衣索比亞內戰宣布進入緊急狀態，總理阿邁德曾獲諾貝爾和平獎，如今飽受國際施壓停火

文：吳宗宜

政府軍敗退於衣索比亞內戰敗退，首都拉警報

非洲人口第二多的國家、長年被西方國家視為穩定盟友的衣索比亞，自去（2020）年11月爆發內戰以來，武裝衝突持續延燒。2018年上任的衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed），稱曾統治衣索比亞近30年的提格雷人民解放陣線（TPLF）為叛亂組織，並於2020年底派出軍隊全面鎮壓，使衣索比亞陷入內戰。

近一年來，內戰已導致數千平民喪生、約40萬衣索比亞人陷入飢荒，並迫使超過250萬人逃離家園。戰事主要發生在衣索比亞北部、TPLF的老巢、鄰接厄利垂亞的提格雷（Tigray）地區。

戰事之初，TPLF被政府軍打得節節敗退，但卻在今（2021）年7月重新奪回該地區的大部分土地，並持續往南、首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的方向進攻。10月30日，TPLF宣布已占領了衣國德西（Dessie）及康波查（Kombolcha）兩座戰略要衝的城市，並將繼續向距離首都只有325公里的凱米斯（Kemise）推進。

由於該地的聯外通訊已被中斷，無法證實TPLF聲稱佔領這些城市是否屬實，衣索比亞政府強烈否認此事，並聲稱這是TPLF的宣傳。

衣索比亞總理阿邁德呼籲人民拿起武器自衛、對抗叛軍：「我們將全力擊退他們，我們面對很多挑戰……但我可以肯定地告訴你，毫無疑問，我們將取得全面勝利。為衣索比亞而死是我們所有人的責任，我們的人民應該……使用他們擁有的任何武器和資源來捍衛、擊退和埋葬恐怖分子TPLF。」

阿迪斯阿貝巴市政府聲明說：「所有政府機構必須暫停活動，並將預算和所有資源用於國家生存……各級官員應動員並領導民眾正面迎戰。」並宣布晚上8點實行宵禁，敦促市民提供私家車來支持這場戰爭。

衣索比亞司法部長蒂莫修斯（Gedion Timothewos）也在11月2日宣布全國進入為期6個月的緊急狀態。

蒂莫修斯在記者會中表示：「我們國家的生存、主權和統一正面臨嚴重威脅，我們無法透過一般的執法體系來應對，任何違反緊急狀態的人都將面臨3到10年有期徒刑，罪名是『向恐怖組織提供財務、物質或道義支持。』」

阿迪斯阿貝巴市政府指出：「民眾應該去登記他們擁有的武器，在社區組成自衛隊，擁有武器但不能參與防衛行動的人，可以將武器交給政府或親朋好友。」

衣索比亞當地媒體Fana TV指出，除了首都呼籲人民擁槍自衛之外，國內10州中也有4州也呼籲人民動員對抗叛軍。

TPLF在衣索比亞的特殊地位

數日前，阿迪斯阿貝巴市政府通訊服務處更是在推特上控訴TPLF暴行：「恐怖組織TPLF已經在其滲透的康波查殺害了100多名當地青年。」

TPLF則否認該指控，該組織發言人芮達（Getachew Reda）告訴路透社：「我們不必殺死年輕人，該城市沒有抵抗。」

自1991年發動政變執政以來，TPLF一直主導著衣索比亞的經濟、政治和安全等各領域，根據衣索比亞反政府組織Ginbot 7在2017年的報告，該國國防部49名高級軍事將領中，有34人（約70％）是TPLF任命的提格雷人，提格雷人和他們所組織的TPLF的佔據了衣索比亞軍方的高層，在軍隊的中下階層亦然。

在預算分配上，衣索比亞每年分配給提格雷地區的人均預算，比該國最大地區奧羅米亞（Oromia）高出70％以上。儘管如此，提格雷地區的窮人並未從中受益，巨額資金都流向了TPLF高層擁有的企業，此外，提格雷從採礦到營造等的主要經濟事業，都由TPLF相關的企業主導。

然而，隨著2018年改革派新政府掌權、隨之上任的衣索比亞總理阿邁德開始大刀闊斧進行改革，與TPLF衝突不斷。

阿邁德因為積極修補與鄰國厄利垂亞的關係，在2019年榮獲諾貝爾和平獎。兩國曾因邊界問題在1998年至2000年間發生戰爭，戰爭結束後多年持續針鋒相對，直到2018年4月阿邁德擔任衣索比亞總理，於同年7月在厄利垂亞首都阿斯馬拉（Asmara）簽署恢復雙邊關係的協議。

