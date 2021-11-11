《下級國民A》：「前」上級國民為何掉到社會底層，成為三一一重災區工人？

文：赤松利市

（前略）

那天晚上，我也沒有直接回宿舍，索性在買晚餐便當的生活合作社休息區看書，待到打烊才離開。

之後回到宿舍，K已熟睡。從此以後，我每天過著清晨四點出門，晚上在生活合作社待到打烊的日子。所以，儘管我們住在同一間宿舍，但在那之後，我只有在工地才會看到K。

回到煤油暖爐的話題。

由於K把暖爐搬到自己房間，我被迫在二月寒冬中的石卷，過著沒有暖氣的生活。

可能有讀者看到這裡會納悶，買台二手台電暖器不就好了？電暖器買不起的話，總還有電毯可用吧？

但別忘了，那裡可是瀕臨廢棄的老房子，要是用了電暖設備，總電源會立刻跳掉。

增加電壓也是一個方法。這點我當然知道。

但這麼做的前提是必須找K商量。就算不找他商量，也得趁他在家時施工才行。

有個詞叫做深惡痛絕，完全是我當時對K的心情寫照。我絲毫無法忍受在他醒著的時間，和他同時待在那棟受詛咒的宿舍。

我已做好心理準備，與其聽他強詞奪理、指指點點，我寧可在天寒地凍的石卷，度過沒有暖氣的冬天。

儘管心意已決，但石卷的冬天實在不容小覷。我在用來代替睡衣的運動服底下，穿上我所有的衛生褲，脖子圍上毛織頸套，套上厚厚的襪子，捲著棉被睡覺，即使如此，深夜時依舊冷到難以成眠。

這樣再三嫌棄對房東很過意不去，但我必須再次強調，那裡快成廢屋了，不是冷風從縫隙灌入屋內這麼簡單，而是整棟屋子都籠罩在刺骨寒氣中。

每到凌晨兩、三點我就會被凍醒。玻璃窗發出劈劈啪啪的結凍聲響，也吵得我睡不著覺。

所以，即便首班車六點後才來，我仍不敵寒氣，提早出門。

如此這般，我過起了超克難的生活。半夜出門縮起身子以抵擋石卷的寒風，直奔離家最近車站的便利超商。在那兒買了咖哩麵包後，前往車站圓環設置的多功能無障礙廁所，坐在馬桶上，吃下微波爐加熱過的咖哩麵包，喝著熱騰騰的罐裝咖啡，直到車站開門之前，用閱讀來消磨時間。

這間多功能無障礙廁所是極好的密閉空間，比冷風直灌的宿舍要強，身穿工程專用防寒服躲在這裡，比躲在棉被裡舒適多了。雖說舒適，但也沒有舒服到能放鬆打盹。不知反覆讀過多少次的文庫本，是我當時唯一的心靈綠洲。我只能逃到書中的故事，來忘卻現實的痛苦。

