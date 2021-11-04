逃到泰國後再獲澳洲庇護，大馬變性人企業家Nur Sajat：我需要救自己

（中央社）馬來西亞知名變性人企業家諾薩迦因在宗教活動穿女裝遭當局起訴，隨後逃往泰國，向聯合國申請到難民身分後，最後落腳澳洲。不得已放棄所有一切逃離家鄉的她說，「我需要救自己」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，諾薩迦（Nur Sajat）先前曾參加一場在馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）舉行的宗教慈善活動。雖然她的穿著看起來跟其他穆斯林婦女沒有兩樣，但這卻成了她被迫放棄事業、離開家人，逃到海外的導火線；原因就是變性人的身分。

在馬來西亞的伊斯蘭法律下，變性人女性穿著女性服裝被視為犯罪行為，更別說是在宗教場合出現這樣的行為。

今年1月，36歲的諾薩迦因「侮辱伊斯蘭」罪名遭到起訴，恐面臨3年刑期，且極有可能須在男子監獄服刑。諾薩迦2月未現身法院，當局隨後開始追捕行動，那時，她逃到了泰國。

「那是我最後的辦法」，諾薩迦接受ABC訪問時坦言，「他們因為我的身分而試圖懲罰我，我意識到，留在馬來西亞並不安全」。

"#Malaysia is completely out of step with the international community on protection of LGBT rights," @hrw's @Reaproy told @abcnews. He said #Australia deserved "a great deal of credit" for offering asylum to Nur Sajat: https://t.co/VfNMYWmUPp — Nicole Tooby (@nicole_2b) October 25, 2021

因此，諾薩迦放棄自己的事業、將2個領養的孩子交給母親照顧。「我需要救自己」，她放棄了原有的一切，離開家鄉逃往海外。

諾薩迦是馬來西亞家喻戶曉的人物，她除了擁有化妝品事業，還有自己的網路實境秀節目，社群媒體上也有大批粉絲追蹤。

逃離馬來西亞到取得澳洲庇護，對諾薩迦來說，是好幾個月的煎熬。她先逃到泰國，卻因護照遭到馬來西亞政府註銷，被泰國警方以非法入境為由逮捕。

馬來西亞相關部門試圖將她引渡回國，但那時諾薩迦已向聯合國申請到難民身分，意即泰國無法將她驅逐出境。

終於，諾薩迦在10月中搭上了飛往澳洲的飛機，她也在社群媒體發布機上的自拍照。獲得澳洲庇護的她，將在異鄉展開全新生活。

「我非常感謝澳洲政府」，諾薩迦日前在飯店隔離時向ABC表示，「他們理解我是一名沒有犯罪紀錄的女企業家，他們也知道我被起訴僅是因為我的性別認同」。

馬來西亞仍將同性戀行為視為犯罪，變性人也因「異性裝扮」（cross-dressing）而被起訴。諾薩迦的經歷凸顯了人權團體所說，馬來西亞同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）面臨越來越糟的情況。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，諾薩迦的例子凸顯馬來西亞變性人女性所遭受的歧視。

「人權觀察」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）說，馬來西亞政府是亞洲最反LGBT的政府之一，「是時候讓國際社會告訴馬來西亞，這些仇視LGBT人士的行為是令人無法接受的」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範