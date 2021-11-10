《失眠診所》：越睡越累竟是肥胖惹的禍，睡覺打呼可能睡到沒呼吸？

文：歐瀚文、賀菡懿、洪佳琪、陳郁涵

睡覺打呼好危險，竟會睡到沒呼吸？

許多成年人都有睡眠障礙，其中又屬中高年齡層的失眠情況最為嚴重，不僅如此，還會有各種病痛輪番找上門，甚至造成肥胖。

「發福不是因為一直喝酒、吃宵夜造成的嗎？」有時候並不是因為應酬太多，而是長期有睡眠呼吸中止症導致內分泌失調，造成肥胖，而肥胖又會增加糖尿病的風險。

越睡越累，竟是肥胖惹的禍！

「呼……。」陳先生一邊擦著汗，一邊走進診間，即便診所開了冷氣，對陳先生來說還是不夠。陳先生本身除了高血壓的病史，也有肥胖方面的問題。

「這幾年我一直睡不好，白天常常打瞌睡，家人都不敢讓我開車上路。」這幾年發現睡眠品質不太好，即便睡滿了八小時，起床後依然覺得睡不飽，除了白天精神不濟，經常打哈欠之外，甚至體力也受到了影響。

不只如此，還因為睡覺打呼太大聲，導致睡在旁邊的妻子也跟著睡不好，後來，家人實在看不下去，將陳先生帶到了醫院檢查後才發現，原來是因為睡眠呼吸中止症，讓他夜晚睡不好，甚至嚴重到晚上得佩戴呼吸器，才能夠好好入睡。

在陳先生的身上，許多疾病造成他睡眠品質差，其根源可以說是因為「肥胖」，因此，醫院的醫生告誡他：「想要睡個好覺，你就該減肥了。」

減重真的是一道相當大的課題，萬病以「肥胖」為首，不論是心血管疾病、高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止症，都與肥胖有關係。

減重並不是吃藥、打針、抽脂，就能夠輕鬆解決的問題，病患必須配合醫師做好全方位的體重管理，才能避免復胖。事實上，肥胖牽扯到許多層面，例如代謝問題，三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）在體內的代謝，還有代謝所需要的營養素、荷爾蒙問題、腸胃道問題，以及生活習慣等，都是造成肥胖的因素。

代謝、腸胃道出問題，引起睡眠呼吸中止症

經過幾個月，陳先生的體重只增不減，在減肥這條路上處處碰壁的陳先生，已經考慮做切胃手術了，但在我看見他所做的問卷之後，發現不只是肥胖危機，連身體內的系統也出現了問題。

首先，他的食量並沒有很大，因此我猜想可能是代謝出現了一些問題，所以再進一步檢查器官功能，發現腸胃道功能並不是非常好，導致影響到營養素的吸收，才造成代謝出現問題。

接著，我發現他有男性荷爾蒙不足的症狀，當男性荷爾蒙不足時，身體的胰島素就會產生抗性，造成糖尿病。在過去的一些檢查報告中，可以看見膽固醇、血糖的數值都是紅字，並不是在及格的標準之內。

經由完整的身體檢查後，確定陳先生在代謝、腸胃道出現了問題。代謝方面，三大營養素的代謝都出現了偏差、男性荷爾蒙數值偏低，而基本的營養素像是微量元素、抗氧化維生素都不足；腸胃道方面，腸道菌叢失衡、腸漏症、腸道發炎等症狀，造成體內慢性發炎，讓體內胰島素產生抗性，進而造成肥胖。

既然已經知道導致肥胖的源頭，就是逐一破解的時刻！

我先改善陳先生體內的代謝開始，接著改善男性荷爾蒙、調整腸胃道，補充身體所需的營養，以減少體內的發炎，加上運動與飲食互相搭配同時進行，在短短的一年內，協助他成功瘦身，擺脫呼吸器和睡眠呼吸中止症的糾纏，迎接人生更美好的未來。

常見小症頭，竟會讓人睡夢中離開

睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，指的是人在睡覺時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，因而堵住呼吸道造成呼吸變淺且費力，更嚴重的話，氣道還會完全被堵塞，使人吸不到空氣造成窒息，以男性、肥胖、酗酒，以及有服用安眠藥、鎮定劑的人，有較大機會罹患睡眠呼吸中止症。

其症狀是一般人習以為常的「打呼、打鼾」，這些常見的「小症頭」就可能會影響心血管、腦血管等重要的循環系統，嚴重的話還會導致心肌梗塞！所以，睡眠呼吸中止症還被稱為是「沉默的殺手」，患者無法察覺到自己的病症，若覺得睡再多仍疲憊不堪，或是枕邊人發現有異狀時，一定要盡速就醫。

多數人是因為肥胖造成呼吸道狹窄，或造成維持呼吸道通暢的肌肉張力不足而容易塌陷，也有人是因為先天下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂過大或先天顱顏缺陷，造成氣道狹小所致。

案例中的陳先生是因肥胖造成睡眠呼吸中止症，肥胖讓他的頸部過粗，使呼吸道變得狹窄，呼吸不到空氣就會醒過來，由於睡眠斷斷續續進行，使陳先生無法享有優質的睡眠，導致白天常常打瞌睡、精神不濟、無法專心，進而影響工作及日常生活品質。