我倆敗給了貧窮 不，是敗給了世間

您一定在想，我怎麼突然開始唱起演歌來了。

上述歌詞摘自昭和四十九年（一九七四年）發售的歌曲，「初代櫻與一郎[1]」那首〈昭和枯萎的芒草〉的頭兩句。

由現代的角度來看（關起門來說，在當時也是），這是一首由外貌不甚亮眼——套句流行語就是「顏值不高」的男女雙人演歌團體所演唱的歌曲。

但可千萬別小看這首歌。它在發售隔年的昭和五十年瘋狂大賣，最後創下一百五十萬張的銷售紀錄，並在同年的Oricon公信榜拿下單曲排行第一名的耀眼成績。

這首歌發售的前一年，即昭和四十八年，日本剛結束了自昭和二十九年以來長達十九年的高度經濟成長期。

因此，這首歌道出了國民所得逐年成長、謳歌太平盛世的時代，已然靜靜落幕的淒涼。

所謂的高度經濟成長期，也是日本被讚頌為「東洋奇蹟」的年代。

昭和三十一年（一九五六年）誕生的我，就是在這樣的時代中長大。

這首歌發售當時，我年僅十八；奇妙的是，我認為它更符合現在的時代。

請各位再看一下後面的歌詞。

連這座城市也追趕著我倆 不如死了倒乾淨 因為我倆已全力活過，心中了無牽掛 連花也開不了，我倆是枯萎的芒草 連花也開不了，我倆是枯萎的芒草

怎麼樣？是不是心有戚戚焉？

讀過前面的人肯定心想，我為何甘願忍受這種生活待遇？為何不向主管申訴？既然月收入是四十萬日圓，為何不向離婚的前妻說明自身困境，請求通融呢？各位一定感到很奇怪吧。

但這就叫「順應時勢」。

不是放棄也不是自暴自棄。當人類面對大環境發生的緩慢變化，不自覺就會順應時勢。

您還是無法接受嗎？那麼，請想想您自身的處境。

勞動型態改革？保障終身職？人生百年時代來臨？

可笑至極！政府高呼這些改革口號，請問各位的身邊可有發生任何變化？

雇用非正式員工成為常態，政府又導入移民政策，工作機會和賺錢商機都在不斷流失，不是嗎？與此同時，社會福利制度卻不斷退步。

每次消費稅調漲，政府都說是為了保障基本福利。實際上，年金受領年齡提高的問題總是吵得沸沸揚揚、沒有定論。政府甚至還考慮調降受領金額。增課消費稅背後的目的，其實是為了降低營利事業所得稅。

政治家貪污的新聞如家常便飯天天上演，卻沒有人站出來接受問責。嘴上說會負責，實際上卻躲躲藏藏，或是動用特權住進醫院的特別病房，在這段期間，議員的薪水還是一毛不少地匯入戶頭。

您以為只有做工的人心眼特別狹小？

社群網站上不也充斥各種謾罵批評嗎？

有許多人匿名批評誹謗別人或其他國家，而他們提出所謂的結論，不外乎是有問題要自己負責，對吧？

您說日本是美麗的國家？

電視節目總愛播出外國觀光客讚美日本的畫面，想必有不少國民光看外國讚揚日本的言論就醉了吧。

觀光立國？

要蓋五十棟外國人眼中世界一流的高級飯店？

請問如此高級的飯店，各位當中又有幾個人住得起呢？

政府掃蕩白牌計程車[2]時，被逮捕的全是老年人。

換作「上級國民」，就算在池袋撞死一對母子也不會被抓。[3]

開車橫衝直撞的理由竟然是「法國餐廳的訂位快來不及了」。

住在這樣的日本，各位卻不曾真正動怒，也不曾用自己的腦袋來思考。

若說池袋衝撞事故的加害者是「上級國民」，那當時的我無疑是「下級國民」。

各位讀者又是如何呢？

我想以自身做過過底層工人和輻射除污員的經驗，來思考何謂「下級國民」。

寫完之後，將本書命名為《下級國民A》。

中森明菜唱過一首歌叫〈少女A〉。

並不特別，隨處可見 我、就、是少女A

既然有所謂的「上級國民」，它的反義詞應該就是「下級國民」吧。只能當底層工人和輻射除污員的我，的確就是「下級國民」。

可是，在當今的日本「下級國民」很稀有嗎？不，反倒隨處可見吧。

您說，躲在嚴寒的石卷市車站前的廁所裡，飢餓地啃食咖哩麵包、靠著罐裝咖啡熬過冬天的我，和下級國民又有什麼兩樣？想必各位當中也有許多人——幾乎所有人，此刻都正順應著時勢過日子吧？

非常規雇用已成常態。年金制度崩壞，老年生活失去保障。人們至少得工作到七十歲、甚或七十五歲；換個說法，就相當於叫人民工作到老死為止。政客逃避問責，司法制度失去公正性。這不正是在順應「時勢」嗎？

