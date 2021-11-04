2021/11/04,
政治

行政院宣布基本工資調漲配套：受疫情衝擊較深店家，全職員工每人補貼1000元、兼職補貼560元

行政院宣布基本工資調漲配套：受疫情衝擊較深店家，全職員工每人補貼1000元、兼職補貼560元
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

經濟部原方案擬以今年11、12月營業額較去年同期衰退15%以上為標準，但多數業者認為發放五倍券後年底業績大好、難符合標準，希望改以9、10月作為比較基準。

行政院會今（4）日通過基本工資調漲配套方案，將自明（111）年1月起，針對實際受疫情衝擊較深的店家，以定額補貼方式，補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本。針對符合條件者，全職員工每人補貼1,000元；部分工時的員工每人補貼560元，為期半年。

產業及衰退幅度資格認定放寬

勞動部10月8日召開基本工資審議委員會，決議基本工資從現行月薪2萬4000元調漲至2萬5250元，調升1250元；時薪由160元調至168元，調升8元，調漲幅度約5.21%。

當時有不少內需產業如餐飲業、旅宿業、服務業等業者對此叫苦連天；行政院長蘇貞昌表示，鑑於國內部分內需產業及服務業過去確實受疫情衝擊較深，若調漲勞工基本工資，恐造成這些產業負擔，而此舉有違政府當初的美意，因此，他早在今年10月基本工資審議委員會召開前，就交代經濟部及勞動部，除了要為勞工爭取權益，也應完善建立相關配套措施。

經濟部原方案擬以今年11、12月營業額較去年同期衰退15%以上為標準，但多數業者認為發放五倍券後年底業績大好、難符合標準，希望改以9、10月作為比較基準。後來最終拍板的產業及衰退幅度略為放寬，為今年9、10月營業額較去年同期衰退15%以上為標準，較之前傳出的3成放寬不少。

補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

蘇貞昌表示，經濟部今日報告的內容，已與原先提出的構想略為不同，這是因為在方案推出前，該部已先與業者溝通，並聽取意見進行修正，這樣的態度是對的、方法是好的，希望讓受惠的業者愈多愈好，且盡量不增加業者負擔；若不慎造成負擔，政府也會盡量給予照顧，顯見政府政策並非一成不變。

蘇貞昌強調，此次提出的方案參酌產業意見，針對實際受疫情衝擊較深的店家，補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本。後續請經濟部、勞動部及相關部會務實推動，以真正幫助需要幫助的對象。

補貼怎麼申請？

補貼期間為2022年1月至6月，申請期間則為2022年1月至3月31日，補貼審核為一次性，補貼款每2個月撥付一次。在補貼額度方面，與之前公布不變，月薪族目前薪資在2.4萬到2萬5250元以內者，調漲後每人補貼1000元；時薪族則以每月70小時估計，每人補貼560元。整體經費估計在35到40億之間，將由就業安定基金支應。

以2021年9月及10月總營收較2020年9月及10月總營收減少20%之事業為補貼對象；若為2020年9月以後成立之事業，則以2021年9月及10月總營收較成立後之2個月完整報表總營收減少20%認定。實際受理申請日期，經濟部將擇期公告。

經濟部薪資補貼
Photo Credit:行政院提供

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核稿編輯：翁世航


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