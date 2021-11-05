身心障礙者與長照服務對象購買輔具有補助，申請QA一次看

政府為了幫助有需求的民眾取得合適且經濟負擔小的輔具，目前經有訂定針對身心障礙者的法規與長照2.0的輔具及居家無障礙環境改善服務。

根據108年衛生福利部的統計比較108年與107年縣（市）輔具資源中心提供的各項輔具服務成果，包含有為身心障礙者提供諮詢（增加率為18.25%）；協助申請輔具補助（增加率為30.31%）；輔具評估（增加率為 38.87%），表示許多民眾有實際的需求，但也代表很多民眾還不知道自身的權益，就讓小編整理相關規定幫助大家一次弄懂吧！

輔具補助有幾種？

目前政府已經明訂的輔具補助辦法有兩種，一種是《身心障礙者輔具費用補助辦法》適用於身心障礙者；另一種則是《長期照顧給付及支付基準》中訂定的輔具服務及居家無障礙環境改善服務（EF碼）補助項目，適用於符合長照2.0相關規範的銀髮族。

身心障礙輔具補助說明

目前政府已經有頒布《身心障礙者輔具費用補助辦法》明確規定身心障礙者申請輔具費用補助的流程、方式與相關規範；《身心障礙者輔具費用補助基準表》中詳列各項輔具費用補助項目的補助對象、專業評估人員與相關評估規定、規格或功能規範、最高補助金額、最低使用年限與其他規定，小編整理重點如下:

（一）那些人符合補助資格（由於各縣市規定不同，以台北市為例）

設籍臺北市，且最近1年居住國內達183日，並領有本市核（換、補）發或註記之身心障礙手冊或證明者。

申請補助項目未獲政府其他醫療補助、社會保險給付或其他相同性質（輔具器具）補助者。

曾申請輔具補助者，須已超過輔助器具之補助年限。

其他：詳見內政部 頒訂之「身心障礙者輔具費用補助辦法」、「身心障礙者輔具費用補助基準表」及其他相關規定。

各縣市身心障礙者輔具補助規定：

（二）輔具補助基準

每人每2年以申請4項輔具補助為限（合併醫療輔具補助項次計算）。

低收入戶：最高補助金額之全額。

中低收入戶：最高補助金額之百分之七十五。

非低收入戶及非中低收入戶：最高補助金額之百分之五十。

※ 目前補助共計172項輔助器具，並就輔助器具項目、補助最高額度、最低使用年限及補助對象核實補助。

（三）補助流程：先核定，後購買

有需求的身心障礙者可至戶籍所在地區公所社會課或戶籍所在地輔具資源中心辦理申請及評估作業。全國各縣市輔具服務單位資訊： 輔具資源入口網 – 國內輔具服務單位。

（四）需要準備的資料

分成兩部分，申請補助資格與核銷費用，兩部分所需要準備的文件有所差異，詳列如下：

長照2.0失能者輔具補助

政府自2017年1月起實施長照2.0，並於2017年12月公告《長期照顧給付及支付基準》，於2018年1月起實施。其中包含了輔具服務及居家無障礙環境改善服務（EF碼）的補助項目，希望藉由使用適當的輔具，使長照需要者減緩身體退化維持日常活動，並經由居家無障礙環境改善服務提供需求者更為安全及適宜居住的居家環境。

（一）哪些人符合補助資格：依據長期照顧給付及支付基準

長照服務請領資格應為長照需要等級第 2 級（含）以上者，且符合下列情形之一。

65歲以上老人。 領有身心障礙證明（手冊）者。 55-64歲原住民。 50歲以上失智症者。

（二）補助基準

核定給付起每3年新臺幣4萬元整

低收入戶：列冊低收入戶列冊中低收入戶符合領取中低收入老人生活津貼發給辦法第六條第一項第一款津貼者，補助金額為給付上限。

中低收入戶：符合領取中低收入老人生活津貼發給辦法第六條第一項第二款津貼者身心障礙者生活補助資格者，補助給付上限的百分之九十，申請者部分負擔百分之十。

一般戶：前兩者以外者，補助給付上限的百分之七十，申請者部分負擔百分之三十。

（三）補助流程

流程可能因為各縣市政府為了便民，而有所調整，像是新北市政府就有推出輔具超音速的服務，可以節省民眾等待公文通知與核銷的時間。

（四）核銷需要準備資料

申請書 領據（提供帳戶非本人者，須加填領據切結書） 輔具評估報告書影本 發票或收據正本：輔具評估報告書開立後3個月內完成購置及租賃服務 租賃契約影本，若為爬梯機單趟租賃，則須附爬梯機專人服務紀錄表 居家無障礙環境改善，需檢附自宅證明及完工後照片（扶手需加填公分數、隔間需加註大小）

（1）自宅：房屋所有權狀影本、建物謄本影本或房屋稅單影本擇一

（2）租屋：屋主改善同意書及租賃契約影本

（3）公有房舍：主管機關開立同意書

（4）申請修繕之住屋為未保存登記者，以民國83年12月31日前已存在者為限（可證明文件：房屋所有稅捐證明或繳納水費證明等）

常見QA

Q1：若是同時具有身心障礙者補助身份以及長照2.0補助身份，可以同時領嗎？

答：根據社家署公告說明，若是長照需要者同時領有身心障礙證明（手冊）者一樣可以申請身心障礙者輔具費用補助，但輔具使用年限未達最低使用年限之相同項目不得重複申請。

Q2：長照補助的3年四萬是怎麼計算的呢？

答：舉例來說，長照給付項目EH01居家用照顧床的購買給付額度是8000元，因此若是王奶奶是符合補助資格的一般戶，他需要負擔30%自付額2400元，王奶奶的剩餘可用補助額度32000元。

Q3：若是購買的輔具超過補助的額度，錢該怎麼計算？

答：根據目前相關辦法規定，超過最高補助額度的部分必須自行負擔，舉例來說，有一個輔具售價是12000元，但補助額度最高到8000元，中間差額4000元須由民眾自行承擔。

Q4：是否可以先購買輔具後，再申請補助？

答：很多輔具廠商都會跟民眾說可以先購買，後續再向政府申請補助就好，關於這點要特別留意，目前不管是身心障礙者或是長照2.0的符合條件者，再請領輔具補助前，都必須先經過專業人員的評估，確認是否符合資格以後，才有機會可以申請補助，並且補助可申請的時限，通常是規定自補助資格核定公文發佈日期後的購買發票或收據，才可以請領相關費用，因此建議有任何疑問，可以先打電話去各縣市的社會局確認清楚，以免買了輔具以後，卻無法請領任何補助。

Q5：輔具補助的社會局核定公文，有限期限是多久呢？準備好應備文件以後，要送去哪邊？

取得輔具補助的社會局核定公文後，需在核定日期的六個月內完成輔具購買，並備妥應備文件送至區公所社會科辦理請款，或是郵寄掛號至各縣市輔具中心辦理。目前各縣市政府都有致力於減輕民眾申請補助的奔波勞苦，像是新北市的輔具超音速服務，只要民眾於效期內持核定文件至特約廠商購買，直接給特約廠商差額，補助完全免自辦，特約廠商幫你辦，非常省時又方便喔！

Q6：除了購買輔具以外，是否能夠用租賃方式，減輕負擔？

是可以的喔！而且目前《長期照顧給付及支付基準》也有訂部分的輔具項目，政府會提供租賃費用的補助，並且若是向政府的輔具中心辦理租賃輔具，品質好，租金便宜，後續又有提供維修服務，非常值得推薦喔！以下提供各縣市輔具中心的連絡資訊。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航