日本早在多年以前就被稱作格差社會，生活在階級嚴苛的社會底層就是這麼一回事，除了順應時勢，沒有其他法子可以自我安慰。

註解

由德川一郎與河野櫻在一九七四年組成的演歌雙人團體。暢銷金曲〈昭和枯萎的芒草〉由山田孝雄作詞，むつひろし作曲。河野櫻在一九七八年退團，由第二代的山岡櫻接棒至今。 白牌指的是白底黑字的自用車，不能有商業用途，否則就變成違法的私家計程車。白牌計程車不像合法營業車輛，無論對車輛檢驗或駕駛人考照都有嚴格規定，若遇到交通事故，可能無法獲得該有的保險理賠。 此指發生於二○一九年四月十九日的「東池袋開車失速衝撞死傷事故」。肇事者曾任日本經濟產業省官員，當時八十七歲賦閒在家。根據行車記錄器，事發當時，他二度無視紅燈未踩煞車，直接衝入行人通行的斑馬線，造成十人受傷及一對母子死亡的慘劇。

書籍介紹

本文摘錄自《下級國民A：日本很美好？我在三一一災區復興最前線，成了遊走工地討生活的人》，拾青出版

作者：赤松利市

譯者：韓宛庭

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不奢求多幸福，只求活得像個平凡人。

六十多歲

無業

居無定所

「前」上級國民

重災區工人

平成最後大型新人作家

首部紀實隨筆

「正因曾是上級國民，當我自己掉到社會底層後，

才能冷靜觀察那些在底層打滾的人。

各位如果覺得『觀察』一詞太過傲慢，

不妨改成『客觀看待』吧。

我想將自己的所見、所為、所感、所想，

毫無保留地寫下來。」

───赤松利市

沒到過地震重災區做工

沒見識過無數個下級國民A所在的社會最底層

就無法了解最低階「甘苦人」的心聲

日本三一一大地震十週年

帶你重回災後重建工地現場

揭露一般人難以想像的不堪真相

觀察人性，書寫人性，忖度人性

在泡沫經濟時代，作者赤松利市一直是「上級國民那一邊」的人，但隨著泡沫破滅，他的公司慘澹倒閉，捉襟見肘的家庭開支與照護罹患精神疾病的女兒，讓他的人生頓時跌落谷底、成為「下級國民」。在東日本大地震爆發後半年，大筆復興資金注入受災都市，一群鬣狗般的業者紛紛搶進發災難財。作者也是其中一人。不過，發財美夢很快就破碎了，原本擔任營建部長的他，也得做起最底層的工人。

本書是他第一本紀實隨筆，記錄他在災區重建最前線擔任「土木工人」與「輻射除污員」（清除放射線污染的人）的親身經歷，除了敘述底層社會的人性百態，同時直言不諱地道出低階工人不只遭到資方與社會的剝削與歧視，彼此之間也存在著階級之分、鬥爭欺凌。

在整個重建過程中，受災地區遇到重重的歧視與阻礙，例如：拆除下來的建材和瓦礫因受到汙染而遭周圍縣市拒絕移入，災區必須花錢向其他縣市「租地」放置。

飽受災變侵蝕的東北，淪為日本人眼中的下級國民。

除此之外，赤松更眼睜睜地看著災區土地遭暴利收購、低價勞工以更便宜的薪資引進，以及核災難民的高額補償金等復興黑幕，導致「上級」與「下級」的差距日漸巨大，「下級」（無論是人或地區）遭受侵吞剝削的處境也愈發嚴峻。

隨後，他轉往福島擔任輻射除污員，更深刻體會到除污員蒙受的非人待遇，他們在災區居民眼中幾乎就像過街老鼠，人見人厭。

在日本人眼中，災區居民是下級國民，

而輻射除污員，則是這些下級國民眼中的最下級。

本書特色

作者所描寫的「下級國民群像」主要是昭和後期興起的「臨時雇用人員」，例如高爾夫球場球僮、災區重建工人、輻射除污員等，雖是從他個人經歷出發，但仍可窺知整個日本的貧窮現象，作者筆下的災區復興現場，宛如一場從昭和到平成的日本底層社會哀歌，冷靜而輕輕、偶而語峰尖銳地揭開一個個傷痛與瘡疤。

他在書中也穿插了自己對日本社會現狀的觀點。例如二〇一九年日本國內爆發首相使用稅金舉辦賞櫻會的爭議，以及社會中非正規雇用人員與絕對貧窮人口加劇現象。在他眼中，日本公司與勞工、社會與人民在制度及結構上的瓦解，一如他在災區所見到那些四處傾倒散落的瓦礫。

Photo Credit: 拾青出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九