阿邁德此舉贏得西方國家的好感和支持，但TPLF卻指責阿邁德為集中權力，以犧牲衣索比亞國家利益為代價，阿邁德則否認該指控。

先前阿邁德曾指稱TPLF為恐怖主義組織，使用大麻、癌症和疾病等尖銳詞彙抨擊該組織：「我們面臨的敵人是衣索比亞的癌症，TPLF可能是衣索比亞歷史上第一個，也是唯一一個試圖瓦解衣索比亞的組織。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

近日TPLF的攻勢勢如破竹，軍隊即將進逼首都阿迪斯阿貝巴。路透社報導，TPLF發言人格塔丘（Getachew Reda）強硬宣示，如果成功推翻阿邁德政府，他們將建立臨時政府：「我們將舉行全國對話，但不會邀請阿邁德和他的部長們參加，他們將在法庭上度過。」

衣索比亞司法部長蒂莫修斯在接受BBC採訪時表示：「TPLF的目標要嘛是重新確立在國內的霸權，要嘛是裂解衣索比亞。」

美國拜登（Joe Biden）政府指責衣索比亞嚴重侵犯了人權，並表示計劃將該國從《非洲增長與機會法案》（AGOA）貿易協定中移除，該協定使衣索比亞輸美商品享有免稅待遇。

路透社報導，美國國務卿林肯（Antony Blinken）也表示對TPLF勢如破竹的攻勢感到震驚，呼籲雙方停火：「持續的內戰延長了衣索比亞北部可怕的人道主義危機，各方必須停止軍事行動並無條件的開始停火談判。」

德國之聲報導，美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）也呼籲雙方無條件開始停火談判。

CNN報導，美國資深外交官、現任美國非洲之角特使費特曼（Jeffrey Feltman）表示，美國對衣索比亞北部不斷惡化的人道主義局勢感到震驚，並敦促各方想辦法緩和局勢，並讓外界援助進到當地。「美國看到了人民飢荒的跡象，主因則是政府的限制措施阻止了人道主義援助抵達人們手中。」阿邁德政府則否認阻止外界糧食援助一事。

雙方暴行不斷，國際施壓停火

自2020年11月衣索比亞爆發內戰以來，各方軍隊在戰火中均曾犯下嚴重侵犯人權的殘忍行逕，包括屠殺無辜平民、洗劫村莊，其中更有幾百位受害女性，控訴遭武裝分子大規模性侵和虐殺，此皆使該國爆發難民潮，曾獲得諾貝爾和平獎的總理阿邁德卻不為所動，否認所有指控。此外，在相當混亂的局勢下，人道救援組織也難以進入該國。

衣索比亞政府軍和提格雷軍的暴行更令國際社會群起撻伐。金融時報報導，一位逃至格雷地區森林裡的19歲女學生，控訴連續5天都被士兵強暴：「他們都在笑，他們享受我的痛苦，他們不認為我是一個人。每次我試圖阻止他們時，他們都會告訴我閉嘴、閉嘴、閉嘴，然後打我。」

一位匿名的19歲少女哭著說，「我現在只是提格雷人，不是衣索比亞人，如果我們是衣索比亞人，政府不會讓我們被士兵強暴。」

一名16歲的女孩表示曾被一名衣索比亞士兵多次強暴：「他對我這樣做是因為他討厭提格雷人，他們的目的是摧毀我們。」

醫生、護士、人道援助人員，甚至政府臨時雇員皆證實，衣索比亞政府軍對提格雷人頻頻犯下性暴力罪刑。

聯合國在3月下旬表示，此類案件在武裝衝突發生的區域頻繁出現，至少已發生516起案件，同時警告這可能只是冰山一角。

世界社會主義網站（The World Socialist Web Site）報導，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）指出：「針對平民的暴力，尤其是性暴力，似乎是這場衝突的一個特點。」

在國際社會、多個人權組織不斷施壓下，美國政府已派遣官員協調雙方停火、歐盟也施壓衣索比亞政府若持續危害人權，將不發放原本將援助該國的9000萬歐元，在多方壓力之下，衣索比亞總理阿邁德才終於讓步，於3月首次公開承認這些指控。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航