《問候薛西弗斯》：比人生更為喧囂──從滾石樂團南美洲之行想起

文：陳玠安

比人生更為喧囂──從滾石樂團南美洲之行想起

看過許多滾石樂團的影像與文字，沒想到要等到他們七旬之時，才透過《滾石：南美震盪》的紀錄片，被真正打動。

前往南美洲的路上，滾石樂團將進行九城巡演。

有些地方，他們去過；更多國家，尚未歷經過滾石的現場。對南美洲多數的樂迷而言，曾經長期經歷軍事獨裁政權統治，搖滾樂是一場最棒的夢，最自由的禁忌，一個曾經只能放在心底的秘境——正因為如此，能夠迎來地球上尚活躍著，最傳奇的搖滾樂團，對南美洲的樂迷而言，意義不凡。曾經只能偷偷聽的音樂，在國家開放後，轉變成轉變與前進的旗幟。曾經的反動與革命，終能成為數萬人共享的狂喜。

即便老江湖如滾石樂團，也有尚未做到的目標：在古巴首府哈瓦那開唱。四位來自英國的傳奇巨星，皆已年逾七旬，所有興奮與精彩，在他們的身上，絲毫不減，但也因為時空的挪移，搖滾樂，在他們身上，有了不一樣的意義。

看這部影片，一方面驚訝於他們的「不變」，演出時的橋段，一如他們仍是小伙子：主唱Mick Jagger的蹦跳與魅惑唱功、吉他手Keith Richard彎下腰來撫慰吉他與招牌獨奏⋯⋯種種期望之內的事情，滾石之所以為滾石，白髮與皺紋沒有帶走經典時刻。

另一方面，也驚訝於那氣勢不再汲營於「征服」，熟練的歌曲脈絡如同刻印在心內，舉手投足都是轉化再轉化的內功展現。透過高速攝影機的拍攝，四人在舞台上的魅力與瞬間，豈止禁得起歲月考驗，風霜化為智慧，真正「滾石不生苔」。如今，要演出這些歌曲，難度比當年高出太多了：一場接著一場的演唱會，體能與腎上腺素，對一群老傢伙來說，竟然比年輕氣盛時來得更拚、更精準。

搖滾樂不盡然只能是年輕歲月的噴發，也有厲害的樂團，如滾石，走過了五十餘年，在這個階段，帶來了最熟美的果實。這其中的等待與耐心，身心的體會，恐怕也是搖滾樂最年輕常駐的意涵。

對於歐美歌迷，對滾石樂團的樣子，或許是累積而成的經驗。對南美洲許多樂迷來說，則是「只聞樓梯響」的傳奇成真。影片中不斷穿插的各個國家的音樂人文地景，有受到滾石影響的人們，也有滾石樂團體驗他人音樂習俗的橋段。這些畫面，超越過往不羈的想像，滾石樂團持續吸納著養分，對世界充滿好奇心，或許正是經歷風雨後，成為仍能僅存的五十年大團。

比起舞台的成功與華美，有幾幕散發人味兒的場面，肯定更叫樂迷驚嘆。在巴西站的一個小房，Mick和Keith兩人隨興的唱起了〈Honky Tonk Women〉，只一把空心吉他，瞬時將數十年來的默契給幻化，比任何一個華美舞台上的版本都更使我心醉。在阿根廷站，他們會見了一組專門翻玩滾石的當地樂團，連語言都不太暢通的情況下，一切榮耀與激動歸於生命經歷的交錯。Keith的起床鬧鈴是窗外不斷吶喊“ Olé, Olé, Olé, Richard”的樂迷，「在過去，搖滾樂代表著『壞』，但從那些『壞』裡，我們才看見生機與創造」，樂迷理解滾石，如同一場宗教體驗。

奔放的行程裡，不斷穿插著籌備古巴演唱會的細節。雖然不是第一組在古巴演出的搖滾樂團，然而這樣的規格，對古巴政府、經紀人與現地執行來說，都是接近不可能的挑戰：當時古巴尚未完全開放，直到巧合的事情發生了，滾石所預定的演唱會時程，剛好在美國總統歐巴馬訪古巴的當週。古巴政府本來表達「無法一次應付歐巴馬跟滾石樂團」而要求演唱會改期，在所有行政人員付出一切的堅持下，滾石樂團終於成行，前往未曾到達的那一站。「玩團巡迴了五十年，還有目標可以去達成，真的非常棒！」

滾石樂團是如此標誌性，連歐巴馬在哈瓦那發表演說時也提到，「雖然古巴正準備著滾石樂團到來，我們仍期待與這個國家更多的交流。」所有人，包括滾石樂團本身都觸動的空前盛況，天時地利下，彷彿一夜解放了古巴，所有壓抑，所有自由，都溶在金曲裡頭，唱不完的老歌，創造了新時代。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

