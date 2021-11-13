2021/11/13,
動物

《超能力恐龍百科》：已知最大的糞化石有30公分長，被認為是一隻霸王龍的糞便

《超能力恐龍百科》：已知最大的糞化石有30公分長，被認為是一隻霸王龍的糞便
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

全球百科權威DK編輯團隊帶領讀者進入驚奇的上古時代，揭開恐龍的神秘面紗。透過化石特徵和最新的科學技術，了解古生物學家如何一點一滴地拼湊出恐龍的樣貌與生活方式。你若想成為恐龍專家，本書就是最精采、最豐富的指南。

文：克里斯．巴克（Chris Barker）

史前便便
Photo Credit: 大石國際文化出版
化石發現
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《超能力恐龍百科：認識地表最大、最快、最酷的史前動物》，大石國際文化出版

作者：克里斯．巴克（Chris Barker）
譯者：涂瑋瑛

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深入認識比公車還大的蛇頸龍、跑得比馬還快的恐龍、牙齒和匕首一樣長的大貓！透過栩栩如生的電腦合成圖像，跟各種不可思議的史前動物面對面！除了驚人的影像，《超能力恐龍百科》還充滿了各式各樣令人咋舌的事實。

你知道霸王龍的咬合力道是史上所有陸棲動物中最強的嗎？你知道怪異的阿馬加龍脖子上長著60公分長的棘刺嗎？你知道切齒魚龍的眼睛直徑有25公分嗎？

透過化石特徵和最新的科學技術，了解古生物學家如何一點一滴地拼湊出恐龍的樣貌與生活方式。你若想成為恐龍專家，本書就是最精采、最豐富的指南。

本書特色

  • 全球百科權威DK編輯團隊帶領讀者進入驚奇的上古時代，揭開恐龍的神秘面紗。
  • 最讓人喜愛的恐龍百科，DK《超能力百科》系列新作，亞馬遜讀者全體五星評價！
  • 高品質的照片與電腦繪圖，搭配一目了然的資訊，精準解析恐龍的前世今生。
  • 展示恐龍最令人驚嘆的特徵，運用從未見過的圖片、難以置信的數據，讓大小恐龍迷都讚嘆的恐龍圖鑑
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Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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