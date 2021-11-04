本土新增1例，14.2萬劑AZ疫苗抵台、加開第1劑預約，本月中下旬專案開放移工入境

本土＋0止步，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，國內新增1例本土及1例境外移入個案，另外今日有14.2萬劑AZ疫苗抵台，指揮中心將針對AZ第1劑加開，10月26日前登記、18-49歲的民眾，今日下午4點能上網預約，預估有27.6萬人符合資格。

今日新增的1例本土個案（案16539），為本國籍30多歲男性，10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，於今日確診（Ct值34），相關接觸者還在匡列當中。

指揮中心補充，該個案是雙北居民，推估5 - 7月雙北本土疫情高峰期有感染，8月底有接種1劑AZ疫苗。根據目前資料顯示，發燒是因其他病因、與COVID-19無關，可能是舊案，仍須接受隔離。

另外今日新增1例義大利境外移入個案（案16540），該個案在8月底和9月底有接種2劑的莫德納疫苗，屬於突破性感染。

指揮中心說明，該境外移入個案為本國籍20多歲男性， 5月至美國工作，10月25日因公前往義大利，11月2日自義大利返台，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診（Ct值34.6）；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

14.2萬劑AZ疫苗抵台，指揮中心加開接種對象、下午4時開放預約

今日有14.2萬劑AZ疫苗抵台，這是我國收到的第12批COVID-19疫苗，效期至明年2月28日。待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種。

另外疫苗接種13輪於今日結束預約，指揮中心說明，預約狀況AZ和BNT各5成，將針對AZ第1劑加開，10月26日前登記、18-49歲的民眾，今日下午4點能上網預約，預估有27.6萬人符合資格。至於BNT量能已經全開、將不會再加開。

台中目前多了4萬多劑莫德納還沒打完，指揮中心表示疫苗有剩下可以年齡層下開，或者滿10週的都可以依序施打。台中市政府也在2日決議，將多開放4天，讓已經施打第1劑滿10週的民眾，不管是不是台中人，都可以預約來施打。

截至目前為止，國內累計接種2487萬0150劑，包含AZ接種1225萬0440劑，莫德納接種603萬6462劑，BNT接種519萬5493劑，高端接種138萬7755劑；整體疫苗接種人口涵蓋率達到73.47%，劑次人口比為每百人106.14劑。

至於台灣何時能解封？指揮中心表示，年底之前達到第2劑6成以上，會再討論如何讓商務旅客入境、減少檢疫措施，不過像新加坡疫苗覆蓋率有8成，解封後每日仍有3000-4000新增病例，國內未來若達8成覆蓋率是否解封，將是另外一個議題。指揮中心強調，解封之外還要有配套措施，像是配戴口罩、保持社交距離，估計都還會持續措施。

根據指揮中心統計，昨日新增128例接種疫苗後不良事件通報，其中51件非嚴重、67件嚴重，另新增10例死亡。新增10例接種疫苗後死亡個案，分別為6例AZ、3例莫德納與1例BNT，年紀最輕為47歲，在接種BNT疫苗8日後過世。

屏東88人莫德納誤打AZ，情況如何？

屏東縣東港鎮昨（3）日發生COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種烏龍，預約接種默德納疫苗第2劑的民眾被錯打為AZ疫苗，受影響人數估計有88人。

這幾名民眾目前情況如何，指揮中心發言人莊人祥表示，自昨日到今日為止，一共有8位民眾急診就醫，已有5人返家休息，另2人留院觀察、1人住院，症狀都是頭暈、發燒、全身痠痛，還在密切觀察中。

指揮中心表示，此烏龍事件是因合約醫院拿到混有AZ的疫苗，醫護人員接種過程沒有發現，目前已經暫停這家醫院的接種作業，等教育訓練改善後才會繼續提供疫苗。至於是否懲處相關人員，莊人祥表示此是衛生局的權責，將請衛生局上報再進行討論。

莊人祥表示，針對不慎接種2劑不同廠牌疫苗之民眾，依據專家小組之前對疫苗接種原則，不同廠牌的COVID-19疫苗原則上不建議交替使用，如果不小心使用2劑不同廠牌，「不建議進行補接種」，這次發生錯誤，會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。

國內混打計畫進入期中階段

長庚醫院啟動第3劑混打計畫，擬收案400名接種2劑AZ疫苗高接觸風險人員，將分成第3劑接種高端、BNT、莫德納以及半量莫德納，各收案100人，共計400人，力拚初步結果能在明年3、4月前出爐。

醫療應變組組長羅一鈞表示，此計畫還在收案階段，臨床試驗如果有具體成果會再對外分享，還需要針對研究成果，才能決定國內有沒有需要接種第3劑的必要。

國內目前的混打計畫都還是在期中研究階段，如台大混打試驗，分為AZ＋AZ、AZ＋莫德納、莫德納＋莫德納，後來發現AZ混打結果效價和兩劑莫德納差不多，且延後到8週打第2劑效果可能比4週內就打效果好一點，但副作用也比較嚴重一點，但該試驗還沒有全程追蹤完畢。

月底前專案引進移工，指揮中心將提供1700間空房

隨著國內疫情趨緩，勞動部長許銘春指示，會盡快在本月中、下旬開放移工入境，指揮中心表示，目前提供1700間空房給勞動部使用，現在到12月15日屬於第一階段移工入境，不過12月14日至明年2月14日由於碰到春節返鄉，期間會縮減移工入境，春節期間集中檢疫所3500間給國人使用，2月15日後會有比較多量能配合釋出，不只是集中檢疫所，防疫旅館、防疫宿舍都會比較多。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航