導演以多元的角度，透過多重攝影手法與大量景觀取景，重新解釋了滾石樂團的階段與樣貌，在熱情無比的南美洲，襯托出搖滾樂的原味與提問。

跟著滾石樂團再走一遭，正如唱了數十年的金曲〈It’s Only Rock ’N’ Roll（But I Like It）〉（這只是搖滾樂，但我愛它），透過影片，這份龐然能量全新顯現，雖「只是」搖滾樂，隨著歲月，使人更加痴迷執著。又如同那首同樣經典的〈You Can’t Always Get What You Want〉（你不會永遠得償所望），搖滾樂與其故事不會讓人總是得到想要的一切，然而我們能得到的，已經比想要的更多一些，甚至與時空連動著，無意之中，我們也是歷史裡的一部分。

搖滾勢力進入極權國家，總是讓人充滿想像。

另一支造訪古巴的英國威爾士樂團Manic Street Preachers（狂街傳教士），與時任古巴領導人卡斯楚見面時，「善意提醒」這位政治巨頭，「我們的音樂會很吵（loud）」，只見卡斯楚笑了笑，用最「卡斯楚式」的幽默回：「會比戰爭來得吵嗎？」也因為這一段小插曲，後來Manic Street Preachers將歷史性的古巴演出發成光碟時，將其名為《比戰爭更吵》（Louder Than War）。

因為我們是搖滾樂迷，故能透過這些小故事裡的爬梳，理解到世界上其他角落的人們，即使用著不一樣的心情聽著與自己一樣喜愛的歌曲，這份「共時性」（Synchronicity），可以很哲理，可以很直覺。比生活更吵的「吵」，正是我們所需要的。隱約想起那些年來，期待多年的樂團終於登上台灣的舞台，大概就是此般情感的匯聚，既陌生又如此親切。如見一位素未謀面的老友，時空因而回到了明朗的軌道上，那些「無法得償所望」，且比人生更為喧囂的事物裡，感動產生主動與被動的份量感，仍有能力欣喜若狂的理由。

因為，有些事情，注定比人生更吵，比人生更喧囂。

後記：本書於發行前、校稿之時，滾石樂團鼓手Charlie Watts不幸辭世，享壽八十歲。謹以本文獻上哀悼之意，紀念獨一無二的鼓手Charlie Watts（1941-2021）。

書籍介紹

本文摘錄自《問候薛西弗斯》，木馬出版

作者：陳玠安

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如果這裡頭的故事也跟你有關，

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睽違九年最新散文集《問候薛西弗斯》

獻上一份問候，給勞碌於心智或身體的你。

文學或能作為問候，即使不會改變任何事情，也是有其力道的。

睽違九年，陳玠安推出最新散文集《問候薛西弗斯》，這次他試著問候生命中的「薛西弗斯們」：仰慕的作家楊牧、頻率相近的廣播節目主持人、唱片行老闆、貝斯手，知名音樂人Leonard Cohen、搖滾大師細野晴臣、音樂大師坂本龍一、喜愛的樂團……「這本書收錄了我觀察人世間的『薛西弗斯們』，拉近視角，用簡約一些的言語，試著『問候』，以作為一位文學作者，對於搬大石的自照，以及關照。」

本書分為三輯：

輯一「我的同名專輯」書寫私密的成長經歷，同時是創作者回望最初也最純粹的生命養分來處，故鄉花蓮、異鄉台北的創作日常、高中時代迷戀的作家、音樂、棒球等等。

輯二「將唱針放上……」收錄專業的音樂評論與隨性的音樂雜感，遊走於音樂和文學之間，文風獨特。

輯三「公路休息站的快餐店」中年男子的生活切片，漫談吧台、喝杯調酒、聽一場爵士樂演出，這些文章就像公路休息站，讓旅人願意停下腳步來，找尋一杯咖啡，一杯苦酒，再繼續未盡的旅程。

陳玠安：「這些故事裡，我是誰呢？我不再是拿著大聲公的人，而是坐在稍遠悄然的一個角落裡，挖掘著作為人，生存的道理。」

「我總是在陳玠安的作品中，有尋得知音，找到我輩中人的感覺，相同的音樂、電影品味，透過陳玠安的文字和陳玠安的痛苦（讀者不用親身感受的痛苦），再次回憶我個人上個世紀末到這個世紀初的藝文經驗。……這本書中的陳玠安仍然遊走在音樂和音樂神祇間、漫步在咖啡店與唱片行之間，他以更從容的文字代表更多的釋懷，釋懷或是酷呢？我不確定。」————1976阿凱專文推薦

「從第一本書以來，我對這世界有很多感受，愛與恨攪和一起，現在變成內化的東西：乖張不那麼乖張，抒情也沒那麼抒情。」以為不會離開的終究離開了；以為不會疏遠的仍然疏遠了；以為不會相信的，最終相信了，「做為書寫者，我能做的是什麼？」陳玠安自問。「我很擅長觀察，觀察之後，會得到很多情緒：同感，反對，拒絕。我的選擇是惻隱————哪怕與他者立場不同，試著了解。」————孫梓評專訪〈從「獨白」到「問候」————陳玠安談《問候薛西弗斯》〉

Photo Credit: 木馬出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九