鍾翰林認罪觸犯國安法，稱「問心無愧」

據《香港電台》報導，前學生動源召集人鍾翰林被控違反《港區國安法》的案件11月3日在香港區域法院審理。鍾翰林承認兩項罪名，「案件押後到11月23日求情及判刑，以待索取被告背景報告，期間鍾翰林繼續還押。」

據《香港01》報導，鍾翰林的案件原本11月2日開庭，但控方表示雙方達成了認罪協商，雙方仍要時間處理案件，因此押後至3日繼續。11月3日，鍾翰林承認了一項分裂國家罪及一項洗黑錢兩罪。《法新社》報導指出，作為交換，法院同意擱置另外兩項控罪。

據《法新社》報導，鍾翰林在法庭上認罪時說：「我問心無愧。」而法官隨即警告他不要發表政治宣言。

鍾翰林是前香港獨派學生組織「學生動源」的召集人，該獨派組織成立於2016年，已在香港《國安法》通過後宣佈解散香港本部、成立海外分部。

控方稱，鍾任召集人的學生動源組織，自2016年成立以來有設街站及在社交平台設專頁宣揚勇武抗爭及港獨等訊息，亦有在網上出售游戲卡及印有港獨字眼衛衣以宣傳其理念，更常在社群網站專頁帖文附上PayPal帳戶連結，收取資助。在組織成立4年間，共收逾13.5萬港元。

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據《法新社》報導，檢方稱，學生動源組織除了宣揚港獨外，還發出呼籲，要求美國通過法律對香港和中國進行制裁；此外，該組織還反對在香港學校裡教授普通話。報導指出，中國當局此前曾表示，港區安全法不追溯既往，但檢方在庭上引用了許多據稱是在該法生效前發生的罪行。

截至目前，鍾翰林已被關押一年有餘。他去年10月中旬在美國駐香港領事館附近的一家咖啡館被捕。一個名為「香港之友」（Friends of Hong Kong）的團體在鍾被捕後發表聲明稱，那天曾試圖幫助鍾翰林進入美國領事館申請庇護。

2020年12月，鍾翰林因為侮辱國旗以及非法集結被香港東區裁判法院判處4個月監禁。

2019年，香港發生了大規模的「反送中」抗議活動，其間暴力頻繁。中國在2020年6月30日通過《港區國安法》，加強對香港的管控和限制。迄今為止，共有4人因《港區國安法》被定罪。超過150人被逮捕，目前約半數被起訴。

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