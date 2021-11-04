黎明幼兒園長林金連投入中二區立委補選：藍綠都在掠奪土地，將替受迫遷人民發聲

台中市第二選區立委補選一役，藍綠對決態勢儼然成形，民進黨將徵召前立委林靜儀參戰，國民黨則可望徵召顏寬恆，黎明幼兒園長林金連也於今（4）日宣布投入立委補選，強調要打破藍綠，替受迫害的基層人民發聲。前來聲援支持的政大教授徐世榮則表示，公民團體徵召「真正愛台灣」的林金連參選，進入立法院後將著手進行土地徵收的相關法令改革。

聲援烏日土地徵收案遭逮捕，批「黑道控制」

林金連表示今年4月曾聲援烏日農田被強制徵收的老農，他控訴，自己當時只是對警察嗆說，「你們有冬瓜（此指綽號冬瓜標的顏清標）可以靠才如此囂張！」隨即遭警粗暴逮捕，林金連也表示，當時他們逮捕後被霸凌，被送到醫院扣在病床上，之後更被警察控告妨礙工務、妨礙名譽，他們批評，烏日警分局遭黑道控制，是無政府狀態的情況。

林金連也表示，看到烏日的強制徵收，看到那些老農民每天流淚，被逼到發瘋、憂鬱症，他們很痛心。他也感嘆，台中黑道勢力之大，唯一能改變現況的就是投入此次補選，來改變被綁架的金權政治，即便很多好友力勸不要選，他感嘆說「參選吃子彈、不選吃官司」，自己抱著必死的決心，拿生命作為賭注來投入選戰，「翻轉台灣，就從烏日海線做起。」

而對於民進黨推派的人選林靜儀，林金連也表示，林靜儀之前在擔任民進黨不分區立委時，參與《勞基法》修法，當時的態度就是挺財團，「假如她補選上，又怎會照顧人民利益？」林金連說，選民應該丟棄兩黨所推出的「爛蘋果」，起碼台灣還有個像他一樣的「道地芭樂」可以選擇。

最後林金連指出，選舉不能只被政黨操弄，而是要選出真心為人民做事之人，此次參選也是要修補長期以來政黨立場不同所帶來的裂痕，期待能夠過補選來翻轉台灣，不讓政治被政客及黑道勢力操弄，也期盼投入選舉自己能夠平安。

長期關注全台各地土地徵收、反迫遷運動的政大教授徐世榮也表示，當藍綠徵召候選人參加中二區補選，公民團體也要站出來，徵召自己的候選人；也就是公開徵召林金連園長出來參加立委補選，這是經過長時間的溝通和說服，林金連園長本身也受到自辦勢力重劃掠奪，還是願意挺身而出，而且不只幫助台中烏日區段徵收受害者，更是全台跑透透 ，北到社子島，南到高雄鳳山，讓大家非常敬佩。

徐世榮也痛批，國民兩黨都是掠奪、剝削的政黨，都在全台各地進行土地投機炒作，並沒有跟底層的民眾站在一起，林金連代表的是人民，是基本人權，絕對不會對藍綠兩黨屈服、妥協。他也強調，「林金連才是真正愛台灣的人」。

多年參與反迫遷運動，進立法院要修法

林金連是黎明幼兒園長、台灣土地正義行動聯盟常務理事；最為人知的就是為了保留黎明自辦重劃案中的「黎明幼兒園」長達10多年的抗爭行動。

林金連與父親林興隆於1976年共同創辦黎明幼兒園，前身是祖父林泉創立的「靜修書房」，乃日據時代的私塾。1977年黎明幼兒園經合法立案為幼教機構，擁有幼教碩士的林金連擔任園長，幼兒園最高曾有1000多位學生。2001年，林金連繼承幼兒園以及2500萬元債務。土地全在林金連名下，但是代書漏掉地上建物的「保存登記」，導致建物變成7個兄弟姊妹共有，也沒登記為合法建物。

因政府資金有限，獎勵民間自辦，只要地主50%比例以上同意，就可強制進行重劃；位在台中南屯區的黎明重劃區為全台自辦重劃史上面積最大的都市計畫案，面積高達186公頃，涉及2600個地主，2006年成立、2009年長億集團主導成立重劃會，牽涉利益總開發金額逾75億。從胡志強擔任市長時期開始屢有爭議。



而位於重劃區的黎明幼兒園也因此面臨拆除命運，林金連因不同意納入重劃，遭黑道恐嚇和開始漫長的法律訴訟。原本一、二審勝訴，到2016年地方法院更二審時判決幼兒園敗訴，開始面臨拆除，在支持土地正義社會團體的聲援下，幼兒園一度緩拆，然而三審敗訴後，黎明幼兒園緩拆期限於2020年7月20日到期。

林金連為了抗議，曾在蔡英文總統官邸樓下靜坐、衝撞時任台中市長林佳龍的座車、在總統府前自殘等，並曾數度在抗中過程中情緒不穩、失蹤，為了籌措相關保證金等，面臨破產等各種壓力。除了自己的案子，林金連也到處聲援、支持其他地方的重劃區拆遷案，一直參與抗爭運動。

在2020年，林金連曾參選台中市第四選舉區立委選舉，當時僅拿到1061票。徐世榮今天表示，如果林金連進入立法院，一定要修改《土地徵收條例》，廢除讓許多人受苦的區段徵收；也要廢除不公義的《自辦市地重劃辦法》，更要修改《平均地權條例》，而這些源頭的《都市計畫法》更要大大翻修，一定要把人民充分參與納入，要求都市計畫一定要舉辦聽證會。

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核稿編輯：翁世航