收件地址寫「來不及村清真寺附近」，巴基斯坦郵差竟然不會送錯人！

很多人好奇筆者跟那個來自「以身殉火的家族」之拉納阿敏的姻緣，認真說起來，還得感謝一封家書。

20年前的巴基斯坦還非常落後，別說網際網路了，就連電話也並不普及；拉納阿敏村子裡的人如果想打電話聯絡在外的親人，都得到五公里路程外的小鎮去。

小鎮街上到處都是民營的「公共電話所」。兩坪大的斗室，擺上一支電話，就可以做起生意。只要將所要撥打的號碼寫給看守電話的人，他就會直接幫你播通；如果是國際電話，說出國家名字，他也會幫你查出國碼。通常都是以秒計費，話機上會自動顯示秒數，講完電話、算好話費，當場付錢就可以走人。

撥打國際電話的鄉民，很多是女人，她們主要都是打給在國外工作的男性親人。這些被迫留在家鄉守候男人的婦女們，可能是想念兒子的母親，也可能是思念丈夫的少婦，有時候，甚至只是想要向兄弟撒嬌的姐妹們。

因為只有城鎮裡才有公共電話所的服務，鎮郊附近所有村莊的人們都必須坐著馬車或是三輪嘟嘟車，才能到鎮上撥打電話。所以，這些公共電話所的生意還頗興旺，經常都得排隊呢！

在筆者第一次來到這個旁遮普鄉間時，拉納阿敏也偶爾必須騎著野狼125特地載筆者到鎮上去，讓筆者打電話向台灣的母親報平安。

不過，拉納阿敏有一位住在鄰村的表舅，家境還算不錯，在那麼落後的20年前的巴基斯坦旁遮普鄉間，家裡就已經有電話了。

拉納阿敏是個既孝順又戀家的兒子，在筆者與他結婚之前，他因為不捨家裡的女人們顛簸跋涉到鎮上、花家裡的錢打電話，所以，全家約好了都由他打電話回巴基斯坦。

每星期固定有那麼幾天，拉納阿敏會先打到有電話的那位表舅家裡，然後住在兩公里外的表舅，就會騎著摩托車到拉納阿敏的村落去捎訊；聽到牽腸掛肚的心愛兒子打電話來了，迫不及待地，拉納阿敏的母親也會立刻帶著家人們，走上兩村之間的田埂，抄直徑飛奔到表舅家去守候。

在許多第三世界國家裡，生活步調緩慢、無所事事的女眷們，例如：兒女都已長成、無需負擔家用的母親們，或者結婚不久、丈夫就出國賺錢的少婦們，她們一整天或一整個星期乃至一整個月，唯一的生活期盼，就是等著男人們的這一通國際電話。

已經通知過表舅的拉納阿敏，在台灣這邊，會算好大約半小時之後，再打電話過去。只要電話線一接上，圍繞在電話旁的家眷們，除了在城外工作不一定都剛好在家的父親外，從母親到五個姊妹，以及當時還只有10歲的弟弟，就像印度寶萊塢電影《倫敦你好》（Namastay London）一樣，每一個人都團團守候在電話機旁，每一個都要輪番和遠在異國他鄉的拉納阿敏打招呼。

「願真主賜給你平安。」（Assalamu’alaikum）

「我也願真主賜給你平安。」（Walaikum’salam）

這是全世界穆斯林的「通關密語」，任何時候，見面打招呼一定從這兩句對話開始，即使打電話亦然。

「你好嗎？一切都好嗎？」

「我很好，一切都很好，你呢？」

「我這裡也一切都好。」

每一個家人都要講過一輪電話，每一個人的台詞都一樣；筆者只要聽到同樣的開場問候詞又重複了，便知道那廂已經又換人聽電話、訴相思了。如果台灣這邊臨時有事必須提早掛電話而不小心漏掉誰，下一次的電話裡，就會聽到拉納阿敏的母親哀訴：誰因為沒有跟你講到電話而哭著鬧著，難過了好久。

異鄉遊子對家人的想念是沒有止盡的，而拉納阿敏又是謹守長兄如父的傳統孝子，所以結婚初期，筆者經常因為看不慣每次國際電話都是不斷講著重複的閒話而和拉納阿敏鬧脾氣，偏偏，總是耐心等了半小時後，卻還在聽著同樣的開場問候詞，也就是，巴基斯坦的家人還沒有一個個打完招呼。

