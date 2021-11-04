裕隆全面撤出「中國製造」，回防台灣與鴻海合資開拓電動車市場

裕隆汽車轉投資的中國東風裕隆汽車有限公司（東裕製造），於11月3日申請「預重整」獲准，已由浙江省杭州市中級人民法院裁定同意受理。外界直指，隨東裕製造債務問題解脫後，裕隆汽車將真正從中國汽車事業抽身，更能專注於台灣市場經營及電動車等新事業發展。

東風裕隆去年在中國僅賣77輛

東風裕隆（東裕）在中國成立於2010年是中國東風和台灣裕隆所合作成立。3年後東風再和裕隆再以各持股各半的方式，合資組建東風裕隆銷售公司，負責銷售東風裕隆生產的商品。

東裕納智捷亮相於2011年上海國際車展，該車款是全球首發的電動概念車Neora，同時也是最早於中國布局再生能源汽車的廠商。隨後幾年，東裕曾經生產過：大7 SUV、大7 MPV、優6 SUV、納5、銳3等車型，但是近來銷售極為慘澹。

在中國的東裕車主曾在網路無奈表示，納智捷（Luxgen）大7油耗驚人：「儘管中國車工信部公布油耗為8.9升，但不少的車主都曾反映該車的真實油耗基本都在15升以上」。

「這車不是在加油，就是在去加油站的路上，」並戲稱道：「這還不是兩桶油（中國石油、中國石油天然氣）的戰略合作夥伴，」並延伸出「百公里一個加油站」以及「令二手商顫抖的品牌」等搞笑段子。

根據中國媒體《界面新聞》報導指出，去（2020）年東風裕隆的銷量僅為77輛。直至11月3日終於傳出，東裕向浙江法庭申請破產清算程序，根據當時的資料顯示，東裕銷售公司的負債總額約為人民幣19.58億元（新台幣83.5億元），而東裕沒有足夠的資產清償債務。

報導稱，短短十年，東風裕隆便走向末路，究其原因與其定位和產品質量分不開，其實2011年，該公司推出的納智捷大7 SUV，迎合了中國市場正在崛起的SUV熱，獲得相當高的市場關注，2015年左右，納捷銷量達到巔峰，分別為5.2萬輛和6.3萬輛的成績。

於此之後，開始出現各種問題，除了高昂的維修費用外，油耗成為被車主詬病的一大原因，再加上中國各大車商崛起，更加縮了生存空間，才逐步走向破產的境地。

裕隆退出中國，重心轉換，攜手鴻海共同成立電動汽車公司

昨（3）日，中國東裕向浙江省杭州市中級人民法院申請「預重整」獲准，意味著母集團裕隆正式告別中國市場。裕隆集團強調，相關投資東裕損失，都已經在2019年財報，認列新台幣244億元減損打消，將無損未來集團金流。

東裕發表聲明，經過各方努力，及在地方政府的支持之下，將透過預重整的法定程序進行策略、資本及債務重組，為東風裕隆引進策略夥伴的資源，以利公司進一步的發展。外界稱，此舉意味出現願意接手的潛在買家，公司無須走到破產清算的最糟結果。

裕隆將重心轉往台灣電動車市場，從來沒做過汽車的鴻海與裕隆雙方合資公司鴻華先進，在今（2021）年10月推出3款電動車原型車，效率令外界感到訝異。

鴻海董事長劉揚偉日前對外力挺裕隆，他透露：「台灣可以自己打造（汽車）底盤、正向開發，從概念、設計到製造，台灣只有一家，只有裕隆，只有裕隆有正向開發的能力。」

如今，各國都在全力發展電動車，台灣為扶植國內電動車產業，行政院會今（4）日將通過「使用牌照稅法」，延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅4年，被視為電動車的利多。裕隆公司強調，汽車產業正面臨百年一見的巨大變革，將順應趨勢從務實轉型階段邁入轉型升級的新階段。

裕隆進一步表示，將持續穩固國內電動車市場，而成為鴻華先進產品平台的首發客戶，旗下納智捷及CMC（中華汽車）未來都將推出自主品牌電動車款，期許相信未來汽車產業電動化轉型中，同時也將持續建構電動車水平服務價值鏈。

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核稿編輯：翁世航