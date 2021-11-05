五角大廈報告：中國核彈數量2030年可達1000枚，2027年逼台灣依其條件談判

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、法新社）

在週三（11月3日）公布的中國軍力報告中，美國國防部修訂了過去對中國核武庫的估計。修訂後的中國核彈頭數量是一年前預想的兩倍多。五角大廈在報告中稱，中國正在擴大其核武庫中的核彈頭數量，其速度遠遠超過美國國防部一年前的預測。

報告發現，中國已經擴大並加快了其軍事武器庫的升級速度。五角大廈在報告中稱，它認為中國到2030年可以將其核武庫中的核彈頭數量增加到1000枚，但報告中並無披露中國目前擁有的數量。一年前，美國國防部曾預測中國擁有約200枚核彈頭，到2030年這一核武庫的規模可能會增加一倍。

中國是否擁有核三位一體？

美國國防部還認為，中國可能已擁有被稱為核三位一體的運載系統機制，用於從空中、陸地和海上發射核彈，美國和俄羅斯已經擁有這項技術長達幾十年了。

不過，華盛頓評估認為，中國不太可能對美國這樣的核武大國發動無端的核子大戰。相反，國防部認為，中國正在建立其能力，以建立可信的威懾力，並以可信的核毀滅威脅來嚇唬其對手。

該報告也指出，中國開始建造至少三個新的導彈場，這些導彈場可以累計包含數百個地下發射井，可以發射洲際彈道導彈（ICBM）。美國國防部也提到了，中國眾所周知的DF-17中程彈道導彈的測試，該導彈具有高超音速滑翔器，可以躲避美國的導彈防禦技術。

該報告是基於美國國防部到2020年所收集的訊息，沒有提到上個月參謀長聯席會議主席麥利將軍（Mark Milley），對中國今年夏天進行的高超音速武器試驗表示的擔憂。

在週三報告發布前不久，麥利在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上說，中國的高超音速導彈試驗和其他進展證實了國際社會所面臨的危險。他說：「我們正在目睹全球和地緣戰略力量的最大轉變之一。」

此外，麥利也表示，中國不太可能在未來幾年內嘗試透過軍事奪取台灣，即使其軍隊正在發展能夠強行奪回台灣的能力。他說：「根據我對中國的分析，我認為在不久的將來，也就是未來6個月，12個月，也許24個月，不太可能出現這樣的機會。儘管如此，中國正在明確地建立其能力，如果他們選擇在未來的某個時候向國家領導人提供這些選擇。但在不久的將來？可能不會。但任何事情都可能發生。」

中國恐在2027年逼台灣依其條件談判

拜登（Joe Biden）政府目前正在對美國的核政策進行全面審查，目前其政府還沒有透露對中國的擔憂會如何影響美國的核政策，儘管預計拜登政府會對美國、英國和澳大利亞的協議推出進一步的計劃。

美國國防部指出，隨著中國努力增強其在所有領域，即空中、陸地、海上、太空和網路空間的力量，核問題遠不是解放軍熱衷於測試美國的唯一領域。

國防部擔心，中國希望發展的海外基地有一天會「干擾」美國的軍事行動，甚至可能支持針對美國的軍事行動。中國國家主席習近平曾表示，到2049年，中國將成為一個全球軍事大國。

該報告也指出了美國對台灣的擔憂。美國國防部的國防規劃人員認為，如果中國努力奪回台灣，可能會出現幾種情況，如對台灣的聯合封鎖行動、兩棲入侵、空中和導彈襲擊、網路攻擊，以及可能奪取離岸領土。

該報告指出，中國在2020年對台灣在外交、政治與軍事上的施壓加劇，中國解放軍在台海周圍進行類似島嶼侵佔的演習，並多次派遣軍機侵擾台灣的防空識別區，使海峽兩岸的緊張程度升高。

報告引述中國媒體的報導，稱中國持續推動軍事現代化，目標可能在2027年，具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣依照北京的條件進行談判。

美國國防部強調，中國從未放棄武力犯台，解放軍也持續強化能力來讓他們有一系列脅迫台灣的選項，包含在進行空中與海上封鎖時，切斷台灣的進口，同時啟動大規模的導彈襲擊，並奪取台灣外島；中國軍方也可能透過攻擊島上基礎設施，對民眾施加恐懼。

美國國防部也指出，中國持續推動的軍事現代化正擴大與台灣的軍力差距，而為了因應中國不斷提升的軍力，台灣也在努力開發新概念與不對稱戰力，當中包含了建立戰爭儲備力量、發展國防工業、提高聯合行動與危機應對的能力。

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