原以為隨著拉納阿敏在台定居的時間越久，家鄉對他的依賴越少，講電話的時間與頻率應該會越少；沒想，事實卻是往反方向發展的。隨著科技的進步、通話的方便，拉納阿敏與巴基斯坦家人之間的熱線不但越來越頻繁、熱線的時間也越來越晚，不管家鄉發生任何大小事，巴基斯坦隨時都會來電徵詢拉納阿敏意見。每天到了台灣晚上11點，那是拉納阿敏的下班時間，來自巴基斯坦的電話，更是猶如清真寺召喚穆斯林禮拜的喚拜聲一樣，準時響起。

大城小鎮，擡頭均可看到該地的清真寺地標｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

再回到當年。

一天到晚打電話麻煩表舅也不好意思，所以不打電話的時候，拉納阿敏就用寫信來表達他對家人的思念。而他的室友，甚至是用錄音帶錄下自己的聲音，寄回去巴基斯坦。

很難想像的畫面，卻是真實發生在筆者身上。

就有那麼一天，當拉納阿敏又寫好一封家書想要寄出時，正巧在清真寺遇到那時與他有數面之緣的筆者。

拉納阿敏喊住筆者、打過招呼後，從口袋拿出兩個銅板，用腔調非常濃厚的印巴式英語，請筆者幫他買郵票、把那封家書寄出，並說如果郵票錢不夠再跟他要。

筆者瞄了一下那兩個銅板，記得好像是15元吧？

因為從來沒有寄過巴基斯坦的航空郵件，拿到兩個銅板的瞬間，腦海浮現的是：「寄信到那麼遠的國家，郵票至少要貼40、50塊錢吧？15元怎麼夠？」

「跟他又不熟，就算真的不夠，一定也不好意思再跟他要的。」筆者心裡琢磨著。

「算了，反正是不夠的，乾脆好人幫到底，就直接幫他寄吧！」

於是，儘管拉納阿敏「盧」了好幾次，筆者最後還是沒有拿他的兩個銅板，自己到郵局買了郵票，幫他寄出那封家書。

拉納阿敏說，他就是從此對筆者印象深刻、並且開始偷偷注意的，因為他覺得：這個不計較小錢的女孩，一定是個大方、有愛的人。也由於這番事後的告白，所以，後來筆者總是跟人家開玩笑說：「這個老公是用15元標到的。」當然，這又是另一番故事了。

筆者在「來不及村」以最傳統的方式搗香料｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

回到那封家書。

當拉納阿敏把信封遞給筆者時，筆者因為看不太懂上面的印巴式英文字母寫法，所以，仔細推敲那航空郵件的地址，愈看真是愈有趣，卻也不免質疑起來，覺得一定有寫漏甚麼東西，因為，那個地址真是太妙了，如果用中文直接翻譯過來的話，就會是這樣：

『巴基斯坦古治蘭瓦拉市哥克鎮來不及村清真寺附近』

是的，沒有路名、沒有巷弄、沒有門牌號碼。

筆者愣著頭問：「你確定你的地址是沒有問題的嗎？」

拉納阿敏一副沒有甚麼問題地說：「對啊，沒問題。」

筆者覺得其中一定大有問題地繼續問：「怎麼會沒問題呢？這上面沒有路名就算了，竟然連門牌號碼都沒有，這樣郵差要怎麼把信件寄到你家？」

拉納阿敏反倒不解，用手指對照信封上的地址，一個個解釋：「這上面寫得很清楚，我的信要寄到巴基斯坦的這個城市，這個鎮，然後再到這個村；這個村只有一個清真寺，所以我們全村都住在這個清真寺附近，所以很清楚啊。」

「可是……可是……連個門牌號碼都沒有，郵差不會寄到別人家去嗎？」筆者還是無法理解情況。

「不會呀！收件人這裡已經寫我爸爸的名字了，全村只有我們家族是這個姓氏，只要看到這個姓氏又叫這個名字的人，大家就知道是我爸爸，怎麼會寄到別人家去呢？」拉納阿敏不懂筆者為何如此大驚小怪？

