南全面撤軍，還有親美的伊朗巴勒維王朝面臨垮台危機，迫在眉睫的卡特（Jimmy Carter）政府才於1979年1月1日同意了鄧小平的三大條件，與中華民國宣佈斷交，廢除《中美共同防禦條約》，並且從台灣撤離駐台美軍。1979年4月28日，美國派駐在台灣的最後一任協防司令林德（James B. Linder）海軍少將離台返美，為美軍正式駐台的歷史畫下句點。

事實上，在美軍撤離台灣前的1978年，駐台美軍的數量早已降低到2000人的規模不到。這固然是受到美國與中共關係改善的影響，但國軍海空軍戰力從50年代起的大幅度提升也是主要原因之一。台灣領取美援發展經濟的時代其實在1965年就已經結束了，代表中華民國正式朝成為已開發國家的道路邁進一步，美軍的撤離則象徵國軍在自我防衛上具備足夠的能力與決心。

整個80年代，雷根（Ronald Reagan）當局的首要戰略目標是聯合中共對抗蘇聯。雖然有《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的存在，不過為了達到這個目標，美國政府還是願意在向台灣方面提供防禦性武器上與中共妥協，從而有所謂的《八一七公報》（August 17th communiqué）出爐。台灣也因為得不到F-16/J79戰機的原因，只能繼續使用冷戰時的F-104和F-5長達20年以上。

但是美國並沒有因此放棄台灣，而是變相性的提供技術給台灣，鼓勵參謀總長郝柏村研發國產武器。這是為什麼從80年代末到90年代初，空軍有IDF經國號戰鬥機、海軍有成功級巡防艦、陸軍有CM11勇虎式戰車等各項計劃問世的原因。

美國的軍隊雖然離開了台灣，但是退役甚至是現役軍人仍以技術顧問的名義，穿著便服來到台灣指導國防工業的發展。

Photo Credit: 中央社 空軍中尉郭文靜以志願士兵身分入伍，去年完成訓練，為IDF經國號戰機再添一位生力軍；她是國軍首位由士兵轉服二代機的女性飛行員。 （軍聞社提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 108年2月10日

實質軍事合作的恢復

六四「天安門事件」的爆發，還有蘇聯的解體都給美國與台灣重啟實質軍事合作帶來了機會。尤其是1992年，試圖爭取連任的美國總統老布希（George W. H. Bush）宣佈向中華民國出售150架F-16，更是給台灣與美國的軍事合作模式帶來了關鍵性的突破。中華民國空軍的F-16飛行員，終於能如抗戰時代的P-40飛行員一樣重返路克基地。

後面的發展，其實就如筆者在本文開頭所講的一樣，美國與台灣的實質軍事合作關係，隨著中共軍事實力的強化越來越密切。中間雖然也曾受到李登輝總統發表「兩國論」，乃至於陳水扁多次打「法理台獨」擦邊球的影響而有過倒退，但整體美國與中華民國的合作還是朝著實質化和常態化的套路前進，並在馬英九及蔡英文時代迎來高峰。

到了現在，不只是海陸空三軍都有派人前往美軍或者美國的軍事院校接受訓練，現役的美國軍人來台灣培訓國軍，或者指導國軍使用機敏裝備的新聞更是不斷傳出，受到媒體的關注。

比如前陣子蔡英文總統參訪樂山雷達站，就有美方人員的照片經媒體報導後流出。早從馬英九時代末期開始，許多關於美國與台灣軍事訓練的剪影或者照片，也都開始出現在美軍的官方宣傳上。

顯見對於宣揚美軍與國軍方面的軍事合作，就算是站在美軍的角度來看也已經不是什麼見不得光的事情，這一切都是受到中共軍事實力大幅影響，並且越來越展現出片面以武力改變現狀的企圖心所導致的。不過對於蔡英文總統是否應該在接受美國媒體訪問時，如此公開強調美軍有現役人員在台灣一事，筆者個人還是認為有些事情可以做，不可以說。

Photo Credit: 中央社 總統府28日刊登總統蔡英文接受美國CNN專訪全文，針對區域及台海情勢、台美、兩岸關係等議題一一回應，總統表示，台灣的故事是堅韌不屈的奮鬥史，堅定抵禦中國的軍事威脅。 （總統府提供） 中央社記者溫貴香傳真 110年10月28日

從前一陣子拜登（Joe Biden）總統接受《CNN》專訪時，表明會協防台灣之後立即遭到白宮修正，乃至於國防部長邱國正強調美軍來台只是協訓，不是進駐這兩點來看，「戰略模糊」應該還是目前華府和台北雙方的共識。

筆者絕對支持深化美國和中華民國雙方的軍事合作，甚至主張F-35能越快來台灣越好，但是也要注意政治還有兩岸上的平衡，畢竟這些軍事合作的目的還是為了和平。

關於美國駐軍台灣的歷史，筆者先暫時寫到這裡收筆，但還有一個更重要的問題沒有討論，那就是台灣人到底如何看待美軍在台灣的歷史。從蔣中正是引美軍入台第一人的歷史事實來看，其實歷史的真相絕對不是今天這種「台灣人親美，外省人反美」的二分法就能解釋明白的。筆者將在未來繼續探討不分統獨的台灣人，到底是怎麼看待美軍的這個歷史大哉問。

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航