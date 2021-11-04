被忽略的「月經貧窮」：馬來西亞女性政治人物倡議政府派免費衛生棉引熱議

馬來西亞財政部於10月29日公布2022財政預算案，其中對B40和M40（註）人民的補助事項，每個月提供13萬名B40群體少女免費衛生棉等個人基本衛生用品包，在國內掀起一陣討論月經貧窮的熱議。有男性網民提出「為何買不起衛生棉？」的不解，馬來人政黨（UMNO）主席拿督斯里阿末扎希（Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi) 的女兒拿督努鲁希達雅（Dato' Nurulhidayah）也在Instagram表示馬來西亞月經貧窮不及印度，衛生棉價錢並非天價之高。

註：馬來西亞人口根據家庭收入分為三個不同群體，其中B40為收入最低的40%、M40為收入中等的40%及T20為收入最高的20%。

該名男性網友在推特上發文，「低薪有馬幣1200元（約台幣8050元／約港幣2250元），買不起（馬幣6至13元）衛生棉太荒謬了。」並附上網購網站衛生棉的截圖。該貼文引發許多女性及非政府女性組織起來發聲，根據《光明日報》報導，女性網民紛紛留言，「每個女生來月經狀況不一樣，男生還是靜靜吧」，也有網民提到「不只是母親，還有女兒，所有所需衛生棉數量要多幾倍。」

鬥士黨女青年團（Pejuanita Muda）團長努魯阿絲金（Nurul Ashikin）接受《透視大馬（The Malaysian Insight）採訪時表示，女學生因為買不起衛生棉而選擇懷孕9個月，希望這項政策可以從減低輟學率開始，慢慢改善月經貧窮問題。

在《馬來西亞東方日報》臉書新聞的留言中，有許多網民表示不明白生孩子怎麼會比衛生棉的開銷來得少，並不認同分發衛生棉的作法。同樣對於努魯阿絲金的說法，努鲁希達雅則發文調侃免費衛生棉可以避孕令人不解，她寫道：「買不起衛生棉跟懷孕有什麼關係。」

月經貧窮不只是貧窮問題

努魯阿絲金在臉書發文說明月經貧窮雖在學術界備受討論，但一般群眾仍然對此感到陌生，「月經貧窮一詞並不代表當下沒有錢，而是指低收入女性沒有能力購買個人衛生用品，從而影響健康、生活、學業等，是一個長遠的問題。」對於努鲁希達雅的發言，努魯阿絲金說：「那些沒有能力的人根本沒有家庭計劃的相關知識。」她更強調，月經貧窮意識除了要積極傳達給男性，更要讓有錢的女性也意識到此問題。

政府這項政策引發的討論，凸顯出民眾對月經貧窮的無知與不理解。努魯阿絲金解釋，在急迫的情況下，貧窮女性只求解決當下需求，並無思考將來養育孩子的消費。另外，貧窮女性因教育程度低，對家庭生育計畫、理財、衛生方面都沒有足夠的知識，因此寧願選擇懷孕停經9個月，解決燃眉之急。

《當今大馬（Malaysia Kini》投書者建議，為解決馬來西亞月經貧窮問題婦女、家庭及社會發展部可以與統計員合作，整理出經期使用的產品及花費，再透過這些指數讓政府有更明確的方向來解決問題。另外，教育部也應該在課綱中納入月經基本知識，更在校內提供衛生棉及安全衛生的清理環境。在者，投書也提議高等教育部頒發補助給月經貧窮的學術研究，共同找出治本的解決辦法。

努魯阿絲金一直積極推廣月經貧窮意識，近期在國內獲得相當大的討論令她非常欣慰。她說明，衛生棉是女性應該擁有的基本衛生用品，那些沒有能力購買衛生棉的女性絕對有資格得到政府派發的免費衛生棉。然而，努魯阿絲金也認為政府提供13萬名學生免費衛生棉並不能徹底解決月經貧窮的問題，該政策卻是一個好的開始，並希望政府可以完善且透明地執行。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