「可是……可是……那要是沒有寄到可別怪我喔！」筆者只好表示自己會盡人事，但也聳聳肩聲明，這信能不能寄到就要聽天命了。

「沒有問題，妳直接寄出去就對了。」

就這樣，帶著無比困惑，筆者幫拉納阿敏寄出了一封家書。

約莫一個月後，基於好奇與關心，所以，在清真寺又遇到拉納阿敏時，筆者便特地追問這封家書的下落。沒想到，他的家人還真的收到了。

從此，筆者對巴基斯坦這個國家的郵政制度，真是印象深刻，卻也丈二金剛摸不著腦，想不通到底是怎麼回事？

直到嫁給拉納阿敏，跟他返鄉探親，實際走了一趟當初筆者寄出的那個地址之後，才總算恍然大悟，原來，還真是那麼簡單的一件事情！

從機場到拉納阿敏家鄉所在的那個「古治蘭瓦拉市」（Gujranwala），只有一條國道；從那個城市再來到那個「哥克鎮」（Ghakkha），也只有一條筆直的省道。接著，再要從鎮上穿越綿延不絕的田野，回到拉納阿敏出生的那個小村莊，雖然遍布在田野中有許多九拐十八彎的破碎柏油路；但是，要到那個讀音彷彿「來不及」的小村莊，則只有一條坑坑洞洞的曲折小路；待抵達那個可愛小村後，就會發現，全村約莫只有50戶人家，鄰居之間，還真是很難不認識彼此。

有趣的是，沿路上，不管是大城還是小鎮，不管在國道、省道還是田間小路，四處可以看到許多錯落在旁遮普平原上的大大小小村莊，而每個一村莊果真都矗立著一座清真寺。這些清真寺不但是每一個村莊的地標，也是全村人民的精神與活動中心。

所以，拉納阿敏老家的地址就在「清真寺附近」，還真是一點兒也沒錯！這對於初次造訪伊斯蘭國度的筆者而言，還真是鮮奇的體驗呢。

可別以為這種聽起來好像是原始部落才會存在的郵政地址只存在於偏僻的鄉間喔，時至今日，許多巴基斯坦地區，依舊使用這種以顯著地標作為郵件地址的通訊方式。

一般的小鎮村莊通常就以清真寺做為地標，至於大城市，由於房屋密集、人口稠密，便改以比較具有象徵性的建築物為依據，因此，就會看到許多人家的地址寫著：「真納旅館附近」、「龍・中國餐廳附近」、「海珊公園附近」……等等。

拉納阿敏住在城裡的姊夫家，通訊地址就是這樣寫的：「巴基斯坦古治蘭瓦拉市迪克區穆罕默德路穆斯林銀行附近。」

因為是城市，所以不但分了區，連路名也都有了，不過，還是沒有門牌號碼。

真正會有自己門牌號碼的，大多是在特定商場或是新興市集，從各式購物袋或是朋友之間交換的名片裡，可以看到這些商家們是怎樣標示自己的所在位置，例如：「拉荷爾市公爵區法院路阿里購物中心地面樓1號店」、「奎達市人民路穆斯塔法市集2號店」……，真是簡單又明瞭。

筆者經常想著，幸好科技進步得很快，現在許多人已經可以用手機的免費通訊系統來和親友聯絡，依靠書信往來的機率已經大為減少，否則，以巴基斯坦的幅員和人口稠密度而言，用這麼簡單的方式來管理全國郵政，真不是一件容易的事情。

不過，如果我們以此認定他們的郵政效率肯定差到無法徹底落實，那就是對他們的一種不敬了。

拉納阿敏的母親曾經寄了一大袋、三十來雙的手工牛皮平底包鞋到台灣，要讓拉納阿敏做小生意販賣，但因為不是用快捷包裹寄的，聽說要兩個月才會到台灣。拉納阿敏左等右等，兩個月、三個月、四個月……過去了，都沒有等到這袋包裹。

半年後，拉納阿敏已經完全放棄這批民族手工鞋，漸漸也把這件事忘掉了。沒想到，大約一年之後，巴基斯坦傳來消息：當初寄到台灣的鞋子，原封不動、已經發霉地，又寄回巴基斯坦「來不及村」去了。

原來，拉納阿敏的妹妹，印巴式英文寫得太潦草，台灣郵差有看沒有懂，便放在郵局等待招領；而拉納阿敏因為沒有收到招領通知，也不知道包裹早已抵達，就這麼過了招領期限。於是，這袋頗具巴基斯坦民族風格的手工包鞋，就這麼坐船又慢慢飄洋過海回到巴基斯坦。

偉大的巴基斯坦郵政，竟還原封不動地把那一整袋鞋子，搬到那個在「來不及村」清真寺附近的拉納阿敏家，光就這一點，實在不得不為巴基斯坦郵政喝采！

中國古人生活在「借問酒家何處有，牧童遙指杏花村」的詩意盎然裡，筆者何其有幸，也曾在巴基斯坦走進「借問婆家何處去，村童遙指清真寺」的畫中，如今回想起來，一切的因緣，正是起於那封沒有門牌號碼的家書。

隨著台灣背包客文化興起，後來從流浪在世界各地的旅友們筆中得知，很多未開發國家或地區也都有類似情況；不知眼前的看倌您，在何方遇見過？當時又是何種景象？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航