《7,000萬爆款文案賣貨聖經》：善用「3+5」模型，滯銷品也能打造產品差異化的超級賣點

文：兔媽（李明英）

「3+5」模型，滯銷品也有超級賣點

平時經常有客戶問我：「兔媽，怎樣賣爆產品呢？」相信這也是所有商家和文案寫作者一直在找尋的答案。我總結了市面上所有爆款，發現它們都滿足了三大要素：

必要性：人們只有在認同產品必要性的前提下，才有可能對產品感興趣。 緊急性：人們都喜歡拖延，所以你要為顧客找到立即購買產品的理由。 不可替代性：如果世界上，只有你擁有飲用水資源或者是克服某項疾病的專利技術，其他地方都沒有，可以想像你會將它賣到什麼價格。

其中，必要性和緊急性可以透過挖掘顧客極痛點的熱點×痛點爆單模型來實現。那麼，如何讓產品具有不可替代性呢？答案是：打造產品差異化的超級賣點。

什麼是超級賣點？我用一個小案例來解釋好了。

一款洗面乳能清除毛孔汙垢，請問這是超級賣點嗎？不是！因為市面上清潔性強的洗面乳很多。這時候，你為了提高競爭力，升級成了胺基酸配方（按：不添加皂鹼或較強界面活性劑）。與普通洗面乳相比，它不僅清潔力足夠，而且溫和、不傷肌膚。這時候胺基酸洗面乳是超級賣點嗎？剛推出時，的確能賣一陣子。但這種特色很容易被模仿，且成本不高。所以，也不算超級賣點。

這時候，有個品牌在胺基酸配方的基礎上，加入2％的菸鹼素（niacin，即維生素B3），不僅洗得乾淨，還越洗越白。更重要的是，它的胺基酸、菸鹼素和 SK-II 是同一個供應商，價格卻不到大牌的十分之一。有別於一般的胺基酸洗面乳，它越洗越白；大牌成分，卻是平民價格。這就是一個超越同行的超級賣點。

一句話總結就是，人無我有，人有我優，人優我質優價廉／我服務好／我性價比高。

這也是為什麼很多產品表面上面面俱到，賣點很多，轉化成交卻遠遠達不到預期的原因。

因為競品也是這樣寫的，甚至比你賣的還便宜，顧客為什麼要買你推薦的產品呢？

產品差別不大？ 畫三個圓，找出超級賣點

有人可能會說：兔媽，我家產品很普通，和市面上的同類產品差別不是很大，怎麼辦？

首先，打造產品賣點一定要掌握一個非常重要的思維模式──使用者思維。我遇到很多客戶非常焦急的拿著新品來找我：兔媽，我需要妳幫我打造一篇爆文。如果問他賣什麼、產品有何亮點，他就說「面膜」，頂多加上補水面膜或是美白面膜，然後會接著說，原料有多好、得了多少大獎等。

你應該已經發現，他一直在說產品的好，卻從未考慮用戶為什麼要買他的面膜──這就是典型的產品思維。

但我要告訴你一個真相：你用百分百的精力來策劃產品的賣點，其實只有20％的顧客會看到，因為80％的用戶只會關注賣點與自己的直接關係。只有賣點打動顧客的核心利益，才會促使其下單。不從顧客的核心需求出發的賣點文案，無法達成轉化。

所以，正確的方法就是從目標顧客出發，針對顧客的痛點給出解決方案。這是文案人必須修煉的用戶思維，也是打造賣點的前提。

拿鼻噴劑的案例來說，原來只羅列了清潔鼻腔、修復鼻黏膜等產品功能，但這些和用戶有什麼關係呢？競品也是這樣說的，顧客為什麼要買你推薦的？所以，我就站在顧客的立場，針對他的痛點替他著想。

比如，考慮他感冒鼻塞時，能幫他10秒通氣。晚上睡覺時，不打噴嚏、不流鼻涕，能讓一家人都睡個好覺。見客戶時，不用反覆揉鼻子，也不會被扣印象分。

建立了使用者思維，如何提煉產品的超級賣點呢？透過操盤多個爆款，我總結了一個打造超級賣點的取交集模型。它很簡單、也非常有效，只要按這個方法去做，你也可以輕鬆找到產品的超級賣點。

