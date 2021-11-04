屏東東港88人莫德納第2劑被錯打為AZ疫苗，醫師評估抗體效價足夠、無須補接種第3劑

屏東縣東港鎮昨（3）日發生COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種烏龍，預約接種默德納疫苗第2劑的民眾被錯打為AZ疫苗，受影響人數估計有88人。該縣衛生局已協助聯絡被錯打疫苗的民眾，負責施打的醫院則暫停疫苗施打業務。

指揮中心同日晚間發布新聞稿，表示依據相關指引以及接種實務原則，民眾不須再補接種疫苗，同時也會提衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會討論，諮詢專家意見。

醫院清點AZ疫苗發現少8瓶，啟動每日關懷持續3週

（中央社）屏東東港鎮3日施打COVID-19疫苗出錯，預約接種莫德納第2劑的人，估計有88人錯打成AZ，負責施打的安泰醫院被處暫停施打疫苗，縣政府派人逐一聯絡錯打的民眾，關心健康。

屏東縣東港鎮3日施打COVID-19疫苗，原本預約施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打成AZ疫苗，估計88人受到影響，屏東縣府該日下午緊急召開記者會，由衛生局長施丞貴、安泰醫院院長黃炳生、屏東縣醫師公會理事長江俊逸說明。

Photo Credit: 中央社 屏東縣東港鎮3日施打COVID-19疫苗，結果部分原本預約施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院疏失錯打AZ疫苗，約88人受影響，縣府同日下午緊急召開記者會說 明。

施丞貴表示，縣長潘孟安指示衛生局協助以最快速度通知被誤打民眾，並啟動後續醫療，負責施打的安泰醫院將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，涉及違反《醫療法》第57條之處，3天內完成行政檢討報告及後續懲處。

施丞貴表示，東港地區第12輪疫苗施打因配合迎王平安祭典舉辦，延至祭典結束後才施打，11月3日為最後一天施打，縣府中午接獲負責施打的安泰醫院通報，清點疫苗發現，AZ疫苗短少8瓶，原應施打莫德納疫苗的長者誤打AZ疫苗，縣府團隊緊急應變處理。

施丞貴表示，除了以最快速度找出錯打疫苗民眾名單，通知名單上的民眾，了解身體狀況，並協助醫療，另外，也成立3支24小時關懷專線，包括縣衛生局08-7380208、東港衛生所08-8325310、以及安泰醫院廖主任等。

再者，潘孟安要求縣衛生局與縣醫師公會商討，協助有需要的民眾做後續醫療，包括有特殊狀況的民眾啟動預防性住院，在家中自行觀察的民眾，則要求院方進行每日關懷，持續3週，共21天。

針對3日開放的第13期預約平台，縣府請中央流行疫情指揮中心關閉安泰醫院的疫苗預約，至於已預約的民眾，則由衛生局一一電話聯繫，協助轉介其他醫療院所。

縣府表示，同一批施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有100人，AZ疫苗短少8瓶，以1瓶可施打11人計算，推估約有88人受到影響，但同一批名單有100人，縣府謹慎起見全部通知，以最負責任的態度通知及處理後續關懷，請民眾不要擔心。

安泰醫院院長黃炳生也對錯打疫苗一事深感抱歉，檢討研判應是流程、領藥出了錯誤，施打過程第一線同仁沒有落實「三讀五對」，才發生這樣疏忽的情形。目前院方已陸續聯繫施打的民眾，如身體上有不適情況，院方立即給予相關醫療關懷，或轉介至其他醫療院所。

屏縣東港鎮11月1日至3日施打69歲至64歲長者莫德納第2劑疫苗，由縣府委託東港安泰醫院執行接種，3日進行最後一天施打作業，有330人預約；但安泰醫院在中午回到醫院清點時，卻發現3日從醫院領出的38瓶疫苗中，並非都是莫德納，其中有8瓶竟是AZ。

數據分析「莫德納＋AZ」抗體效價足，醫師評估不須補接種

（中央社）屏東縣東港鎮3日上午接種COVID-19疫苗作業時，有88人第2劑莫德納誤打成AZ疫苗。指揮中心表示，據疫苗臨床試驗與國際相關指引，不須再補接種疫苗，會再提ACIP委員會討論。

屏東東港鎮3日由安泰醫院施打的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預約接種莫德納疫苗第2劑民眾中有88人錯打成AZ疫苗，屏東縣政府表示，負責施打的安泰醫院被處暫停施打疫苗，目前也逐一聯絡錯打民眾關心健康。

中央流行疫情指揮中心3日晚間發布新聞稿，針對這起COVID-19疫苗合約醫療院所發生疫苗接種異常事件進行說明。指揮中心指出，經屏東縣衛生局初步調查瞭解，該合約醫療院所因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗，執行接種作業時未注意疫苗廠牌。

對此，衛生局與疾病管制署於今天緊急至現場查核了解醫療院所作業流程，並請該院所暫停接種作業。指揮中心表示，不慎接種兩劑不同廠牌疫苗的民眾，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19疫苗接種實務原則，不須再補接種疫苗，會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，第1劑莫德納加上第2劑AZ疫苗的混打組合，抗體保護力足夠，評估無補打第3劑COVID-19疫苗需求。

黃高彬進一步說明，以目前國際接種COVID-19疫苗的數據分析，保護力最好的疫苗是2劑莫德納疫苗，體內抗體效價可達1.4萬，AZ加莫德納疫苗抗體效價可達1.3萬至1.4萬，施打2劑AZ疫苗抗體效價為1400，至於這次屏東出現施打莫德納後接種AZ，抗體效價可達7000。

雖然「莫德納＋AZ」的抗體效價僅有完整接種2劑莫德納疫苗的一半，但黃高彬強調，抗體效價已經足夠，而且第2劑施打AZ疫苗還有一個好處，就是可透過AZ疫苗活化體內T細胞免疫，讓抗體效果持續久一點，且以AZ作為第2劑的副作用也會比莫德納第2劑少，「這樣打沒有壞處。」

另外，指揮中心也表示，民眾接種後，可能出現如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用，目前針對個案已由衛生局持續督導該院所進行追蹤，關懷民眾身體狀況，並提供民眾諮詢窗口。

指揮中心表示，將待完善疫苗接種相關工作人員之各項疫苗接種教育訓練及建立改善及預防措施後，再評估該院所是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），避免接種失誤發生。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航