有些病患會因為睡眠呼吸中止症造成的睡眠不足，使得身體免疫力下降、無法有效代謝，使心臟病和腦中風發生機率提高三倍，嚴重者甚至會有猝死的危險！

有些人可能是睡眠呼吸中止症造成的肥胖，也可能是肥胖造成的睡眠呼吸中止症，所以如果平時食量不大，也不是每天都吃高熱量食物，體重卻一直直線上升，可能就是睡眠呼吸中止症造成的結果。

總而言之，造成肥胖的原因很多，例如陳先生是因為營養素代謝失調、腸胃道菌叢失衡，才造成他的肥胖，導致睡眠呼吸中止症，最終影響到了睡眠，這些都是環環相扣，若疏忽了其中一項，都不能脫離疾病的糾纏。

因此，確定自己是什麼狀況後，才有辦法對症下藥，找回健康的身體。

睡眠呼吸中止症，罹患高血壓風險高

睡眠呼吸中止症不只是讓我們沒有睡飽，有一類睡眠呼吸中止症名為阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive sleep apnea，簡稱OSA），更是引發心血管疾病的風險因子。

許多研究證實，阻塞型睡眠呼吸中止症會造成慢性病控制不良，比如罹患高血壓的機率比一般人高，相反地，有高血壓的患者，同時患有睡眠呼吸中止症的機率也很高。

這是因為阻塞型睡眠呼吸中止症，讓患者在睡眠中反覆吸不到空氣，在不斷清醒的過程中，促成交感神經活動，引發末梢血管的收縮，導致血壓在每一次呼吸之間反覆飆高。長期下來，罹患高血壓、心肌梗塞、心絞痛等心血管疾病的機率高於一般人，嚴重者更可能中風猝死！

睡眠障礙並不是等到年老罹患高血壓等心血管疾病，才開始回頭尋求解決方式，而是應該在年輕時就要引以為戒，注意平時睡眠的時間、睡眠效率，遠離失眠才是對自己的未來負責。

【睡睡平安．好眠有方】睡眠呼吸中止症，該如何改善？

一般來說，輕度阻塞性睡眠中止症，可能只需要保守治療，整理如下：

減重：對於大多數患者來說，即使體重減輕百分之十，也能減少呼吸中止的發生頻率，減重為治療呼吸中止的首要之務。

避免酒精及安眠藥物：睡前不可飲用酒類飲料，並避免在睡前使用鎮靜安眠藥物，會使呼吸道更容易在睡眠期間塌陷，並延長呼吸中止的時間。

側睡：仰躺睡覺時，較容易發生睡眠呼吸中止症，而側躺睡覺時，發生機率則會下降，因此可以使用特殊枕頭，或是輔助側睡的道具。

減輕鼻塞藥物：有鼻竇問題或鼻塞的人，應該使用鼻腔噴霧劑、呼吸貼，或是鼻塞藥物來減少打鼾，並改善氣流，使夜間呼吸更舒適。

若是保守治療無法減緩睡眠呼吸中止症，建議使用其他治療方式，例如：正壓呼吸器、口腔牙套矯正器、進行手術，整理如下：

使用正壓呼吸器：睡覺時，使用持續性氣道正壓呼吸器，這是目前針對成人睡眠呼吸中止症的標準治療方式。

口咽整形手術：包含懸壅腄整形手術、扁桃腺摘除手術等，針對打鼾有較明顯的效果。

口腔牙套矯正器：可以減少打鼾及減輕睡眠呼吸中止發生的程度，少部分的患者則可以消除睡眠呼吸中止症。

營養助眠對策

睡眠呼吸中止症可能導致肥胖，而肥胖又是心血管疾病的重要因子，因此想要調節膽固醇代謝、改善血液循環、改善心肌功能，防止血栓生成的話，就要攝取含有紅麴、魚油、輔酵素Q10、瓜胺酸等營養素的食品，才能維護血管內皮功能與彈性，不再像是隨身帶著定時炸彈，不知道什麼時候才會引爆。

建議攝取營養素：

紅麴：含有降脂活性物質MVA（Mevinolinic acid）及有降血壓和預防老年痴呆症的活性物質GABA（Gamma- aminobutyric acid）。

魚油：可以降低血管發炎反應，預防血管血栓形成，不飽和脂肪酸能降低凝血反應，避免血小板及纖維蛋白原在血管中過度凝集，形成血栓造成阻塞，讓循環功能可以順暢進行，還可以調節血脂肪膽固醇、降低三酸甘油酯。因此，補充足夠的EPA及DHA，或是其他Omega-3 脂肪酸，對於調節正常的血脂蛋白及促進健康的膽固醇代謝，至關重要。

輔酵素Q10：Q10是目前最強的脂溶性抗氧化劑之一，能防禦人體細胞的氧化損傷，包括脂質，蛋白質和DNA，保護組織細胞不受自由基攻擊損傷，包括心肌、神經系統與細胞蛋白質。

瓜胺酸：可在人體轉化成精胺酸和一氧化氮，有助於血管內皮放鬆，改善血管彈性。

法國香瓜萃取物：專利法國香瓜萃取物中含有超氧化物歧化酶（Superoxide dismutase, SOD），是體內重要的抗氧化酵素之一，能促心血管健康、減少脂質氧化，並促進一氧化氮的生成，維持血管內皮功能健康，有助於血管放鬆。同時，SOD的抗氧化能力亦能減少發炎反應。

書籍介紹

本文摘錄自《失眠診所：整合醫學醫師、營養師教你吃出好眠力》，博思智庫出版

編著：歐瀚文、賀菡懿、洪佳琪、陳郁涵

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Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航