什麼是取交集模型呢？

就是在一張空白紙上畫三個正圓，分別列出用戶痛點、競品缺點、產品賣點，然後取三者的交集。簡單理解就是，競品解決不了或者無法完美解決的顧客痛點，透過你的產品卻能達到完美結果，這也是超級賣點遵循的基本策略。

Photo Credit: 大是文化出版

比如，鼻炎顧客的核心痛點是鼻塞、鼻癢、打噴嚏、流鼻涕、頭痛。

競品的缺點主要有三個：第一，生理鹽水只能清潔，不能有效緩解症狀。第二，激素類產品，一天要反覆噴十多次，很麻煩，長期使用還會產生藥物性鼻炎，不安全。第三，中醫偏方產品的味道刺激性強，使用體驗很差。

綜合以上三點，競品解決不了或者解決不完美的點是什麼？也就是：起效慢、不安全。

鼻噴劑的賣點主要有：第一，植物配方，安全；第二，能清除引起鼻炎反覆發作的細菌，從根本上緩解鼻炎；第三，噴一次，鼻塞就通了，效果比較明顯；第四，無色無味，使用溫和；第五，安全、不會產生依賴性等。

所以，這款產品的超級賣點就是針對競品「起效慢」、「不安全」的解決方案。用一句話總結就是：十秒疏通鼻塞，噴一噴，舒服一整天，小孩也能用。這是文案的主線，也是要論證的核心觀點。使用體驗、無色無味等是輔助賣點。

但你會發現，有些產品的超級賣點很獨特，但文章投放出去轉化還是很差。

問題出在哪裡呢？

當你看它的文案時就會發現，內容很乾巴，專業術語一堆，很難讓人有讀下去的欲望，這也是心理學上有名的「知識的詛咒」（Curse of knowledge，亦稱專家盲點）現象。我們在寫文案時，常常會有一個誤解，以為顧客和我們一樣懂產品，導致寫的文案讀者理解不了，很難讀下去。

所以，要站在顧客的角度，用他們喜歡的語言風格、用更容易理解的表達方式，讓他們能秒懂賣點的優勢和好處。舉個大家都熟悉的案例：

在小米手機二代發布時，核心賣點是性能翻倍，全球首款四核。「快」是核心關鍵字，也是它的超級賣點。但如何用一句話讓顧客秒懂呢？據說他們當時出了十幾個方案，有「唯快不破」、「性能怪獸」等，但最後選擇的是「小米手機就是快」。因為夠直接，能讓顧客秒懂（按：目前款式推出至小米11）。

賣點直白翻譯模型，顧客秒懂、忍不住下單

那麼，如何寫出既讓顧客秒懂，又不俗氣的產品賣點呢？

答案就是：「3＋5」賣點直白翻譯模型。

這裡的三，指的是三步關聯消費者，找到顧客的價值利益點；五指的是五種常見的認知表達方式，把價值量化，讓顧客秒懂。

什麼是三步關聯？就是產品賣點、為顧客解決的問題、帶來的好處。接著，再用三步關聯，找到這個賣點帶給顧客的價值利益點。

Photo Credit: 大是文化出版

具體如何運用呢？你拿出一張白紙，畫上一個四列表格，分別寫下產品賣點、解決的問題、帶來的好處。最後一列是認知表達，就是文案表達的方法。

舉例來說，如果你賣的是膠原蛋白，就可以按以下步驟來寫：

第一步，賣點是：有效成分含量高，能迅速補充皮膚流失的膠原蛋白。

第二步，幫顧客解決的問題是：害怕皮膚衰老、想擁有水嫩肌。

第三步，給顧客帶來的好處是：讓肌膚變得水嫩嫩，氣色變好。

最後如何用文案表達呢？你可以說：「堅持一段時間，感覺皮膚就『繃』起來了，變得飽滿、有彈性，手感好到連自己都愛不釋手，嬌嫩的像剝了殼的雞蛋般，吹彈可破。」

下面著重分析一下常見的五種認知表達方法：

1. 關聯法

簡單理解就是與顧客大腦中已有的事物建立關聯，常用的方式有類比、對比、比喻、媲美第一等。

舉個例子：鼻噴劑，「安全」這個賣點解決的問題是，消除顧客對激素產生依賴的恐懼。帶來的好處是放心。

至於文案認知表達，我這裡用的是「小孩也能用」，這就是媲美第一。因為大家有個共識，孩子用的東西安全檢測級別是最高的。當然，這個產品確實是四歲以上小孩能用的（按：若為抗組織胺，須6歲以上才可使用）。

