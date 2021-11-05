傳產大進擊！正言不銹鋼不畏疫情，透過數位行銷營收翻5倍

​​​​​​當疫情嚴重衝擊企業市場開發步調，業者面臨景氣蕭條，正言不銹鋼不畏疫情寒冬，業績仍舊逆勢上揚，成長60%！正言總經理林佑嘉表示 ：「業績成長非一日之功，正言在6年間不斷做兩件事，才得以創造5倍營收成長並放眼全球，那就是產品多元化及數位行銷化。」

主攻客製不銹鋼商品的正言權業不銹鋼，客戶足跡遍佈全球，在高鐵站、捷運、各大百貨公司、科技公司及旅遊景點皆有其產品身影。作為多元化與客製化極強的公司，正言產品更從 居家用品類別「垃圾桶」橫跨至半導體產業的「晶圓框架」。但也面臨了目標客群極為分散的難題，於是投入資源在網路行銷，以攻佔搜尋引擎版面的方式，成功打造出來自全球的接單效應。

Photo Credit:awoo 正言權業不銹鋼全體同仁合照

二代接班，挺進網路世界，至今7成客戶來自網路

正言投入數位行銷的轉折點，來自於正言總經理林佑嘉於2013年加入業務團隊。由於過往開發新客仰賴陌生開發、公司網站在當年也非常陽春，沒什麼人詢價。林佑嘉坦言，在當年，拿新訂單很吃力。

於是林佑嘉大刀闊斧的執行公司數位化轉型。 第一步打造新網站，進行產品美化設計，並推廣全體同仁學習以數據輔助決策。但光做網站美感改造是不夠的，更需用網路流量分析工具及SEO優化等多元數位行銷手法，明白詢價來源，瞭解需要精進的部分。這就是所謂搭配數位行銷手法，強化開擴新客源的力道。

至 2021年，大舉佈局於數位的結果，有近7 成客戶是源自網路，甚至是如台積電 、三星、日立、 SONY等國際大廠，都是透過網絡經銷商，才與正言結緣 。 為此，林佑嘉直言，公司數位行銷預算，更佔總行銷經費的99 % 。原因很簡單，因為相較於線下活動，如策展，網路行銷的成果可數據量化，成效好壞顯而易見。

Photo Credit : awoo 正言權業不銹鋼總經理林佑嘉

網路經營大不易，正言攜手awoo文火輕燉， 熬出台積電、三星、日立、SONY等國際客戶

然而林佑嘉笑著說，數位行銷經營並非一蹴即成，需仰賴多年的堅持與努力。網路世界不但步調快，競爭也激烈。正言產品優勢來自於可以客製化不銹綱訂製品，沒有固定的產品資訊，在前期思考如何讓消費者主動找上門就傷透腦筋。

為此，林佑嘉分享自己的行銷策略：「挑選優質的數位合作夥伴非常重要。」正言與awoo攜手合作後，透過SEO與Google Adwords，從關鍵字優化著手，攻佔冷門產品關鍵字藍海，打敗了來自世界的競爭對手，讓更多廠商看見正言的優秀產品，不但額外省了20%的預算，更在短短6年內，創造出5倍營收成長。

Photo Credit:Awoo 正言權業不銹綱製作之晶圓框架Wafer Frame，客戶遍佈全球半導體知名企業。

大浪潮數位轉型勢在必行 ，下一步深化聯盟策略走向世界

林佑嘉表示，傳產製造業正面臨新的變革，很多公司經過疫情的衝擊，紛紛投入數位行銷甚至轉型，從工廠營運、業務行銷、客戶關係維護、後勤，全部導入數位化， 這將有助台灣廠商攜手聯盟策略合作，攜手面對國外競爭者。下一個階段，正言不銹綱挾帶著高彈性客製，及多達數百噸庫存，持續與awoo合作，具體實踐「 產品好、出貨快、賣得廣 」的經營戰略，一同向全世界展現Made in Taiwan的超強實力。

本文章內容由「awoo」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。