時代力量定調公投立場：反萊豬、顧藻礁、支持公投綁大選、不同意重啟核四

年底12月18日即將迎來重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4大公投案，時代力量今（4）日召開記者會定調四大公投的投票意向，除了「重啟核四」一案時力以安全因素、核廢料處置等因素主張不同意之外，其餘3案時力的立場都同意。

公投綁大選、反萊豬

對於公投綁大選，副秘書長張衞航表示，時代力量認為「公投綁大選」可促進議題討論，並提高投票率。過去公投經驗證明，一旦設置門檻，反方可能會採冷處理，希望透過低投票率，無法達到門檻以達成「不參與等於不贊成」，因此需慎防門檻所造成的「消極杯葛」。

對照其他國家公投制度就會發現，如英國、瑞士、義大利、法國等並未設置通過門檻，也沒有刻意禁止公投綁大選，就是希望鼓勵正反雙方能積極宣傳，增加公共討論。

張衞航表示，2018年公投確實有亂象，但政府該做的是檢討改善選務流程並妥善規劃，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於「綁大選」。因此基於對公投價值的重視，為實踐還權於民、鼓勵國人積極參與公共事務，時力支持公投綁大選。

針對國民黨所提的反萊豬公投，新北黨部副執行長彭盛韶認為，從政府去年宣布開放萊豬進口以來，時力看法始終一致，雖然開放本身涉及對外的經貿關係，然而本質上是食安議題。因此如果政府要開放，就必須落實把關。

彭盛韶指出，首先要釐清，無論是正方反方，都承認萊豬有健康風險的食安問題。如果政府沒認定有健康風險，就不會明令國軍警消的伙食不得使用萊豬，也不會規定營養午餐優先使用台灣豬。然而政府當初承諾的嚴格把關，卻未真正落實。舉例「逐批查驗」，邊境查驗量能嚴重不足，肉品查驗率僅4%，要大量增加人力經費。今年8月，非洲豬瘟肉品成功突破政府宣稱滴水不漏的邊境查驗，出現在新北的市場，不僅危害台灣人也危害台灣豬。

除了查驗外，政府也承諾「明確標示」，但當時卻否決時代力量參考美國及加拿大國內市場萊劑標示的建議，堅持以「產地標示」即可，結果今年5月份，國軍吃到「外包裝說是台灣製，實際原產地是美國」的豬排製品，證明了台灣的產地標示依舊混亂。

彭盛韶也強調，最近政府以台美關係和CPTPP來恐嚇台灣人，時代力量無法認同。英國已於今年1月21日申請加入CPTPP，9月28日也已進行首次入會談判，然而英國並未開放萊豬進口。

彭盛韶提醒，當初國民黨要開放美牛時，也曾說過「阻礙美牛，就是阻礙台美邦誼」來恐嚇台灣人，而當時民進黨對馬英九的強力反擊，他想要提醒民進黨，請以維護國人健康優先。萊豬是否進口，請政府先做好食安把關，讓國人安心後再來談。

同意三接遷移，不同意核四重啟

針對珍愛藻礁公投案，黨主席陳椒華強調，時代力量支持能源轉型政策「非核減媒、提升再生能源占比」的目標，也肯定天然氣發電占比提升、帶動再生能源基礎設備建置與發展、成為台灣能源主力。讓台灣能源自主，更讓產業符合國際生產供應鏈的綠電趨勢，積極參與國際社會2050年淨零碳排之改革行動。

陳椒華認為，目前接收站政策仍須檢討，來自化石燃料的天然氣仍會製造許多碳排放，僅能作為暫時性的發電選項。而第三天然氣接收站的不當選址造成諸多疑慮，暫時性的天然氣發電附屬設施，卻可能永久破壞珍貴的藻礁，讓藻礁生態系中瀕危物種失去庇護所，違背執政黨「自然海岸零損失」與能源轉型環境永續的初衷。

陳椒華認為，政府始終沒進行可行性的完整研究，僅在公投成案後提出「原址外推」來替代原方案。外推方案有建港時程久、投入成本高等問題。除沒完整藻礁「生態系」影響詳細評估，更嚴重的是，即使外推後，觀塘風速強海象不穩，冬季更為嚴重，恐造成天然氣供應不穩，壓縮空汙季燃煤機組降載空間。而且外推方案環差報告連初審都尚未通過，環評委員決議補件再審，工程可行性與環境生態衝擊都未可知。

陳椒華強調，當年藻礁環評在極大的爭議當中過關，是少數有環評委員退席甚至官員辭職明志的案件。在2018年環評通過後，民間團體也多次要求政府有類聽證會的形式，讓雙方就爭點做理性討論，無奈政府始終未開啟溝通。基於守護環境，支持此案公投。

最後針對重啟核四，時力立法院黨團主任賴家倫說明，核四是拼裝車產物，預算一再追加飆高，2014年核四試運轉結束發現設備及組件損壞2124項，另外一二號機設備組件挪用高達1777項。且核四位在斷層帶，直徑80公里海域內有70多座海底火山，還有貢寮疏散道路嚴重不足等問題，再再表示核四安全性有極大問題。

「核四早就應該要被廢止，而不是重啟」，賴家倫說，台灣是全世界唯一把核電廠蓋在首都圈，核一廠與台北市直線距離28公里，核二廠則是22公里，從日本福島核災的疏散範圍是30公里的經驗可知，一旦發生核災，雙北市首當其衝，前總統馬英九說「封存是為了重啟」，這樣的言論只是政治操作，無視國人生命身體財產安全。

賴嘉倫也強調，核廢料問題是不管哪個黨，數十年來都沒有辦法解決的難題，擁核人士說核能乾淨、成本低廉，這是荒謬的言論，如果把使用過的燃料棒處理成本算進去，核能發電絕對是最貴的發電，因此在能負責任的找出核廢料處置方式之前，台灣沒有使用核電的資本，呼籲大家對於重啟核四投下反對票。核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。

將啟動百場宣講：盼民眾理性思考，充分理解再決定

發言人余佳蒨表示，公投有別於選舉動員，不是以幾項同意或不意、幾好幾壞這種去脈絡化、單以結果論的方式呈現。一題一題讓正反意見充分討論，讓公民能夠更理性、審慎地作出決定，不只是正反雙方的義務，也是政黨及政治工作者的責任。

余佳蒨表示，時代力量一直以來鼓勵社會大眾多關心公共事務、積極行使公民權利。公投即將進入倒數時刻，時代力量將自本月啟動，全台百場街頭宣講行動，由全台各地方黨部執行，從市場、商圈、路口到夜市進行宣講，並同步發放「時代力量 齊力愛台」宣傳小物。

秘書長白卿芬也表示，時代力量向來主張不該以簡單的「同意／不同意」來框架公投結果，因此，對外舉辦正反雙方的座談會，以深度訪談搜集黨內意見，並舉行黨內共識會議。將所有資料搜集完成、進行風險評估後，將分析資料送入決策會議內，由決策委員共同辯論、討論後做出時代力量的公投意見。

白卿芬也表示，公投是直接民權，公投的目的與意義，並不僅只於最後所投下的一票，而是在投票前，正反雙方對社會所揭示的資訊，透過公共的討論與對話，讓議題更清楚。1218所有民眾都該走出來投票，展現直接民權，公投不應該被綁架，應該是理性參與理性投票的結果。



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核稿編輯：翁世航