再舉個例子：假如你賣一款運動鞋，它的賣點是很輕，解決了鞋子重、走路容易疲累的問題，帶來的好處是「走路很輕便」。如果你只說很輕，消費者的認知就會很模糊，不知道到底有多輕。但如果你透過類比的方法，用「輕如雞蛋」來凸顯鞋子的輕，就能讓顧客秒懂，不需要多餘的解釋。

2. 數字具象化

假如你開了一家水果店，如果說店裡的水果非常新鮮，都是果園直採的，雖然也能凸顯水果的新鮮，但新鮮到什麼程度顧客是感知不到的。如果透過數字具象化的方法，你就可以寫：「清晨5點採摘，下午4點送到你手中。」

3. 利益具象化

如果女朋友問你愛不愛她，你只說一句「愛」，她會覺得你是在敷衍她。但如果你說：「愛！我願意把薪水全部交給妳，每天早上做好早餐端到妳面前，然後送妳上下班！」她就會很感動。

比如賣洗碗機，賣點是全自動洗碗。但自動到什麼程度呢？能給顧客帶來什麼好處呢？這是個很模糊的概念。如果透過利益具象化的方法，你就可以寫：「自動洗碗機，每天讓你多陪孩子一小時」，這就讓顧客看到了購買產品後實際得到的利益。

場景具象化也是非常有效的方法。很多時候顧客明白了這個產品的好處，但不知道能給他的生活帶來什麼具體的改變，想來想去乾脆就不買了。這時候，你要幫他構建一個清晰的場景，讓他在大腦中能夠看到購買產品後給生活帶來的變化和美好體驗。

4. 場景具象化

比如賣美白面膜，如果你只說「讓你白一階」，就不如說「和朋友拍照時，你就是反光板」更有衝擊力。因為她腦海中會想像自己與朋友在一起時，比朋友更美的快感。

如何挖掘巧妙的場景呢？你可以從三個方向找靈感：第一、時間，也就是工作日、節慶假日、週末等。第二、地點，比如公園、家裡、辦公室、捷運、車內等。第三、顧客的困擾或狀況，比如一個鼻炎患者入秋後，他在家裡有哪些症狀，在辦公室會有哪些困擾等。

5. 體驗具象化

先來看一個發汗衣的案例：「穿上它，我在跑步機上，配速為10分鐘一公里，跑了8分鐘的時候，汗就開始從我的額頭和臉頰流了下來。30分鐘時，我已經汗流浹背，手裡捏著毛巾，邊跑邊擦。又堅持了十分鐘，40分鐘時，我從跑步機上下來，雙手自然垂放，汗水會自己從袖子裡流出來。」

這段文案就比你單一強調「發汗效果超級棒」更有感染力和衝擊力。因為它滿足了兩個要點：第一，細節。他不說「出去跑一圈，汗就出來了」，而是說「跑了8分鐘」。第二，畫面感。「手裡捏著毛巾，邊跑邊擦」、「汗水會自己從袖子裡流出來」，顧客就像親眼看到你試穿後流汗的畫面，讓他覺得更真實，而不是瞎說。

書籍介紹

本文摘錄自《7,000萬爆款文案賣貨聖經：最強文案產生器，超過50家電商指名文案操盤手兔媽，親自示範，照套就賣翻！》，大是文化出版

作者：兔媽（李明英）

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10秒疏通鼻塞，噴一噴，鼻子舒服一整天！小孩也能用！

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用她這套方法，賣家、小編、企劃與行銷人員便能快速寫出自己的爆款文案。

爆款文案6大基本功，會一個就很夠

不要寫你的產品有多好，要寫對方多年無法解決的痛點，

然後，把你能提供的好處具象化。

送貨有多快？清晨5點採摘、下午4點送到你家。

皮膚有多亮？和朋友拍照時，你的臉就是反光板。

洗碗機有多優？讓你每天多出一小時陪小孩。

萬一還是想不出來，作者教你用特定關鍵字檢索。

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