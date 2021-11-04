鼎新電腦X91APP 共創新零售整合路徑 實現品牌總部價值

要搶占疫情後新消費常態商機，企業需要掌握「人」的隨心所欲，但要如何打破線上線下分野，以「隨新所遇」達成OMO (Online Merge Offline）讓品牌進行全面融合線上與線下通路？

從消費者到成為會員，是實現品牌黏著性的第一步，以往成為會員，是透過線下活動轉線上，但是線上線下的資料分散，即便消費者已經成為會員，仍難以串聯會員全渠道體驗，或無法融合全渠道資料做好精準行銷，甚至料帳無法同步，增加人力成本，門店網購未直接串接，無法查詢出貨進度、庫存及成本。

針對企業痛點，鼎新電腦與國內第一家虛實融合OMO新零售軟體雲服務91APP，結合雙方資源優勢，從零售企業各階段助力企業邁向轉型升級。91APP聚焦於品牌流量最大化與會員融通，因為「品牌業績的起伏，關鍵在於流量的掌握」，會員就是品牌自己的流量池，從如何掌握全通路會員樣貌，並統整各渠道會員資訊，透過大數據分析，提供行銷部門規劃精準的行銷活動，打中不同客群的痛點與需求，讓會員旅程的每一個行為都有意義，每一次的點擊都有價值。

鼎新電腦 X 91APP 邁向全通路佈局與品牌總部價值加乘

鼎新電腦與91APP整合方案以零售業者角度出發，階段式規劃滿足企業不同階段的營運能力，了解企業在人、貨、場的轉換與侷限，以及各階段資料整合的困難，結合91APP會員營銷操作，協助企業建構滿足經營視角的會員池，支持企業各階段會員變現的能力。

鼎新電腦與91APP如何協助企業邁向轉型加速與全渠道的運營服務呢？從門店運營、網購佈局建構會員畫像引流，到總部的線上線下資料融通，建立線上渠道運營能力的快速變現。門店與電商互通之後，從多渠道營運效率提升，建立會員複購能力，整合會員數據資產，建立總部高效運營與精準供貨能力。

其中，如何快速、完整且達到成本可控的全渠道資料融通，對企業而言就更能掌握生意先機。從重複變現到擴大變現，欲讓商模全面快速複製經營，從會員擴量及精準行銷能力提升，到以大數據為基底，建立總部模擬預測提高決策品質及應變速度的能力；還有運營數據的即時透明，渠道的經營、獲利及渠道價值數據可即時掌握，建立多渠道運營管理能力，全面提升企業總部價值，滿足價格、貨量、時效，提升營收。

鼎新電腦與91APP的會員營銷X總部價值整合方案，基於滿足企業會員營銷的支持，驅動企業價值鏈重組，並依據零售企業各階段不同營運所需，從會員精準營銷的強化到多渠道生意模式下的總部支持，實現數據決策、建構完整數據循環、運用精細數據洞察，讓這些數據價值能引領企業能力提升，助力企業邁向第二成長曲線。

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